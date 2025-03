Dlouholetý slavný reportér televize BBC obvinil Izrael, že záměrně blokuje přístup novinářů do Gazy

27. 3. 2025

Foto: Jeremy Bowen

Jeremy Bowen z BBC obviňuje Izrael z blokování novinářů. "Izrael nás do Gazy nepouští, protože jsou věci, které nechtějí, abychom viděli“.



Jeremy Bowen, mezinárodní redaktor BBC, obvinil izraelskou vládu, že blokuje přístup novinářů do Gazy kvůli scénám, „které nechtějí, abychom viděli“.



Bowen uvedl, že za posledních 18 měsíců mu bylo umožněno strávit s izraelskou armádou v Gaze pouze půl dne. Řekl, že nedostatečný přístup je součástí snahy „zamlžit, co se děje, a vnést do informací, které se objeví, faktor pochybnosti“.



Ve svém projevu poté, co převzal zvláštní cenu za stipendium na konferenci Společnosti editorů, řekl, že zatímco palestinští novináři odvádějí „fantastickou práci“, on a další kolegové z mezinárodních médií chtějí přispět ke zpravodajství na místě v Gaze.

„Proč nás nepustí dovnitř,“ řekl. „Protože tam jsou věci, které nechtějí, abychom viděli. Počínaje těmi útoky Hamásu 7. října nás vzali do pohraničních komunit. Byl jsem ve Kfar Aze, když v ní ještě probíhaly boje. Teprve začali odvážet těla mrtvých Izraelců. Proč nás tam pustili? Protože chtěli, abychom to viděli.



„Proč nás nepustili do Gazy? Protože nechtějí, abychom to viděli. Myslím, že je to opravdu tak jednoduché. Izrael si za to ze začátku vysloužil trochu kritiky, ale teď už žádnou, rozhodně ne za [prezidenta] Trumpa. Takže nevidím, že by se to v dohledné době změnilo.“



Izraelská vláda byla požádána o komentář. Izraelská armáda však již dříve uvedla, že novináře do Gazy doprovází, aby jim umožnila bezpečně informovat. Podle Foreign Press Association izraelské obranné orgány uvedly, že novináři v Gaze by mohli být v době války ohroženi a mohli by ohrozit vojáky tím, že by podávali zprávy o pozicích vojáků. Od začátku války byly zabity desítky novinářů.



Na otázku, zda by mezinárodní média měla důvěřovat údajům o počtu obětí v Gaze, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví území vedené Hamásem, Bowen odpověděl, že tato čísla jsou v současné době „nejlepším měřítkem, které máme k dispozici“, vzhledem k tomu, že je reportéři a další orgány nemohou ověřit. Podle ministerstva bylo během války zabito více než 50 000 Palestinců.



„Myslím, že je to bezpochyby nejkrvavější válka, kterou zažili od založení izraelského státu v roce 1948,“ řekl Bowen. „Kdyby se to místo mohlo otevřít, lidé by mohli projít, podívat se na záznamy, spočítat hroby, exhumovat kostry zpod trosek a pak by si udělali lepší představu. Ale když se dveře zavřou, jsou tyto věci velmi, velmi obtížné.“





V loňském roce byl Bowen jedním z padesáti novinářů, včetně Lyse Doucet z BBC a moderátorky BBC Mishal Husain, kteří vyzvali Izrael a Egypt, aby poskytly „volný a neomezený přístup do Gazy všem zahraničním médiím“.







Zdroj v angličtině Zdroj v angličtině ZDE

