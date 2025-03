Channel 4 News: Gaza: Více než polovina zabitých byly děti

Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 20. března 2025, 19 hodin: Příměří v Gaze se zjevně rozpadlo, možná nenávratně, a současná situace připomíná nejhorší dny nedávné války. Za posledních 24 hodin bylo při pokračujících izraelských útocích na pásmo Gazy zabito nejméně 85 Palestinců a 133 jich bylo zraněno, z toho téměř polovina dětí, a nyní Izrael rozšířil pozemní operace v okolí Rafáhu. Noční nálety zasáhly Chán Júnis v Rafáhu na jihu Gazy a Bet Lahii na severu. Hamás sděluje, že odpálil 3 rakety vypálené z pásma Gazy směrem na Tel Aviv. Izrael tvrdí, že jedna byla zachycena a ostatní dopadly na volné prostranství. A dnes Izrael varoval civilisty, aby nepoužívali hlavní severojižní silnici ke vstupu do severní Gazy nebo k jejímu opuštění. Reportáž zahraničního zpravodaje Secundera Kermaniho obsahuje záběry, které mohou být pro některé lidi znepokojivé.







Reportér: Podlaha márnice je pokryta zkrvavenými rubáši. Pozůstalí se snaží utěšit jeden druhého, ale jak? „Netanjahu, jsi zločinec,“ burácí tato žena. „Ať se ti Bůh pomstí. Naši lidé jsou bezmocní.“





Toto je indonéská nemocnice v severní Gaze a následky dalšího smrtícího izraelského úderu.





„Nemáme nic společného s žádnou stranou,“ říká tato žena. „Nechceme tuhle válku, ale tohle nám dělají.“ “Tohle je válka.





Hned za dveřmi hladí Mahmúd drobné tělíčko své dvouleté dcery. Leží uprostřed hromady dalších mrtvol. Něžně ji kolébá a odnáší ji k pohřbu.





Byla tak krásná. A teď je pryč. Čtyři lidé z naší rodiny byli zabiti. Hrála si na zápraží a nic nevěděla. To jsou ty izraelské cíle, jen ženy a děti.“





Když odjíždějí, natáhne se něžně k tělům dalších blízkých. Tak velká ztráta v jediném krátkém okamžiku. Podle místních představitelů bylo dnes zabito asi 100 Palestinců. Izraelská armáda tvrdí, že její údery zabily další dva vysoce postavené představitele Hamásu. Tato skupina v době příměří znovu upevňovala svou nadvládu na území. Poprvé od jeho ukončení dnes Hamás vypálil několik raket směrem na Izrael, ačkoli nebyly hlášeny žádné škody.





V Izraeli pokračovaly protivládní protesty v obavách, že obrovská válka ohrozí životy zbývajících rukojmích. Rozhněvaný Netanjahu plánuje propustit šéfa zpravodajské služby. A možná i generálního prokurátora, protože se pokouší soustředit moc.





Protestující se zde shromáždili poblíž Netanjahuova domu, protože se domnívají, že jeho kroky ohrožují životy rukojmích a demokracii v zemi.





Ami Avalon je bývalý šéf izraelské zpravodajské služby a politický oponent.“





"Musíme pochopit, že abychom mohli přivést rukojmí zpět, musíme mít dohodu. Za druhé, nezničíme Hamás, tím, že jsme zničili jeho vojenský potenciál. Hamás je ideologie, a abychom ideologii Hamásu porazili, musíme pro Palestince i pro nás představit lepší, silnější ideologii, což je politický horizont."





Co podle vás motivuje Netanjahua k obnovení války?





"Ví, že alternativou by bylo vězení."





V Gaze mezitím stále roste počet zabitých Palestinců. Smutek a strach a nikdo neví, kdy to skončí.





* * *







Moderátor: V Británii, poté, co mu úřad britského předsedy vlády na začátku týdne vytkl, že řekl, že izraelské blokování pomoci Gaze je porušením mezinárodního práva, britský ministr zahraničí David Lammy dnes ve sněmovně řekl, že se měll vyjádřit jasněji, a tentokrát zdůraznil, že izraelské akce v Gaze jednoznačně hrozí porušením mezinárodního práva. Již dříve však potvrdil, že při zásahu v Gaze Izraelem byl zraněn britský občan.



David Lammy: Včera ráno byl zasažen AUM v Gaze. Mohu sněmovně potvrdit, že mezi zraněnými je i britský občan. Naší prioritou je v tuto chvíli podpora jeho a jeho rodiny. Gaza je pro humanitární pracovníky nejnebezpečnějším místem na světě.





Moderátor: Hovořil jsem s americkým úrazovým chirurgem Ferozem Sidhwou, který v Gaze působí jako dobrovolník Med global v Chán Júnisu. Připojil se k nám z patra rušné nemocnice Nassir, kde působí jako dobrovolník. Na začátku jsem se ho zeptal, jaká je tam situace.





Dr. Feroz Sidhwa: Ve zdravotnickém komplexu Nassir se s ní právě teď vyrovnáváme. Ráno 18. března jsme měli velkou událost s hromadným neštěstím. Začalo to kolem půl třetí ráno. Dveře do mých obytných prostor byly rozmetány výbuchem. To vás tedy probudí. A tak jsme pak šli na pohotovost, viděli jsme velkou událost s hromadným neštěstím, která by zahltila jakoukoli nemocnici ve Spojených státech. Palestinci to vlastně zvládli velmi dobře. Zvládli to.





Moderátor: Jaké oběti jste viděli?





Dr. Feroz Sidhwa: Řekl bych, že asi polovina z nich byly děti. Rozhodně polovina pacientů, které jsem operoval, byly děti a 100 % zranění, která jsem tu noc nebo to ráno viděl, byla zranění střepinami a výbuchy, jako jen pro příklad, jak malé, ale jak silné ty věci jsou. Měli jsme tu šestiletého chlapce, který měl na pravé straně srdce dvě samostatné díry. Podařilo se nám ho dostat na jednotku intenzivní péče. Podařilo se nám opravit jeho srdce, dostat ho na JIP, ale o několik hodin později bohužel zemřel.





Moderátor: Bylo to kvůli určitým věcem, které na jednotce intenzivní péče chyběly?





Dr. Feroz Sidhwa: V tuto chvíli máme k dispozici chirurgický materiál, který je k dispozici, ale péče na JIP je nesmírně náročná.





Moderátor: Jaký dopad má blokáda Gazy, právě v posledních dvou týdnech, kdy se k vám nedostávají zásoby léků a potravin, na vaše operace?





Dr. Feroz Sidhwa: Dobře, takže hlavní vliv číslo jedna. Všichni na tomto území jsou podvyživení už asi 15 nebo 16 měsíců. Takže teď se k chronické podvýživě přidala ještě akutní podvýživa. Takže pokud jste podvyživení,na operaci váš organismus nebude reagovat dobře, ať už je provedena jakkoli dobře. A k tomu všemu není pitná voda kvůli blokádě elektřiny. Takže lidé už přicházeli s gastroenteritidou, která vlastně zahlcuje nemocnici víc než úrazy právě v této nemocnici. A lidé jsou bez přístřeší, než se zhroutilo příměří, tak příčinou zranění číslo jedna, kterou jsem viděl, byly domy, které se na lidi zřítily. Byly vyhozeny do povětří, víte, před 3, 4, 5, 6 měsíci, ale pak se tam lidé často vraceli, aby vyzvedli těla svých blízkých, o kterých věděli, že jsou tam pohřbeni. A ten dům je nestabilní. Prostě se na ně konstrukčně a zvukově zřítil.





Moderátor: Vzhledem k tomu, že příměří, které teď bylo porušeno, vstoupilo v platnost na začátku roku. A vy jste měli několik měsíců něco, co by se dalo označit za určitou normalitu. Teď to pro vás musí být opravdu deprimující.





Dr. Feroz Sidhwa: Člověk má určité hranice, co může snést. A oni měli už 15 měsíců. Nevím, jakými slovy bych to peklo popsal.

Moderátor: Jsou lidé beznadějní? Jsou zbaveni naděje?





Dr. Feroz Sidhwa: Neřekl bych ani tak beznaděj, jako spíš to, že se lidé skutečně začínají obracet jeden proti druhému tak, jak to dříve nedělali, a vlastně vám řeknu, že mě včera jeden člen rodiny palestinského pacienta udeřil pěstí do obličeje. Chtěl udeřit jiného lékaře, ale jenom proto, že byl naštvaný kvůli něčemu, co bylo řečeno, víte, to je něco, co jenom sebemenší urážka je to, co vnímáme jako urážku jeho důstojnosti.





Moderátor: A jen tak na závěr, pro vás jako lékaře, jste tam a riskujete svůj život, když se snažíte zachránit jejich životy. A víte, že karty jsou rozdány proti vám, pokud jde o vybavení, které máte k dispozici, léky, ke kterým máte přístup. A pokaždé, když někomu zachráníte život, hrozí, že se vrátí na operační sál nebo že ho zabijí. Jaký je to pocit? Jak bezmocný je to pocit?





„Jaký byl její zločin? Jaký byl zločin této holčičky? Byly jí teprve dva roky.Krátce po našem odjezdu se policie pokouší demonstraci rozehnat pomocí vodního děla. Vysoce postavený opoziční politik je sražen na zem, když se snaží pomoci jinému protestujícímu. Kritika Netanjahua je stále ostřejší.Na videu zveřejněném na internetu Netanjahu brojí proti tomu, co označuje za levicový hluboký stát, který se ho snaží svrhnout pomocí soudních kauz. Trvá na tom, že rukojmí přivede zpět.Nic z toho všeho se nemusí dít a myslím, že bychom to měli zastavit, aby se obnovila naděje. Víte, lidé mohou začít znovu budovat své životy. Nemusíme tohle všechno vidět. Je to teď beznadějná a bezmocná situace. Máte naprostou pravdu. Ale nemusí to tak být. A máme moc to změnit, my v USA a Británii.