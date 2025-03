Robert Reich: Jak bojovat proti strachu a zastrašování ze strany Trumpova režimu?

17. 3. 2025

čas čtení 10 minut



Tři pravidla, jak reagovat na jeho tyranii





Přátelé,



Hlavní zbraní režimu Trump-Vance-Musk je strach, který způsobuje, že lidé jsou zastrašováni, aby mlčeli a podřídili se.



Režim používá strach - z deportace, ztráty zaměstnání, ztráty federálních zakázek, ztráty přístupu ke zdrojům zpráv, zatčení a uvěznění - k zastrašování potenciálních kritiků.



To dělají všichni tyrani, ale ve Spojených státech na to nejsme zvyklí.



Chci se s vámi podělit o tři pravidla boje proti tyranskému strachu a zastrašování, která jsem získal z diskusí s řadou lidí, kteří žili v represivních režimech.

Přátelé,Hlavní zbraní režimu Trump-Vance-Musk je strach, který způsobuje, že lidé jsou zastrašováni, aby mlčeli a podřídili se.Režim používá strach - z deportace, ztráty zaměstnání, ztráty federálních zakázek, ztráty přístupu ke zdrojům zpráv, zatčení a uvěznění - k zastrašování potenciálních kritiků.To dělají všichni tyrani, ale ve Spojených státech na to nejsme zvyklí.Chci se s vámi podělit o tři pravidla boje proti tyranskému strachu a zastrašování, která jsem získal z diskusí s řadou lidí, kteří žili v represivních režimech.



1. Pokud je to jen trochu možné, nevzdávejte se tomu



Strach funguje pouze tehdy, když jsou lidé zastrašováni. Zastrašování je účinné pouze tehdy, pokud se mu lidé podvolí.



Nemohu si troufnout někomu radit, jak má vyvažovat své osobní blaho s povinnostmi vůči národu nebo světu. Nejsem v pozici, abych někomu doporučoval, aby obětoval své živobytí nebo svobodu, aby dosáhl svého.



Pokud jste tedy státním zaměstnancem americké vlády, zejména právníkem na ministerstvu spravedlnosti, chápu váš strach, že když se ozvete nebo odmítnete plnit Trumpovy příkazy, dostanete padáka. Pokud jste novinář nebo redaktor, můžete se oprávněně obávat, že pokud budete informovat o pravdě, bude vám zakázán přístup na Trumpovy tiskové brífinky nebo můžete dokonce přijít o práci.



Stejně tak pokud jste v Americe na studentské vízum nebo dokonce vlastníte zelenou kartu, můžete se pochopitelně zdráhat říci svůj názor hned. Trump pohrozil, že nedávné zatčení Mahmúda Chalíla, studenta Kolumbijské univerzity, který má ve Spojených státech trvalý pobyt a který pokojně vystoupil proti Netanjahuově politice v Gaze, bude prvním z „mnoha, které přijdou“.



Na druhou stranu, pokud jste rektorem Kolumbijské univerzity, jste v úplně jiné pozici. Chápu vaše obavy, že vaše instituce utrpí ztrátu federálních fondů, pokud na své akademické půdě umožníte plnou svobodu projevu, přesto to neznamená, že byste se měli vzdát Trumpově tyranii. Pokud se jí nepostavíte, budete vy, vaše instituce i ostatní americké univerzity nuceny dlouhodobě obětovat mnohem více.



Pokud jste republikánský poslanec, máte všechny důvody obávat se, že pokud budete hlasovat proti Trumpovi, budete v příštích volbách vyřazeni z primárek. Ani to však neospravedlňuje vaše mlčení tváří v tvář Trumpově tyranii. Jaký smysl má být v politice, když nemáte žádné zásady?



Pokud jste demokratický poslanec, můžete se obávat, že pokud se ozvete - jako kongresman Al Green během Trumpova projevu v Kongresu -, budete Trumpem označeni za radikální „levicové“ potížisty. Dobře! Dělejte pozitivní problémy, jak říkával kongresman John Lewis. Vstaňte a mluvte nahlas! Američané chtějí vědět, že proti Trumpovi existuje hlasitá a vitální demokratická opozice.



Jste-li partnerem v právnické firmě, kterou si Trump vybral k potrestání, protože vaše firma zastupovala klienty, které on považuje za své nepřátele, neměli byste se nechat zastrašit, abyste zastupovali jiné, které on považuje za nepřátele. Naopak, uspořádejte tiskovou konferenci a oznamte, že budete zastupovat ještě více lidí, které Trump nenávidí, a budete to dělat pro bono.



V době, jako je tato, se lidé, kteří zastávají mocenské a viditelné pozice - členové Kongresu, rektoři univerzit, vrchní redaktoři a generální ředitelé velkých mediálních podniků, vedoucí partneři velkých právnických firem - nesmí podvolit Trumpovým hrozbám. Nyní je čas, aby se oni a jejich instituce postavili jeho tyranii - a aby je veřejnost viděla a slyšela jako příklady demokratické odvahy.



Ustoupit zastrašování znamená jen další zastrašování.



Pokud může Trumpův režim „zadržet“ absolventa se zelenou kartou za pokojný protest proti politice Netanjahuovy vlády, co brání režimu „zadržet“ plnoprávné občany, kteří se zapojí do takového protestu nebo do jakéhokoli protestu proti Trumpovu režimu?



Pokud režim dokáže umlčet republikánské poslance hrozbou financování oponentů v primárních volbách, co mu brání v tom, aby se pokusil umlčet demokratické poslance hrozbou financování oponentů v demokratických primárkách?



Pokud se vůdce senátní menšiny Chuck Schumer a další demokratičtí senátoři tak snadno podvolí Trumpovi a republikánům v otázce pokračujícího usnesení o financování vlády, jak mohou držet linii proti Muskovým a Trumpovým nezákonným konfiskacím a hromadnému propouštění?



Pokud může Trumpův režim zastrašovat právnické firmy, které pomohly demokratům nebo jiným klientům, jež Trump považuje za své nepřátele, co brání režimu, aby se pokusil zastrašit kohokoli, kdo financuje demokratické kandidáty?



Pokud může Trumpův režim odebrat peníze z bankovního účtu samotného New Yorku u Citibank a zrušit prostředky, které Kongres vyčlenil na ubytování uprchlíků (jak bylo nedávno oznámeno), co zabrání režimu, aby vyhrožoval odebráním prostředků z vašeho bankovního účtu, pokud budete režim kritizovat?



Strach a zastrašování je třeba zastavit. Nejpřímějším způsobem, jak ho zastavit, je nepodlehnout mu.



2. Spojte se s ostatními, kteří jsou na tom podobně, a žalujte režim a mluvte nahlas



V počtu je někdy bezpečí. Když se Trumpův režim zaměří na jednu instituci, jednu skupinu nebo jednu osobu, může být pro tento cíl obtížné reagovat samostatně. Když se však spojí s dalšími potenciálně ohroženými, mohou se cíle bránit.



Místo toho, aby Kolumbijská univerzita bojovala s Trumpovým režimem pouze sama, měla by se Kolumbijská univerzita spojit i s dalšími univerzitami, které se staly terčem útoků, a žalovat režim za porušování svých práv a práv svých studentů podle prvního dodatku ústavy. Měla by také bít na poplach kvůli útoku režimu na vysoké školství a svobodu slova. (Americká asociace univerzitních profesorů by byla jedním z jasných nástrojů pro tuto činnost).



Jednotlivě mají státní zaměstnanci, kteří přišli o práci nebo jim ztráta práce hrozí, jen velmi malou moc. Pokud se však spojí pod záštitou například Americké federace státních zaměstnanců, UAW (která zastupuje mnoho státních zaměstnanců) nebo Americké federace státních, okresních a obecních zaměstnanců, mají značný vliv. Společně by měly žalovat režim za porušování zákona a uspořádat rozsáhlou kampaň, která by upozornila veřejnost na to, co se děje.



Jednotlivé advokátní kanceláře a jednotliví advokáti se nechají zastrašit spíše než Americká advokátní komora, která by nyní měla být aktivním prostředkem pro sjednocení mnoha firem a advokátů proti hrozbám Trumpova režimu.



Jednotliví novináři nebo mediální společnosti jsou snadněji ohroženi než Americká společnost novinářů, Společnost profesionálních novinářů nebo PEN America. Nyní je čas, aby se i tyto skupiny ozvaly.



Souhrnně řečeno, nyní je čas na společnou a organizovanou veřejnou reakci na pokusy režimu zasít strach a zastrašování. Národní organizace s potřebným rozsahem a statusem se musí Trumpovu režimu postavit - hlasitě a jasně odmítnout jeho nestoudné pokusy zasévat strach a zastrašovat opozici.



3. My ostatní musíme tyto snahy podpořit



Všichni máme zájem na tom, aby režim přestal vyvolávat strach a zastrašovat. Všichni můžeme pomoci cíleným jednotlivcům, institucím a organizacím zaujmout stanovisko.



V rámci svých možností můžeme například přispět na právní obhajobu absolventa Kolumbijské univerzity Mahmúda Chalíla ZDE. Můžeme zajistit, aby studenti a vyučující věděli, co dělat, pokud ICE přijde na jejich akademickou půdu, ZDE.



Můžeme přispět i dalším univerzitám, které jsou nyní pod palbou Trumpova režimu - a povzbudit tyto instituce, aby se Trumpově tyranii postavily, místo aby se jí podřídily.



Můžeme přispívat skupinám, jako je PhD project, nezisková organizace, která pomáhá studentům z nedostatečně zastoupených skupin získávat doktorské tituly v oblasti obchodu - což podle absurdního tvrzení Trumpova režimu porušuje zákon o občanských právech, protože diskriminuje bílé studenty.



Můžeme podpořit American Civil Liberties Union, Common Cause, Indivisible a další skupiny, které v těchto dnech projevují vůdčí schopnosti a odvahu potřebnou k tomu, aby se postavily Trumpovi.



Můžeme si kupovat předplatné mediálních organizací, které pomáhají vést boj proti tyranii Trumpova režimu (například nezisková organizace Inequality Media Civic Action, kterou jsem pomáhal založit a s níž nadále spolupracuji).



Můžeme se objevit na setkáních s poslanci, kde vystupují naši senátoři a zastupitelé, říct jim přesně, co si myslíme o režimu Trump-Vance-Musk, a požádat je, aby se k nám připojili v opozici.



A konečně můžeme - a musíme - chránit lidi, kteří jsou terčem útoků tohoto režimu. Kromě univerzitních studentů sem patří i tvrdě pracující příslušníci našich komunit, kteří jsou pronásledováni, protože nemají správné doklady k prokázání občanství; lidé LGBTQ+, kteří jsou ponižováni a diskriminováni kvůli své sexuální identitě nebo orientaci; a státní zaměstnanci - státní zástupci, soudci a vládní pracovníci -, kteří jsou pronásledováni, protože plnili své povinnosti.



Tyranie je možná pouze tehdy, když se jí lidé podvolí. Trumpův režim nás nemůže ovládat prostřednictvím strachu a zastrašování, pokud budeme energičtí, mobilizovaní a organizovaní.



Nastal čas, abychom se my všichni - a všechny americké instituce - postavili Trumpově tyranii.

0