Takhle by základní potraviny mohly mít přijatelnější ceny!

14. 3. 2025 / Beno Trávníček Brodský

Tanečky kolem cen potravin a kydání jeden na druhého, kdo že vlastně může víc za nedávné jejich obrovské zdražování nebo za současné méně obrovské, jsou fakt komické. Nevím, jestli si to hlavní zodpovědný rezort a jeho pan ministr uvědomuje a jestli si také uvědomuje, že kromě sociální politiky jsou patrně ceny základních potravin druhou základní věcí, která bude mít významný vliv na volební výsledky. Mám k tomu jeden konstruktivní námět. Tanečky kolem cen potravin a kydání jeden na druhého, kdo že vlastně může víc za nedávné jejich obrovské zdražování nebo za současné méně obrovské, jsou fakt komické. Nevím, jestli si to hlavní zodpovědný rezort a jeho pan ministr uvědomuje a jestli si také uvědomuje, že kromě sociální politiky jsou patrně ceny základních potravin druhou základní věcí, která bude mít významný vliv na volební výsledky. Mám k tomu jeden konstruktivní námět.

min._důstojná_mzda Tady běží kalkulačka minimální důstojné mzdy, která se průběžně sama přepočítává. Což samozřejmě není nic závazného pro kohokoli, ale při shánění zaměstnání a současném vyjednávání o výši mzdy se od toho mohou lidé odpíchnout. Je to nějaká reálná představa, jak by měla v naší zemi vypadat normální mzda, aby svého majitele nesměřovala k chudobě, ale k přiměřeně solidnímu - trvale udržitelnému (i když neplýtvavému) životu. Tedy aby si mohl při poctivém přístupu k práci dovolit žít v základním standardu.





Podobně aktivní web by mohlo zřídit ministerstvo zemědělství (nebo jiné) a mohly by na něm běžet aktualizované FÉROVÉ CENY několika zcela základních potravin, bez kterých se nikdo při stravování neobejde – například (přesně specifikovat by je samozřejmě museli odborníci): Mléko, chleba, rohlík, máslo, brambory, cibule, jablka, vepřové maso, hovězí maso, kuřecí maso, rybí maso, řepkový olej, vejce. Určitě by šlo doplnit i nějaké spotřební zboží – například: Toaletní papír, mýdlo, pasta na zuby, šampon na vlasy, prací prášek.





Férové ceny by logicky nebyly pro nikoho závazné a pod sankcí, ale každý zákazník by měl možnost se na ně podívat a podle reality v jednotlivých prodejnách se pak rozhodnout kam bude chodit nakupovat. Pointa by měla být v tom, že férová cena by neměla být kalkulována pouze jako součet průměrných nákladů, ale měla by obsahovat i sociální hledisko, tzn., aby si přiměřené množství másla mohla koupit třeba i rodina, kde oba rodiče berou výplatu ve výši kolem minimální mzdy, platí nemalý nájem a mají na starosti několik dětí.





Stát by mohl tímto prostřednictvím sdělovat lidem co je ještě slušné jim za potraviny účtovat a co už ne. Často slýcháme od povolaných v různých médiích, že mají dostatek informací k řízení věcí. Zrovna tady by se informace využily velmi efektivně.





Někdy mívám tendenci rovnou si autocenzurně odporovat:





1) Co když ale pak všichni budou prodávat za tyto ceny a nikdo nepůjde níž? Nebude tím trpět zákazník ještě víc než teď? Nejsem odborník, ale domnívám se, že přesně to by byla parketa pro šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože by bylo podivné, že všichni mají stejné ceny, byť musí mít různé náklady.





2) Co když se reálné ceny férovým blížit dlouhodobě nebudou? Pak by stát měl najít metodu jak ceny pro občany snižovat jiným způsobem, který bude skoro jistě kontroverznější (direktivy).

