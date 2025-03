Právníci Mahmúda Khalíla tvrdí, že aktivista je trestán za svobodu projevu, stovky lidí protestují proti jeho zadržení

12. 3. 2025

čas čtení 4 minuty



Právník Mahmúda Khalíla varuje, že Trumpova administrativa se snaží aktivistu „zmizet“ a útočí na svobodu projevu





V projevu k protestujícím před budovou soudu, kde se projednává zadržení Mahmúda Khalíla, jeho advokát varoval, že případ propalestinského aktivisty je známkou toho, že administrativa Donalda Trumpa plánuje potírat projevy, s nimiž nesouhlasí.



„Vystupování proti tomu, co Trumpova administrativa dělá, jí nedává právo nechat zmizet naše lidi,“ řekla Diala Shamasová, právnička z progresivní právnické skupiny Center for Constitutional Rights.



„Musíme za Mahmúda bojovat, jak nejsilněji umíme, kvůli tomu, co to předznamenává: odvolávání se na tato drakonická ustanovení v zákoně, která jednoduše říkají 'někoho deportujeme, protože nesouhlasíme s jeho názory, že jeho názory, které nejsou v souladu s našimi zahraničněpolitickými názory', je děsivé. Mělo by nás to děsit všechny.“



SHamasová uvedla, že podle ní nepřátelství vůči palestinskému aktivismu přesahuje hranice administrativy, a obvinila Joea Bidena, že připravil půdu pro Khalilovo zatčení:



Aby bylo jasno, začíná to mluvením za práva Palestinců, ale víme, že Palestina je a funguje jako kanárek v uhelném dole. Právě kvůli předchozí administrativě a dlouhodobé protipalestinské podpoře obou stran se dnes nacházíme zde. V projevu k protestujícím před budovou soudu, kde se projednává zadržení Mahmúda Khalíla, jeho advokát varoval, že případ propalestinského aktivisty je známkou toho, že administrativa Donalda Trumpa plánuje potírat projevy, s nimiž nesouhlasí.„Vystupování proti tomu, co Trumpova administrativa dělá, jí nedává právo nechat zmizet naše lidi,“ řekla Diala Shamasová, právnička z progresivní právnické skupiny Center for Constitutional Rights.„Musíme za Mahmúda bojovat, jak nejsilněji umíme, kvůli tomu, co to předznamenává: odvolávání se na tato drakonická ustanovení v zákoně, která jednoduše říkají 'někoho deportujeme, protože nesouhlasíme s jeho názory, že jeho názory, které nejsou v souladu s našimi zahraničněpolitickými názory', je děsivé. Mělo by nás to děsit všechny.“SHamasová uvedla, že podle ní nepřátelství vůči palestinskému aktivismu přesahuje hranice administrativy, a obvinila Joea Bidena, že připravil půdu pro Khalilovo zatčení:Aby bylo jasno, začíná to mluvením za práva Palestinců, ale víme, že Palestina je a funguje jako kanárek v uhelném dole. Právě kvůli předchozí administrativě a dlouhodobé protipalestinské podpoře obou stran se dnes nacházíme zde.



Baher Azmy, ředitel Centra pro ústavní práva, uvedl, že cílem Trumpovy administrativy bylo pomstít se Mahmoudu Khalilovi za aktivismus, který je chráněn ústavou.



„Zadržení pana Khalíla nemá nic společného s bezpečností. Jde pouze o represi,“ řekl Azmy.



„Vláda Spojených států zaujala stanovisko, že může zatknout, zadržet a usilovat o deportaci legálního trvalého rezidenta výhradně kvůli jeho pokojnému ústavně chráněnému aktivismu, v tomto případě aktivismu na podporu palestinských lidských práv a ukončení genocidy v Gaze. “



Právníci Mahmúda Khalíla promluvili k novinářům před budovou soudu v centru Manhattanu.



Jeden z právníků hovořil o právním zdůvodnění, které se Trumpova administrativa a federální vláda snažily použít k zadržení a deportaci Khalíla.



Řekl: „Vláda, pokud tomu rozumíme, se opírá o zřídka používané ustanovení, které určuje, že přítomnost nebo činnost neobčana v této zemi představuje vážné riziko nepříznivého zahraničněpolitického konfliktu. Toto ustanovení se ovšem nejen zřídka používá, ale rozhodně není záměrem Kongresu umlčet nesouhlas.“



Dodal: „Z tohoto důvodu se domníváme, že tento případ nevytvoří precedens, který by vláda chtěla, ať už u federálního soudu nebo u imigračního soudu.“



Stovky protestujících se ve středu shromáždily na Foleyho náměstí, přímo před manhattanským federálním soudem, kde se konalo slyšení Mahmúda Hhalíla, studenta Kolumbijské univerzity, kterého v sobotu zatkli imigrační úředníci kvůli jeho roli v táborových protestech proti izraelské válce v Gaze.



Khalil, který má v USA legální trvalý pobyt a je držitelem zelené karty, sedí ve vazbě v Louisianě. Zastánci svobody projevu vyjádřili nad jeho zatčením rozhořčení. Jeho právníci doufají, že se jim podaří dosáhnout jeho propuštění.



Margaret Jay Finchová, jedna z protestujících, řekla, že je „tak rozrušená, že Mahmúd je v Louisianě v temnotě. Nemůžu to ani říct.“



„Je mi tak líto jeho manželky. Mám takový strach, že je to proti prvnímu dodatku a že přijdeme o svá práva,“ řekla 83letá Finchová. „Je to taková diktatura!"





Imigrační a celní úřad (ICE) vyčerpal své možnosti zadržovat podezřelé migranty bez dokladů a bude hledat lůžka u jiných federálních úřadů, píše agentura Reuters.



Vysoce postavený úředník Ice, který hovořil pod podmínkou anonymity, uvedl, že agentura má ve vazbě 47 600 osob, ale je financována tak, aby mohla zadržet v průměru 41 500 osob. Ice požádala o pomoc při rozšiřování své kapacity ministerstvo obrany, americkou maršálskou službu a Úřad pro vězeňství.





Republikáni v Kongresu vyhrožují, že brzy schválí zákon, který zaplatí plán Donalda Trumpa na odstranění přistěhovalců bez dokladů prostřednictvím masových deportací.





Zdroj v angličtině ZDE

1