Francouzský ústavní soud rozhodl, že politické zákazy jsou legální, což zasadilo ránu Le Pen

31. 3. 2025

čas čtení 2 minuty

Nejvyšší francouzský ústavní orgán v pátek rozhodl, že politici mohou být vyloučeni z funkce, pokud jsou usvědčeni ze zločinu. Rozhodnutí znamená, že vůdkyně krajní pravice Marine Le Pen by mohla čelit pětiletému politickému zákazu, pokud bude její strana odsouzena v probíhajícím procesu za zpronevěru.

Francouzský ústavní soud v pátek rozhodl, že místní politici mohou být okamžitě vyloučeni z funkce, pokud jsou usvědčeni z trestného činu, a ponechal tak otevřené dveře pro krajně pravicovou vůdkyni Marine Le Pen, která by mohla být potenciálně vyloučena z prezidentského klání v roce 2027 v procesu zpronevěry, který končí v pondělí.

Vůdkyně Národního sdružení (RN) Le Pen, která vede průzkumy před prezidentskými volbami v roce 2027, obviňuje prokurátory, že usilují o její "politickou smrt" tím, že žádají soudce, aby jí v případě odsouzení zakázali výkon funkce na pět let.

Pokud by Le Pen obdržela takzvaný "dočasný zákaz", který by vstoupil v platnost okamžitě, i kdyby se odvolala, nemohla by kandidovat ve volbách v roce 2027.

Popřela pochybení.

Robin Binsard, právník, který zastupuje dalšího vyloučeného politika, řekl, že rozhodnutí soudu je pro Le Pen "absolutně" negativní, protože "soudci si ponechávají možnost nařídit nezpůsobilost".

Soud v pátečním případu zamítl stížnost vyloučeného radního z Mayotte, který zpochybnil zákonnost svého zákazu, což znamená, že v případě odsouzení musí okamžitě opustit svou práci, místo aby čekal na průběh odvolacího procesu.

Ve svém rozhodnutí soud uvedl, že "prozatímní výkon" trestu nezpůsobilosti neporušuje práva, jako je svoboda projevu, a je tedy legální.

V případě Le Pen prokurátoři požádali soudce, aby jí uložili okamžitý pětiletý zákaz činnosti bez ohledu na jakékoli odvolání, a to prostřednictvím stejného opatření.

Dočasný zákaz by neznamenal, že by Le Pen byla odvolána ze svého křesla v parlamentu, dokud neskončí její mandát, ale znemožnil by jí kandidovat v jakémkoli novém volebním klání.

Le Pen, RN a asi dva tucty stranických osobností jsou prokurátory obviněny z odklonění více než 3 milionů eur (3,27 milionu dolarů) z fondů Evropského parlamentu na platy zaměstnanců pracujících pro stranu ve Francii.

Obžalovaní tvrdí, že peníze byly použity legitimně a že obvinění obsahují příliš úzkou definici toho, co dělá parlamentní asistent.

Zdroj v angličtině: ZDE

