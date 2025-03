Bombardování způsobilo, že Ukrajina a Gaza budou toxické pro celé generace

27. 3. 2025

čas čtení 4 minuty

Podle nové zprávy je ve válkou zničených městech nebezpečně vysoká hladina olova, uranu a dalších těžkých kovů.

Nová zpráva uvádí, že ve Fallúdži v Iráku a dalších místech, která za války zažila masivní vojenské bombardování, je nebezpečně vysoká kontaminace uranem a olovem, což má za následek vrozené vady a dlouhodobá zdravotní rizika u lidí, kteří tam žijí

Zpráva - vypracovaná v rámci projektu Costs of War na Watsonově institutu pro mezinárodní a veřejné záležitosti Brownovy univerzity - předznamenává nebezpečí dlouhodobých konfliktů v místech, jako je Ukrajina a Gaza, která zažila trvalé bombardování po dobu 3 let, resp. 18 měsíců. Skutečně lze přijmout opatření ke snížení nebezpečného vystavení osob, které se po skončení konfliktu vrátí do svých domovů, ale autoři také upozorňují, že „nejúčinnějším způsobem, jak omezit toxicitu těžkých kovů z války, je vůbec nebombardovat města“, píše na webu Responsible Statecraft Aaron Sobczak,