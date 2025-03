Stovky lidí demonstrovaly v Gaze proti Hamásu

26. 3. 2025

Demonstranti skandovali „Hamás pryč“ a nesli transparenty s nápisem „chceme žít v míru“





Stovky Palestinců se připojily k protestům v severní části Gazy, provolávaly hesla proti Hamásu a vyzývaly k ukončení války s Izraelem. Byl to největší protest proti militantní skupině na tomto území od útoků ze 7. října.



Videa a fotografie sdílené na sociálních sítích v úterý pozdě večer ukazují stovky lidí, převážně mužů, skandujících „Hamás ven“ a „teroristé z Hamásu“ v Bejt Lahii, kde se dav shromáždil týden poté, co izraelská armáda po téměř dvou měsících příměří obnovila intenzivní bombardování Gazy.



Protesty se konaly před indonéskou nemocnicí v severní části pásma Gazy.



Na sociální síti Telegram kolovala přinejmenším jedna výzva, aby se k protestu připojili.



„Nevím, kdo protest zorganizoval,“ řekl jeden muž agentuře France-Press. „Zúčastnil jsem se, abych vyslal vzkaz jménem lidu: Dodal, že viděl, jak „příslušníci bezpečnostních sil Hamásu v civilním oblečení protest rozbíjejí“.



Další protestující, který si nepřál uvést své celé jméno, Majdi řekl, že „lidé jsou unaveni“.



„Pokud je řešením odchod Hamásu od moci v Gaze, proč se Hamás nevzdá moci, aby ochránil lidi?“ řekl agentuře AFP.



Na samostatných záběrech bylo vidět, jak desítky lidí v uprchlickém táboře Džabalíja v západní části Gazy pálí pneumatiky a vyzývají k ukončení války.



„Chceme jíst,“ skandovali.



Někteří obyvatelé Gazy uvedli, že protesty by se mohly rozšířit i do dalších částí válkou zničeného území, jehož obyvatelé jsou po roce a půl konfliktu vyčerpaní a traumatizovaní.



Od 7. října, kdy Hamás zahájil útoky na jižní Izrael, v Gaze občas propukaly skromné protesty, při nichž demonstranti požadovali ukončení války.



Mnohá hesla, která se v úterý skandovala, připomínala hnutí Bidna N'eesh („Chceme žít“), které vzniklo během hospodářských protestů v Gaze v roce 2019. Tyto protesty byly násilně potlačeny Hamásem, který tvrdil, že je organizoval jeho rival, hnutí Fatah.



Izrael pravidelně vyzývá obyvatele Gazy k mobilizaci proti Hamásu, který je na tomto území u moci od roku 2007.



Pásmo Gazy je zničeno více než 17 měsíců trvající válkou mezi Izraelem a Hamásem a humanitární situace se opět zhoršila poté, co Izrael 2. března zablokoval průchod pomoci na území ve snaze donutit militanty k propuštění izraelských rukojmích.



Od obnovení vojenských operací Izraele v Gaze bylo podle ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 792 Palestinců.



Válku vyvolal útok militantů na Izrael ze 7. října 2023, při kterém podle sčítání agentury AFP na základě oficiálních údajů zahynulo 1 218 lidí, převážně civilistů.





Izraelská odvetná vojenská ofenziva zabila v Gaze nejméně 50 021 lidí, většinou civilistů, uvádí ministerstvo zdravotnictví.





Zdroj v angličtině ZDE

