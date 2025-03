Karikatura i antická tragédie v povídkách

25. 3. 2025 / Pavlína Antošová

čas čtení 7 minut

Její pohled na svět ovlivnila víra, zděděná po rodičích: Oba byli irského původu a oba katolíci; v protestantských Spojených státech tato církev představuje menšinovou odnož. Mary Flannery získala bakalariát z anglické literatury a sociologie, načež ve svých jedenadvaceti letech odjela do státu Iowa – původně aby tam studovala žurnalistiku. Tou dobou se však její přání z předchozích let (stát se karikaturistkou) už přetavilo v mimořádně zacílené literární ambice. Začínající spisovatelka se proto přihlásila do kurzu tvůrčího psaní. Po přečtení ukázek ji – bez ohledu na pozdní vstup – okamžitě přijali. Zároveň osobně poznala literární i literárně kritické osobnosti, v čele s Robertem Pennem Warrenem.





Těžiště její tvorby spočívá v povídkách. Děsivých i groteskních, vycházejících z tradice jižanské gotické prózy, ale zároveň přidávajících další rozměry. Regionalismus těchto próz dostává nejmarkantnější zpětnou vazbu v povídce, která česky vyšla pod titulem „Bezdomovec," ale možná by se pro ni lépe hodil název „Vykořeněný" ("The Displaced Person"). Majitelka georgijské farmy totiž úvodem zápletky přijímá rodinu polských válečných uprchlíků, takže poutnický motiv zde nabývá dokonce mezikontinentálních rozměrů. Síla celého textu spočívá v implicitním kladení nezodpovězených otázek: Jakým způsobem se lokální patriotismus může zvrtnout? Pokud běženec chce zachránit jinou bytost z krutých, život ohrožujících internačních podmínek, kam až může jeho úsilí dojít (a existují meze, kam už dojít nesmí)? Jistě se nejednalo o nacistický lágr, ale o uprchlický tábor: V které zemi se tedy nacházel? Když se člověk chce zbavit někoho nepohodlného, a nakonec při hrozbě smrtelné nehody jednoduše ztuhne, jak dalece se přání stalo otcem myšlenky? Jak se potom s vědomím takového selhání dá žít? A zvláštní pozornost zasluhuje myšlenkový zkrat, ke kterému farmářka ještě před tragickým vyústěním dojde: Že totiž nový podnájemník a zaměstnanec (i když zároveň šikovný mechanik, jenž systematicky odstraňuje nahromaděné závady) prostě není dost vděčný.





Jinde však autorka tento motiv ztraceného domova otáčí. Úplný soubor jejích povídek začíná a končí variacemi na téma georgijského důchodce u dcery v New Yorku. To se týká povídek „Pelargonie" ("The Geranium") a „Soudný den" ("Judgement Day"). Jeden ani druhý smutný hrdina samozřejmě nedokáže překročit svůj stín, což se (pokaždé jinak) projevuje v neschopnosti komunikovat se sousedem jiné barvy pleti, notabene na Severu. Tyto tragikomické okamžiky fungují jako útek při splétání pomyslné sítě, jejíž osnovou zůstává vzájemné neporozumění s vlastní ratolestí. Takže vzniká memento typu: Pozor, krajané, tohle se vám na stará kolena může stát.





Flannery píše nikoli pouze o zločinu, ale o dvojsečnosti zločinu. V hororové povídce „Dobrého člověka těžko najdeš" ("A Good Man Is Hard to Find") se jako nosný motiv objevuje pokus o vlastní záchranu prostřednictvím laskavosti; ta však – nejenom na straně tragikomické postavy, ale především na straně celé společnosti – přichází pozdě. A zůstává na čtenáři, aby zhodnotil, jestli snaživá oběť pouze hrála jakousi absurdní scénku, nebo jestli dohlédla dál. Povídka „Partridgeská slavnost" ("The Partridge Festival") ukazuje dva rebely – mladíka a dívku –, kteří by chtěli dokázat, že k šokujícímu zločinu dohnalo uťápnutého pachatele maloměstské prostředí. Když se jim povede osobně se s delikventem setkat, jeho chování jim přináší otřes. Přitom zůstává (příznačně) skryto, co všechno se stalo mezi odsouzením a jejich příjezdem.





Nezaměnitelná jižanské prozaička tedy zároveň varuje před spasitelským komplexem. Povídky „Vymoženosti domova" ("The Comforts of Home") a „Chromí vejdou jako první" ("The Lame Shall Enter First") sugestivně přibližují dvoje různé úsilí o záchranu mladého delikventa... na úkor vlastního potomka. Poprvé se jedná o pokus neodborný, podruhé sice o odborný, ale osamocený. Tragické rozuzlení se vždy stočí nečekaným směrem. Zaprvé závěr ukazuje, jak se přivolané pořádkové síly mohou v interpretaci okolností zásadně splést. Zadruhé se jedná o tak obrovskou nespravedlnost osudu, že vyznění připomíná konec řecké báje o královně Niobě. Mezi autorčinými současníky – mimochodem – proskočil i názor, že georgijskou spisovatelku lze v některých aspektech přirovnat dokonce k Sofoklovi. A toto odvážné tvrzení staví na reálném základě.





Při svém úsilí o dodržování základních pravidel víry využívá Flannery O'Connorová charakterizační a narativní hyperbolické prvky. V povídce „Řádní venkované" ("Good Country People") ukazuje, že za svatouškovstvím se může skrývat mnohonásobná zvrhlost, zahrnující sadismus i fetišismus. Tento příběh – pravda – nekončí smrtí. Ale už rozfázovaný způsob, jak si agresor svou oběť připraví, se podobá obludně zakřivenému zrcadlu. Neméně provokující krátká próza „Možná zachráníte vlastní život" ("The Life You Save May Be Your Own") znepokojuje přeléváním mezi vnuceným závazkem, jeho podvodným setřesením, a navrch ještě pobouřením nad cizím cynismem. Autorku, která napříč svou tvorbou uplatňovala osobitý drobnohled na špinavosti, obviňovali někteří čtenáři z přehánění. Jiní ji však – na základě zkušeností nebo ústní tradice – naopak hájili. A nepřekvapuje, že hlasy na její obranu zaznívaly především v řadách Jižanů.





V tematice politického boje už na počátku své tvorby předvedla, jak těžko se vzdělaný člověk brání kolektivní jednoduchosti. Smutně ironická povídka „Holič" ("The Barber") bez oklik směřuje k fiasku intelektuála, jenž uvnitř holičské oficíny (tedy v obvyklém jižanském „debatním klubu") chce vystoupit proti preferencím rasistického kandidáta, a pokouší se o to pomocí eseje. Člověk jeho letory, jemuž se přemýšlení stalo životní potřebou, v okamžité konfrontaci prostě uspět nemůže.





Spisovatelka však dovede otočit konec povídky i lícem navrch, přestože zase s určitými pochybnostmi. V povídce „Přetrvávající chlad" ("The Enduring Chill") čtenáře přesvědčuje, že člověk se může mýlit jak ve svých uměleckých sklonech, tak v očekávání smrti. U sebe se Flannery ani v jednom z těchto hledisek nespletla. Roku 1952 jí lékaři diagnostikovali lupus – vzácné autoimunitní onemocnění, které se před lety stalo osudným i jejímu otci. Radikální léčba jí prodloužila život (proti očekávání dokonce o sedm let), zároveň však poznamenala její pohybový aparát. Navzdory okolnostem dokázala tato nezlomná Jižanka nejen dál psát, ale účastnila se i autorských čtení. Její tvorba patří ke zlatému fondu americké kultury, kterou bychom rozhodně i ve vlastním zájmu měli poznávat; stále, a v konkrétních obdobích se zvýšenou naléhavostí.

___________________________________________





Zdroj obrázku: Metacritic