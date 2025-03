Channel 4 News: Diktátoři v Myanmaru bombardují své obyvatelstvo navzdory ničivému zemětřesení

Moderátor, Channel 4 News, neděle 30. března 2025: Myanmar zasáhly následné otřesy, z trosek jsou stále vytahováni živí přeživší, zatímco vojenská vláda ignoruje mezinárodní výzvy, aby přestala bombardovat vlastní lid. Dobrý večer. Po 60 hodinách od zemětřesení, které zanechalo rozsáhlé oblasti Myanmaru v troskách, jsou lidé stále zachraňováni. Ale tam, kde je naděje, je dnes večer také hrůza. Máme záběry z oblasti ovládané povstalci, která byla údajně bombardována vládní armádou několik hodin po zemětřesení. Útoky odsoudila i OSN.







Zkáza, kterou po sobě zanechalo zemětřesení v Myanmaru, je nejhorší, jakou Asie za posledních 100 let zažila, varoval Červený kříž, který potvrdil nejméně 1700 mrtvých a další tisíce zraněných.





Zahraniční pomoc přichází, ale záchranné týmy se stále snaží dostat do některých nejhůře postižených oblastí. Někteří místní lidé se tak musí ručně prohrabávat sutinami, zatímco vládní síly i po zemětřesení pokračují v útocích na oblasti držené povstalci.





OSN označila útoky za zcela nehorázné a nepřijatelné a požádala režim, aby okamžitě zastavil všechny vojenské operace. Vláda národní jednoty, která zastupuje svrženou civilní správu, uvedla, že ode dneška na dva týdny přeruší boje. Také humanitární agentury varovaly, že v příštích dnech, týdnech a měsících je třeba se soustředit na úsilí o obnovu.





"Výzva k akci je však okamžitá solidarita. Komunita v Myanmaru má obrovské potřeby. Není času nazbyt, a to nebudesSprint. Bude to maraton, dlouhý maraton, a lidé v Myanmaru nemohou čekat a solidarita by měla trvat. Takže to není něco, co bychom museli vidět za pár týdnů, ale budeme to muset vidět v následujících měsících a letech.L





Mandalaj, který se nacházel pouhých 17 kilometrů od epicentra zemětřesení, dnes zasáhl následný otřes o síle 5,1 stupně Richterovy škály, zatímco záchranáři pokračovali ve vyprošťování lidí. Tento muž, jeden z těch, kteří měli štěstí.





„Tohoto muže se nám podařilo zachránit. Kterému bylo asi 24 let, ze sutin nám tato operace trvala 24 hodin, než jsme tohoto muže zachránili. Pod sutinami uvízl asi na 40 hodin.“





Jméno a hlas tohoto zdravotnického pracovníka jsme museli zamaskovat, ale říká, že tyto krátery, nyní plné střepin, byly způsobeny náletem myanmarské vojenské junty jen několik hodin po ničivých zemětřeseních.Není možné zjistit, co způsobilo poškození těchto budov. Jedná se o oblast kontrolovanou pro-demokratickou povstaleckou skupinou a odříznutou pro novináře a humanitární pracovníky. V Myanmaru vládne od převratu před téměř čtyřmi lety armáda. Junta bojuje s několika povstaleckými skupinami po celé zemi a navzdory ničivému zemětřesení nepřestala. Armáda je obviňována z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti při snaze potlačit povstání.Sousední země vyslaly na pomoc záchranné týmy. Tuto ženu vytáhl do bezpečí také čínský tým, ale tyto příběhy budou v příštích dnech méně časté, protože počet obětí stále stoupá. Nyní je potvrzeno více než 1700 mrtvých.