USA: Zuřivé rozhořčení poté, co Bílý dům omylem sdílel s novinářem válečné plány: „Obrovský průšvih"

25. 3. 2025

čas čtení 6 minut

Hned v pondělí už jsme informovali v Hned v pondělí už jsme informovali v článku Fabiana Golga o tom, že vysocí Trumpovi činitelé sdíleli na Signálu omylem svou tajnou debatu o připravovaných bombových útocích na Jemen se šéfredaktorem časopisu The Atlantic.





Bezpečnostní únik vyvolal hněv obou amerických politických stran poté, co Atlantik odhalil, že úředníci omylem sdíleli velmi citlivé vojenské plány





Katastrofální únik bezpečnostních informací vyvolal rozhořčení obou amerických politických stran poté, co časopis Atlantic odhalil, že vysocí úředníci Trumpovy administrativy omylem sdíleli vysoce citlivé vojenské plány prostřednictvím skupinového chatu Signal, který četl novinář.



Předseda demokratické menšiny Chuck Schumer to v pondělí na půdě Senátu označil za „jedno z nejneuvěřitelnějších narušení vojenského zpravodajství, o jakém jsem za velmi, velmi dlouhou dobu četl“, a vyzval republikány, aby usilovali o „úplné vyšetření toho, jak k tomu došlo, jaké škody to způsobilo a jak se tomu můžeme v budoucnu vyhnout“.



„Každý z vládních úředníků v tomto textovém řetězci se nyní dopustil trestného činu - i když náhodou,“ napsal na Twitteru senátor za stát Delaware Chris Coons. „Nikomu v této nebezpečné administrativě nemůžeme věřit, že zajistí bezpečnost Američanů.“



Newyorský poslanec Pat Ryan označil incident za „Fubar“ (zkratka pro „fucked up beyond all recognition“, tedy „zesraný k nepoznání“) a pohrozil, že pokud republikáni ve Sněmovně reprezentantů nebudou jednat, zahájí „OKAMŽITĚ“ vlastní kongresové vyšetřování.



Podle reportáže v deníku Atlantic byl šéfredaktor Jeffrey Goldberg omylem pozván do chatovací skupiny Signal s více než desítkou vysokých úředníků Trumpovy administrativy včetně viceprezidenta JD Vance, ministra zahraničí Marca Rubia, poradce pro národní bezpečnost Mikea Waltze, ministra obrany Peta Hegsetha a dalších.



Reportáž odhaluje nejen historicky nesprávné nakládání s informacemi o národní bezpečnosti, ale i potenciálně nezákonný komunikační řetězec, v němž byly citlivé vojenské plány o leteckých úderech na húsijské povstalce v Jemenu náhodně sdíleny v šifrovaném skupinovém chatu s funkcí automatického mazání.



„Před našimi protivníky jsme díky tomu vypadali slabě,“ řekl kalifornský kongresman Ro Khanna. „Musíme brát kybernetickou bezpečnost mnohem vážněji a já se těším, že v tomto směru budu stát v čele.“



Jako hlavní demokrat ve výboru pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů dohlížel Jim Himes na nespočet utajovaných brífinků. Únik informací o chystaných válečných plánech z chatu skupiny Signal ho však „vyděsil“.



„Pokud je to pravda, jsou tyto akce nestoudným porušením zákonů a předpisů, které existují na ochranu národní bezpečnosti, včetně bezpečnosti Američanů sloužících v nebezpečí,“ řekl. „Tito lidé vědí, jaká katastrofální rizika s sebou nese přenos utajovaných informací přes neutajované systémy, a vědí také, že kdyby to, co je zde popsáno, udělal nižší úředník pod jejich velením, pravděpodobně by přišel o prověrku a byl by trestně stíhán.“



Senátor Mark Warner, hlavní demokrat v senátním výboru pro zpravodajské služby, napsal na sociálních sítích: „Tato administrativa si s nejtajnějšími informacemi našeho národa hraje rychle a nevázaně, což snižuje bezpečnost všech Američanů.“



Hakeem Jeffries, vůdce demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů, vyzval k „věcnému vyšetření tohoto nepřijatelného a nezodpovědného narušení národní bezpečnosti“ a uvedl, že únik informací je „naprosto pobuřující a šokuje svědomí“.



Republikánský senátor John Cornyn popsal incident novinářům řekl, že se jedná o „obrovský průšvih“, a navrhl, aby se na to „podívaly mezistátní orgány“ a zjistily, jak k tak významnému bezpečnostnímu selhání došlo.



Bílý dům únik informací potvrdil. Mluvčí Rady pro národní bezpečnost Brian Hughes řekl: „Zdá se, že se jedná o autentický řetězec zpráv, a my prověřujeme, jakým způsobem bylo do řetězce neúmyslně přidáno další telefonní číslo.“



Bílý dům se však snažil komunikaci obhájit a Hughes zprávy označil za příklad „hluboké a promyšlené politické koordinace mezi vysokými úředníky“.



„Pokračující úspěch operace Húsíů ukazuje, že nedošlo k ohrožení vojáků ani národní bezpečnosti,“ uvedl Hughes.



Většina zákonodárců to však takto nevidí. Senátor za Rhode Island Jack Reed na Twitteru uvedl, že incident představuje „jedno z nejhorších selhání operační bezpečnosti a zdravého rozumu, jaké jsem kdy viděl“.



Ozvěny minulých kontroverzí s dokumenty se vracejí i některým vysokým úředníkům v chatu, kteří dříve podobná narušení bezpečnosti kritizovali. V roce 2024 Waltz - současný poradce pro národní bezpečnost - uvedl, že „Bidenův úřadující poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan posílal přísně tajné zprávy na soukromý účet Hillary Clintonové. A co s tím udělalo ministerstvo spravedlnosti? Nic.“



V roce 2023 měl Hegseth vlastní kritiku Bidenovy administrativy, která s tajnými dokumenty nakládala „lehkovážně“, a v televizi Fox News poznamenal, že „pokud na nejvyšších místech není žádná odpovědnost“, pak máme „dvě úrovně justice“.



Když na něj reportér v pondělí zatlačil ohledně skupinového chatu, Hegseth řekl, že „nikdo si nepsal válečné plány“, a napadl Goldberga jako „lživého a vysoce zdiskreditovaného“, aniž by vyvrátil jakékoli podrobnosti z článku v Atlanticu.



V reakci na náhodný únik informací vyzval předseda Demokratického národního výboru Ken Martin Hegsetha, aby odstoupil nebo byl propuštěn z funkce ministra obrany.



Martin ve svém prohlášení uvedl: „Je naprosto jasné, že naši muži a ženy v uniformách si zaslouží něco lepšího - a že naše národní bezpečnost nemůže být ponechána v Hegsethových nekompetentních a nekvalifikovaných rukou.“



Toto bombastické odhalení také potenciálně porušilo federální zákony o vedení záznamů. Zákon o federálních záznamech, který nařizuje uchovávání vládní komunikace, obvykle nařizuje uchovávat záznamy po dobu dvou let, přitom zprávy Signálu se měly automaticky smazat za necelé čtyři týdny.





Newyorský republikánský poslanec Mike Lawler shrnul dvoustrannou shodu: „Utajované informace by neměly být předávány nezabezpečenými kanály - a už vůbec ne těm, kteří nemají bezpečnostní prověrku. Tečka.“





Zdroj v angličtině ZDE

0