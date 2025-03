Putin bude za příměří požadovat ukončení dodávek zbraní na Ukrajinu

14. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Vladimir Putin pravděpodobně bude souhlasit s třicetidenním příměřím s Ukrajinou, ale ještě předtím se pokusí dosáhnout pro sebe co nejvýhodnějších podmínek. Informuje o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s náladou v Kremlu. Podle jednoho z partnerů agentury může Putin požadovat ukončení dodávek zbraní na Ukrajinu jako předpoklad pro zastavení nepřátelských akcí. Vladimir Putin pravděpodobně bude souhlasit s třicetidenním příměřím s Ukrajinou, ale ještě předtím se pokusí dosáhnout pro sebe co nejvýhodnějších podmínek. Informuje o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s náladou v Kremlu. Podle jednoho z partnerů agentury může Putin požadovat ukončení dodávek zbraní na Ukrajinu jako předpoklad pro zastavení nepřátelských akcí.

Jiný zdroj poznamenává, že ruský prezident se bude snažit protahovat jednání o příměří tak, aby byly zohledněny podmínky Kremlu. Partneři agentury také poukazují na to, že před rozhovory s ukrajinskou stranou v Džiddě den předtím Američané v dialogu s Ruskem nenastolili otázku možného příměří a Kreml nakonec považoval navrhované podmínky za nepřijatelné.

Dohoda dosažená mezi delegacemi Spojených států a Ukrajiny staví Putina do obtížné pozice. Zatím se mu na rozdíl od Kyjeva dařilo vyhýbat tvrdému tlaku Washingtonu. Navrhované třicetidenní příměří však neobsahuje žádný z klíčových požadavků, které Moskva dříve označila za povinné pro ukončení války, kterou rozpoutala. Dohoda zejména neposkytuje "jasné parametry pro dlouhodobé urovnání" konfliktu.

Po rozhovorech mezi Washingtonem a Kyjevem 11. března Ukrajina souhlasila s americkým návrhem na okamžité třicetidenní příměří za předpokladu, že k tomuto kroku přistoupí i Rusko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upřesnil, že příměří by se mělo vztahovat nejen na raketové a dronové útoky, stejně jako na ostřelování v Černém moři, ale také na celou frontovou linii.

Americký prezident Donald Trump podpořil připravenost Ukrajiny pozastavit nepřátelské akce a řekl, že má v úmyslu tuto otázku osobně projednat s Vladimirem Putinem do týdne. Podle něj, pokud ruský prezident bude souhlasit se zmrazením horké fáze války, bude to znamenat "75 % cesty" do konce konfliktu.

Šéf Kanceláře prezidenta Ukrajiny Andrij Jermak uvedl, že Kyjev plánuje začít diskutovat o podrobnostech příměří od 17. do 23. března. Předtím by podle něj měly Spojené státy konzultovat s Ruskem, aby se dohodly na pozicích vyvinutých během americko-ukrajinských rozhovorů v Saúdské Arábii.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio potvrdil, že Washington formálně předá Moskvě návrh na dočasné příměří a očekává, že jej Rusko přijme. Později dodal, že Spojené státy "naléhají" na Kreml, aby přemýšlel o příměří. Rubio zároveň zdůraznil, že odmítnutí Moskvy by bylo důležitým signálem. "Pokud řeknou ne, budeme muset pečlivě analyzovat jejich skutečné záměry. Taková reakce hodně vypoví o ruských cílech a plánech," řekl šéf ministerstva zahraničí. Zdůraznil také, že konflikt nemá vojenské řešení, a pokud Moskva odmítne, "budeme se s tím muset vypořádat a učinit příslušná rozhodnutí".

