Rusko požaduje na jednáních v Saúdské Arábii celé území Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti

26. 3. 2025

Ruská delegace na jednáních se Spojenými státy v Saúdské Arábii usiluje o předání kontroly nad celým územím čtyř regionů Ukrajiny – Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti, sdělily The Moscow Times zdroje obeznámené s pozicí Kremlu. Ruská delegace na jednáních se Spojenými státy v Saúdské Arábii usiluje o předání kontroly nad celým územím čtyř regionů Ukrajiny – Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti, sdělily The Moscow Times zdroje obeznámené s pozicí Kremlu.

Přestože ruská armáda nemá plně pod kontrolou žádný z těchto regionů, Kreml očekává, že je obdrží v administrativních hranicích - v souladu s ústavou Ruské federace, která zakotvuje jejich anexi. Vladimir Putin si nemůže dovolit ztratit tato území politicky a Rusko má v úmyslu upevnit kontrolu nad nimi za každou cenu, řekl The Moscow Times úředník blízký Kremlu. "V ústavě není žádný mechanismus pro odtržení regionů od Ruska. Potřebujeme celé Záporoží a celou Chersonskou oblast," řekl.

Podle jiného zdroje, současného ruského představitele, Kreml doufá, že Washington může dokonce vyvinout tlak na Kyjev, aby zcela stáhl jednotky z Ruskem okupovaných oblastí. "Buď je Trump ovlivní, aby odešli, nebo nám bude řečeno: 'Vstupte do vleklých jednání a zároveň použijte vojenskou sílu k nastolení kontroly.' To je pro nás nejhorší možnost, protože překračování řek je vždy bolestivá operace," vysvětlil úředník.

Alternativně se Rusko může pokusit obsadit část jiného ukrajinského regionu, jako je Dněpropetrovsk nebo Sumy, a poté nabídnout výměnu za Cherson a Záporoží, pokračoval zdroj: "Doufáme, že najdeme možnost, ve které nebudeme muset překročit Dněpr a zaútočit na Cherson. Opravdu doufám, že k tomu nedojde. To pro nás bude znamenat tisíce ztrát."

V únoru ruská armáda kontrolovala 98,6 % Luhanské oblasti, 62,6 % Doněcké oblasti, 71,9 % Záporožské oblasti a 69,3 % Chersonské oblasti. V posledních dvou regionech navíc armáda nekontroluje hlavní města - Záporoží a Cherson.

Rusko není schopno tyto oblasti vojensky rychle obsadit, říká izraelský vojenský expert David Sharp. Pro Rusy je dobytí byť jen několika vesnic již velkým úspěchem, uvádí. "Aby překročili Dněpr a obsadili Cherson, nebo dokonce jen obsadili město Záporoží, které se nachází na obou březích, musí se stát něco mimořádného. To je nesmírně obtížný úkol. Buď musí být ruská armáda radikálně posílena, což se nestane náhle nebo z ničeho nic, nebo se obrana Ukrajiny musí úplně zhroutit."

Moskva však spoléhá na to, že administrativě Donalda Trumpa tolik nezáleží na tom, která území připadnou Kremlu, řekli dva ruští diplomaté The Moscow Times. "Pokud tomu dobře rozumím, Trump chce vidět moderní, dobře vyzbrojenou, prozápadní Ukrajinu," řekl jeden z nich. "On (Trump) se nemůže jen tak úplně vzdát Ukrajiny. Ale kde přesně bude ta hranice nakreslena, pro něj není tak důležité."

