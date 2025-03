Muskova cenzura v Turecku

25. 3. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty



Mýtus svobody slova, jako všechny mýty, je užitečnou fikcí, kterou mocní využívají, když se jim to hodí, a odhazují, když jim přestane sloužit. Tento týden nám sociální síť X, dříve Twitter, vlastněná Elonem Muskem, poskytla dokonalou ilustraci tohoto principu. Musk, muž, který se stylizuje do role Voltaira 21. století, pozastavil několik účtů patřících opozičním osobnostem v Turecku uprostřed vlny občanských protestů. Ta ironie by byla zábavná, kdyby nebyla tak předvídatelná.

Samozřejmě, že lidé - především studenti - vyšli do ulic. Samozřejmě, že vláda taková shromáždění prohlásila za nelegální. A samozřejmě, že Muskův server X rychle zakročil - ne aby bránil opoziční hlasy, ale aby je umlčel. Většina suspendovaných účtů, jak uvádějí analytici, patřila studentům a aktivistům z hnutí obyčejných lidí, jejichž největším zločinem bylo sdílení informací o místech protestů. Musk, vždy pragmatik, se ocitl v dobře známé pozici mnoha samozvaných bojovníků za svobodu slova: jeho ideály se pod tlakem státní moci zhroutily.

Zmíněné protesty začaly zatčením Ekrema İmamoğlu, istanbulského starosty a, co je důležitější, hlavního politického rivala nejdéle vládnoucího tureckého autokrata, Recepa Tayyipa Erdoğana. İmamoğlu byl zatčen jen několik hodin předtím, než byl nominován jako prezidentský kandidát opozice - tah natolik cynický, že i ti nejservilnější dvorní pisálkové tureckého tisku museli mít problém udržet vážnou tvář při jeho oznamování.Nejde o výjimku, ale o vzorec chování. Když Erdoğan v roce 2023 čelil znovuzvolení, Twitter omezil zveřejňování materiálu v Turecku a tvrdil, že alternativou by byl úplný zákaz platformy. Argument by mohl být přesvědčivý, kdyby někdo věřil, že Musk skutečně vede nějaký ušlechtilý boj proti cenzuře. Místo toho jsme svědky transparentních zpráv ukazujících, že server X v Turecku vyhověl 86 % vládních žádostí o odstranění materiálu - což je dramatický nárůst oproti dřívějšímu období.Proč bychom ale měli být překvapeni? Turecká vláda již dlouho používá svůj zákon o sociálních sítích z roku 2022 jako obušek, který jí umožňuje umlčovat opozici pod záminkou národní bezpečnosti. Potlačování účtů na X je jen jednou částí širší digitální blokády, přičemž přístup k TikToku, Instagramu a YouTube byl rovněž omezen. Tvrdí-li Musk, že neměl na výběr, pak se rozhodl pro cestu nejmenšího odporu. Jinými slovy, souhlasil s tím, že se stane Erdoğanovým cenzorem.Dalo by se očekávat, že Musk bude klást odpor, vzhledem k jeho zálibě stylizovat se do role ochránce civilizace - titulu, který si uděluje s jistotou muže, jenž přečetl polovinu knihy o Římě a vyvodil z ní všechny špatné závěry. A přesto, když dojde na skutečné důsledky, uchyluje se k obvyklé korporátní rétorice. Tvrdí, že volba je mezi „úplným omezením Twitteru nebo omezením přístupu k některým tweetům“. Je to kompromis, který by žádný skutečný zastánce svobody slova nepřijal.Poučení z tohoto příběhu není nové, ani jedinečné pro Muska. Oligarcha, který se ohání svobodou, tak téměř vždy činí ve vlastním zájmu, nikoliv v obraně nějakého vyššího principu. A když si mocní vyžádají poslušnost, málokdy musí žádat dvakrát.