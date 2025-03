"Byla to vlna útoků za vlnou". Lékaři v Gaze líčí hrůzy minulého týdne

24. 3. 2025

čas čtení 7 minut



Přibližně třetina všech obětí přijatých do Násirovy nemocnice byla mladší 14 let, poté, co izraelské nálety porušily křehké příměří



Pět zdravotníků, sester a zraněných pacientů bylo zabito a několik dalších zraněno při izraelském náletu na budovu pohotovosti v Nasser Medical Complex v Khán Júnisu na jihu Gazy.

Počet obětí je předběžný a očekává se, že se bude zvyšovat. 🚨BREAKING: Five medical staff, nurses, and wounded patients have been killed, and several others injured in an Israeli airstrike targeting the emergency building at Nasser Medical Complex in Khan Yunis, southern Gaza.



The death toll is preliminary and expected to rise. pic.twitter.com/7HZ5Cz0AAC — Gaza Notifications (@gazanotice) March 23, 2025 Po vlně izraelských náletů, které přerušily křehké dvouměsíční příměří, jež přineslo Gaze určitý oddech, byla pohotovost v nemocnici mučedníků al-Aksá v centrálním městě Deir al-Balah plná. Po vlně izraelských náletů, které přerušily křehké dvouměsíční příměří, jež přineslo Gaze určitý oddech, byla pohotovost v nemocnici mučedníků al-Aksá v centrálním městě Deir al-Balah plná.

„V žádném okamžiku nebylo na pohotovosti méně než 65 lidí, všichni s otevřenými zraněními, hlavně ženy a děti... Podlaha byla zaplavena krví,“ řekl Mark Perlmutter, americký dobrovolný ortoped, který toho rána v nemocnici pracoval.



Jen o několik kilometrů dál se odehrávaly podobné scény v Násirově nemocnic ve městě Khan Younis na jihu země.



„Byla to doslova vlna za vlnou," řekla Tanya Haj-Hassanová, lékařka dětské intenzivní péče. „Jakmile pacienti zemřeli nebo byli posláni jinam a my uvolnili místo, přicházeli další. Byl to chaos. Jeden lékař šlápl na mrtvolu na zemi, když se snažil provést život zachraňující zákrok na dítěti."





Podle palestinských zdravotníků bylo jen v úterý ráno v celé Gaze zabito více než 200 lidí a další stovky byly zraněny. Během pěti dnů, kdy pokračovaly další nálety a ostřelování, dosáhl celkový počet obětí na zdevastovaném palestinském území v 18 měsíců trvající válce 50 000, mezi nimiž převažují ženy a děti. Dalších 113 274 osob bylo zraněno, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.



Podle izraelských vojenských představitelů bylo v úterý ráno během 10 minut bombardováno 80 „teroristických“ cílů, včetně vedoucích představitelů a klíčové vojenské infrastruktury.



V Násirově nemocnici byla více než polovina dospělých obětí přivezených v úterý večer podrobena dvacetivteřinové kontrole chirurgů - jejich snahou bylo upřednostnit ty, jejichž životy by mohly být zachráněny, ohledně ostatních bylo řečeno tomu, kdo je přivezl, řečeno, že se s tím nedá nic dělat. Téměř všechny děti byly přijaty, i když jejich zranění byla zjevně smrtelná.



„Spaly, takže byly přiváženy v pyžamech, zabalené v dekách. Často je přinesli sousedé, protože rodiče byli zabiti. Bylo to strašné. Museli jsme přestat resuscitovat několik dětí, abychom se mohli soustředit na jedno, které mělo šanci,“ řekla dr. Haj-Hassanová



Feroze Sidhwa , 43letý úrazový chirurg z Kalifornie, který je v Khan Júnisu jako dobrovolník lékařské charitativní organizace MedGlobal, popsal, jak řekl otci jedné čtyřleté dívky, že jeho dcera nebude žít déle než několik dalších minut. „Podíval jsem se na ni... Měla velmi vážná poranění hlavy... Řekl jsem jejímu otci, aby ji vzal ven, byl s ní a modlil se s ní, a on to udělal,“ řekl Sidhwa.



Mnoho ze tří set lidí, které v úterý přivezli do nemocnice v Násiru, nepřežilo. Ahmed al-Farra, vedoucí dětského a porodnického oddělení, uvedl, že zemřelo asi 85 lidí, z toho asi 40 dětí ve věku od jednoho do 17 let.



Průměrný věk dětí, které byly po nové vlně útoků z tohoto týdne prohlášeny za mrtvé v Násirské nemocnici, se pohyboval mezi šesti a osmi lety a asi 35 % všech obětí bylo mladších 14 let, uvedl Morgan McMonagle, irský cévní chirurg, který působí jako dobrovolník nevládní organizace Medical Aid for Palestine.



Mezi oběťmi byl i desetiletý chlapec s přerušenou míchou, který byl zcela ochrnutý od krku dolů a který nebyl schopen dýchat bez pomoci, a pětiletá dívka s mnohačetnými zraněními způsobenými střepinami, včetně poranění mozku, která pravděpodobně již nebude mluvit.



Izraelští političtí představitelé varovali, že útoky budou zesilovat, dokud Hamás neosvobodí další rukojmí a nevzdá se kontroly nad Gazou.



V Gaze stále funguje pouze 22 z 35 hlavních zdravotnických zařízení, přičemž každé z nich poskytuje pouze zlomek služeb, které nabízelo před válkou. Třináct z nich v současné době přijímá oběti pokračujících leteckých útoků.



Olga Čerevko, mluvčí úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí v Gaze, uvedla, že všechna jsou „přetížená“ a trpí nedostatkem základních zásob, přestože během osmitýdenního příměří byly na území dovezeny zásoby.



„Je těžké změřit přesnou úroveň zásob ... [ale] nikdy jsme neměli tak dlouhé uzavření. Přišla doslova nula,“ řekla.



Lékaři v nemocnici mučedníků al-Aksá uvedli, že zásoby docházejí. „I po 18 měsících konfliktu to bylo emocionálně velmi těžké. Máme jen deset lůžek a chybí nám toho tolik: gáza na popáleniny, rukavice, čisticí prostředky, obvazy,“ řekl jeden z chirurgů, který si přál zůstat v anonymitě.



Doktor Khamis Elessi, neurolog a specialista na bolest v nemocnici al-Ahli ve městě Gaza, uvedl, že pro stovky pacientů s rakovinou nemá dostatečně silné léky proti bolesti. „V Gaze máme statisíce lidí s chronickými nemocemi. Potřebují správnou péči, ale podmínky jsou hrozné. Není tam nezávadná voda, všechny hygienické systémy jsou zničené, takže se všude šíří infekce a lidé jsou vyděšení,“ řekl Elessi.



Izrael nadále povoluje lékařské evakuace z Gazy, ale denně jich odjíždí jen několik desítek a více než 14 000 lidí potřebuje naléhavé ošetření mimo Gazu, uvedla Čerevková.



Většina zařízení v Gaze má nyní také dobře nacvičené postupy pro případy hromadných neštěstí, i když i ty se minulý týden ukázaly jako nedostatečné. „Máme plány, dobré plány, ale problém je v tom, že počet [obětí] je dokonce vyšší než naše plány,“ řekl doktor Fahd Haddad, lékařský ředitel polní nemocnice poblíž jižního města Nuseirat.



Haddad uvedl, že i jeho zařízení má nedostatek zásob. „Obáváme se, že nám dojdou. Pokud dojde k dlouhodobému uzavření, nemůžeme přežít,“ řekl.





Největší výzvou, které osmatřicetiletý Haddad a jeho kolegové čelí, je však udržení vlastní morálky poté, co byly zmařeny naděje na trvalé příměří. „To úterý nás probudily výbuchy a bylo to jako návrat do doby před 18 měsíci, kdy válka začala,“ řekl Haddad. „Byli jsme tak šťastní z příměří. Život byl velmi těžký, ale alespoň se nezabíjelo.“





Zdroj v angličtině ZDE

