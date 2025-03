Lidé se bojí o střechu nad hlavou

26. 3. 2025



Vláda realitu ignoruje, osekáním pirátského zákona s bytovou krizí nepohne tisková zpráva Bydlení se stává nedostupným luxusem. Mladé páry odkládají založení rodiny, střední třída se obává ztráty příjmu a senioři s nízkými důchody bojují o přežití. Piráti proto požadují přijetí zákona o podpoře bydlení v jeho původním znění, který má zajistit dostupnější bydlení nejen pro nejpotřebnější, ale i pro střední třídu, mladé rodiny, zdravotníky a učitele. Tedy tak, jako ho Ivan Bartoš připravil a vláda původně schválila. Vláda teď však místo podpory bydlení zákon oslabuje a chce přesunout zpracování žádostí na přetížené úřady práce.

„Asociální zásahy ministra Stanjury a Jurečky jsou naprosto nepřijatelné. Jurečka nastavil podmínky v zákoně tak, že se pomoc s bydlením nedostane například babičce s důchodem nad 10 tisíc korun. Ať mi ministr Stanjura a Jurečka řeknou, jak má z 10 tisíc senior platit komerční nájem, energie a ještě vyjít. Není právě takový člověk ohrožený ztrátou bydlení?“ ptá se poslanec Ivan Bartoš. Podle Pirátů je navíc nepřijatelné, že vláda chce zákon omezit jen na vybraná města. „Problém s bydlením není, jak si myslí premiér Fiala, jen ve vyloučených lokalitách. To se děje všude po celé zemi. Střední třída, mladé páry, samoživitelé a samoživitelky, zdravotníci nebo učitelé – ti všichni bojují s nedostupností bydlení,“ dodává Bartoš. Piráti upozorňují, že zákon v plném znění přinese na trh až 3 tisíce nájemních bytů ročně, což představuje 10 % všech bytů, které se na trhu ročně objeví. „Tohle není žádná raketová věda. Když se zvýší nabídka, snadněji se uspokojí poptávka. Zákon navíc pomůže i těm, kteří vlastní byt, ve kterém nebydlí. Díky zákonu ho budou moci bez obav a zbytečných starostí pronajmout. Tím si něco vydělá majitel, na trh s bydlením se dostane víc bytů a ty lze poskytnout právě těm ohroženým skupinám,“ vysvětluje Bartoš. Piráti také kritizují přesun části kompetencí podpory bydlení na úřady práce, které jsou už teď velmi přetížené a zpožďují se i v běžných úkonech. „Lidé dnes u ministerstva práce a sociálních věcí čekají na nárokovou pomoc nebo na důchody i tři měsíce, což má vážné dopady – pro někoho to může být až likvidační. A teď by měly úřady práce ještě k tomu kontrolovat, zda si ti nejzranitelnější zaslouží pomoc? Už teď vláda počítá s půlročním zpožděním tohoto úkolu. Jak chce teda pomáhat lidem, co složitou situaci musí řešit hned? To je naprosto neudržitelné,“ upozorňuje Bartoš. Kontaktní místa, která jsou součástí zákona a která vláda ignoruje, přitom už nyní pomáhají stovkám lidí. Například v Olomouci tato centra pomohla stovkám lidí najít bydlení a vyřešit jejich složitou situaci – od právní pomoci při smlouvách až po asistenci při žádostech o příspěvky. „Tohle není teorie, to je realita. A vláda ji ignoruje. Ta realita ale brzy skončí, protože většina těchto center je provozována z projektů financovaných z prostředků EU. Bez zákona jejich provoz neudržíme,“ varuje Bartoš. Piráti proto vyzývají vládu, aby přestala sabotovat zákon o podpoře bydlení a přijala jeho původní znění, které pomůže nejen těm nejpotřebnějším, ale i střední třídě, mladým párům, zdravotníkům, učitelům a dalším lidem, kteří kvůli drahým nájmům nemají šanci žít tam, kde jsou nejvíc potřeba.

