Bezpečnostní operace proti alávitům v Sýrii skončila: je více než 1300 mrtvých

13. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Syrský ministr obrany nařídil vojákům, aby své aktivity nenatáčeli. Na konci minulého týdne v Sýrii proběhly brutální protialávitské zásahy militantů loajálních syrské organizaci Haját Tahrír aš-Šám (HTS), při nichž bylo zabito více než 1 300 lidí, z toho podle některých údajů více než 1 000 civilistů. Vláda HTS prohlásila operace za ukončené. Veřejné zúčtování s tím, co se stalo, pravděpodobně ještě zdaleka neskončilo, ačkoli ministerstvo obrany v pondělí oznámilo, že splnilo své úkoly a neutralizovalo alávitské milice v al-Mukhtareyah a al-Muzayraa, přestože je označilo za „Syrskou arabskou armádu“, protože podle narativu jde o zbytkové síly bývalé Asadovy vlády, píše na webu Antiwar Jason Ditz.

Boje proti milicím jsou však jen zlomkem příběhu, protože i síly ministerstva obrany a vnitra se v oblasti dopouštěly masových poprav alávitských civilistů.

Obecně se potvrzuje, že k popravám došlo, i když přesný počet obětí ještě nebyl stanoven. Více než 10 000 syrských alávitů uprchlo v posledních dvou dnech do severního Libanonu ve snaze uniknout násilí. Také syrské křesťanské obyvatelstvo na severozápadě země vyjadřuje obavy, že bude do náboženských čistek zataženo.

HTS se pokusila poskytnout ujištění o tom, co se stalo, přestože obecně potvrdila, že k tomu došlo. Vůdce HTS Ahmed Šara obvinil z bojů alávity, ale také varoval, že zabíjení alávitských civilistů představuje hrozbu pro jednotu země.

Šara oznámil vytvoření nezávislého výboru, který má vyšetřit „důvody, okolnosti a souvislosti“, díky nimž bylo povražděno více než tisíc civilistů. Ačkoli hovořil o odpovědnosti, jeho komentáře se zaměřily spíše na monopolizaci zbraní pod státní kontrolou, aby v budoucnu nemohlo dojít k ozbrojenému odporu.

Šara se snažil obvolávat zámořské alávity, kteří přišli o rodinné příslušníky, aby jim vyjádřil soustrast. Ministr obrany Murhaf Abu Qasra vydal v sobotu rozkaz, v němž napomíná vojáky pod svým velením, aby nenatáčeli žádné své aktivity na severozápadě, poté co se na sociálních sítích objevilo nespočet videí, na nichž členové bezpečnostních sil střílejí, mrzačí a/nebo bijí civilisty.

Zdá se však, že boje jsou alespoň prozatím u konce a ve městech v okolí gubernií Tartus a Latákíja mají ti, kteří přežili, čas pohřbít své mrtvé, uklidit budovy, které síly sympatizující s HTS vypálily do základů, a čekat na to, co přijde příště.

Celý článek ZDE

0