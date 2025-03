Dodávky zboží z Číny do Ruska prudce klesly

14. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Ruští dovozci v prvních měsících roku 2025 prudce snížili nákup zboží v Číně, uvedli obchodníci. To se dotklo jak masových segmentů - oděvů a domácích spotřebičů, tak složitého průmyslového vybavení. V důsledku toho se zkrátil čas a snížily náklady na přepravu kontejnerů z Číny do Ruska. Zejména se podmínky snížily ze dvou měsíců v období loňského léta na tři týdny, říká Dmitrij Suchověrša, ředitel multimodální dopravy ve společnosti FM Logistic. Tarify pro silniční a přímou železniční dopravu z Číny do Ruska se zase snížily o 30 % a pro námořní dodávky do přístavů na Dálném východě o 20 %, říká Oleg Poluektov, ředitel logistiky společnosti ModernWay. Ruští dovozci v prvních měsících roku 2025 prudce snížili nákup zboží v Číně, uvedli obchodníci. To se dotklo jak masových segmentů - oděvů a domácích spotřebičů, tak složitého průmyslového vybavení. V důsledku toho se zkrátil čas a snížily náklady na přepravu kontejnerů z Číny do Ruska. Zejména se podmínky snížily ze dvou měsíců v období loňského léta na tři týdny, říká Dmitrij Suchověrša, ředitel multimodální dopravy ve společnosti FM Logistic. Tarify pro silniční a přímou železniční dopravu z Číny do Ruska se zase snížily o 30 % a pro námořní dodávky do přístavů na Dálném východě o 20 %, říká Oleg Poluektov, ředitel logistiky společnosti ModernWay.

"Neexistuje žádný náklad," říká Julia Šlenskaja, prezidentka celního makléře KBT. Podle ní v březnu tok zboží z Číny obvykle roste, ale letos pokračuje v poklesu. "A to je zvláštní vzhledem k tomu, že dolar je držen poměrně nízko (což by teoreticky mělo tlačit dovozce k nákupu) a čínská produkce téměř úplně vstoupila do provozního režimu," říká Šlenskaja. Podle Suchověršy klesl dovoz módního segmentu v prvních měsících roku 2025 ve srovnání s loňským rokem o 30-35 %. "Zimní kolekce nebyly vyprodány kvůli teplé zimě, pro maloobchodníky je obtížné nakupovat nové kvůli vysokým úvěrovým sazbám (a nákupy se často provádějí za peníze na úvěr)," vysvětlil Suchověrša.

K silnému poklesu dochází také v kategoriích "elektronika a domácí spotřebiče" a "zařízení a stroje", říká Igor Rebelskij, zakladatel společnosti VIG Trans. Mnoho ruských podniků pozastavilo nákup průmyslového vybavení v Číně, potvrdil Michail Zvjagincev, zakladatel společnosti TEK Operator. "Zdá se, že rozpočet na jejich nákup byl vytvořen, ale nyní se při rozhodování o dodávkách překrývá mnoho zahraničněpolitických faktorů a dodávky se zpomalily," vysvětlil.

Kromě toho se podle něj tok zboží snížil kvůli tomu, že čínská auta se do Ruska prakticky přestala dodávat. V letech 2023-2024 dosáhl jejich podíl na kontejnerové dopravě 30 %, ale v tuto chvíli jsou všechny ruské sklady přeplněné auty z Číny, poznamenal Zvjagincev.

Jak dlouho bude tato situace trvat bylo pro účastníky trhu obtížné odhadnout. Neexistují žádné předpoklady pro radikální změnu trendu do konce jara, i když zvýšení dovozu je možné v květnu, říká Suchověrša. Mezitím všichni zaujali vyčkávací postoj na pozadí poklesu dolaru, možného snížení klíčové sazby centrální banky a uvolnění sankcí proti Rusku.

Zdroj v ruštině: ZDE

0