Boston Globe: Proizraelské organizace v USA udávají Trumpově vládě studenty k zatýkání a deportacím na základě svých pochybných seznamů

1. 4. 2025

Proizraelské skupiny, které využívají sociální média a sledování k vytváření černých listin vysokoškolských aktivistů, si připisují zásluhy za to, že Trumpově administrativě poskytly plán, jak identifikovat zahraniční studenty, kteří mají být zadrženi a deportováni.



Předtím, než federální agenti začali zatýkat studenty a vědce z univerzit, včetně Kolumbijské, Georgetownské a Tuftsovy, sestavily tyto organizace seznamy tisíců studentů a profesorů, z nichž mnozí jsou občany USA, jiní jsou cizími státními příslušníky, kteří se podle nich podíleli na "antisemitských" projevech nebo chování. Tato tvrzení mohou sahat od údajného udeření židovského spolužáka a účasti na protestech a táborech, které se zvrhly v násilí, až po psaní a podporu redakčních článků vyzývajících k odprodeji majetku Izraele.



Poté, co byla v úterý večer zadržena absolventka Tuftsovy univerzity Rümeysa Öztürk, uvedla stoletá sionistická organizace Betar US, že poskytla Trumpově vládě její jméno.



„Byla na našem seznamu,“ napsal Betar US na Twitteru spolu s videem, které zachycuje Öztürčino zatčení v ulicích Somerville. Skupina uvedla, že příští týden poskytne jména 1 800 lidí, a požádala své stoupence, aby předložili důkazy o dalších osobách, které by doporučila americkému imigračnímu a celnímu úřadu zatknout a deportovat.



Na Öztürkovou se zaměřila také anonymní skupina Canary Mission, která tvrdí, že odhaluje „lidi a skupiny, které podporují nenávist vůči USA, Izraeli a židům“, a zveřejnila online profily více než 1 800 studentů univerzit v USA a Kanadě. Třicetileté doktorandce z Turecka věnovala organizace začátkem února stránku s její fotografií a krátkým životopisem, v němž uvedla, že se „v březnu 2024, po útocích na Hamás, zapojila do protiizraelského aktivismu“. Jako příklad uvedla její podporu hnutí Bojkot, rušení investic a sankce a úvodník, který spolu s dalšími třemi lidmi napsala do studentských novin a v němž vyzvala rektora Tuftse, aby přehodnotil svůj postoj odmítající rušení investic v Izraeli a znovu se zapojil do činnosti studentského senátu.



Canary Mission se zaměřila také na Mahmouda Khalila, postgraduálního studenta Kolumbijské univerzity s trvalým pobytem v USA, kterému bylo na začátku března toto povolení zrušeno, a Momodou Taalovou, britskou a gambijskou postgraduální studentku Cornellovy univerzity, kterou se nyní Trumpova administrativa snaží deportovat.



Öztürkčin starší bratr Asım Öztürk obvinil Canary Mission z toho, že se zaměřila na jeho sestru, a v příspěvku na LinkedIn označil organizaci za „proizraelskou platformu aktivně zapojenou do vytváření černých listin osob, které vyjadřují podporu Palestině“.



Ministerstvo vnitřní bezpečnosti v e-mailovém prohlášení uvedlo, že ICE nespolupracuje s Betarem ani Canary Mission, ani od nich nepřijímá tipy prostřednictvím své linky. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti ani ministerstvo zahraničí však nechtěly odpovědět na otázky, zda pracují na základě seznamů vytvořených těmito skupinami.



Ministerstvo vnitřní bezpečnosti rovněž odmítlo odpovědět na otázky, jak administrativa určuje priority, kteří studenti mají být zatýkání a deportováni.



V e-mailovém prohlášení Canary Mission uvedla, že nikdo spojený s touto organizací nebyl v kontaktu s Trumpovou administrativou.



„Nemáme žádný vztah s touto ani předchozí Bidenovou administrativou. Jsme apolitičtí,“ uvedla Canary Mission. „Vyšetřujeme nenávist napříč severoamerickým politickým spektrem, včetně krajní pravice, krajní levice a protiizraelských aktivistů.“



Ve svých etických zásadách Canary Mission uvádí, že podpora bojkotu, rušení investic a sankcí vůči Izraeli stačí k tomu, aby se někdo ocitl na jejích seznamech.



Organizace také věnovala webovou stránku dalšímu studentovi Tuftsovy univerzity, který je spolu s Öztürkovou autorem článku, Nicholasi M. Ambeliotisovi Jr.



Ačkoli je americkým studentem, stále se obává obtěžování a profesních následků, řekl jeho otec Nicholas M. Ambeliotis starší.



„Vystupoval proti krveprolití v Gaze, nepodporoval Hamás,“ řekl jeho otec. „Záměrně se ho snaží poškodit profesně, říkají o něm věci, které nejsou pravdivé.“



Jednotlivci a skupiny označují vládní úředníky nebo poukazují na tyto seznamy na sociálních sítích, takže by nemělo být překvapením, že federální úřady na základě těchto informací jednají, uvedl Mohammad Saleem, advokát Taala, absolventa Cornellovy univerzity, kterému bylo zrušeno vízum poté, co se loni účastnil protestů na univerzitě.



„Tyto organizace se aktivně snaží posílat své zaujaté informace o každém, kdo je podle nich nepřátelský nebo podle jejich definice neamerický na Twitteru a jinde,“ řekl Saleem. „Hlasitě křičí a řvou... vláda tyto materiály samozřejmě viděla.“



Imigrační úředníci v soudních dokumentech připustili, že v rámci exekutivního příkazu prezidenta Trumpa k boji proti antisemitismu shromáždili informace proti Taalovi z „otevřených zdrojů“, ačkoli neuvedli, z kterých konkrétně.



„Informace z otevřených zdrojů jsou definovány jako neutajované informace, které byly nějakým způsobem zveřejněny nebo zpřístupněny široké veřejnosti,“ uvedl v soudních dokumentech Roy Stanley, šéf oddělení v rámci deportačního úřadu ICE.



Blízkovýchodní fórum, konzervativní nezisková organizace, tvrdilo, že zatčení a deportační řízení proti Badaru Khanu Surimu z Georgetownské univerzity bylo vyvoláno jeho zveřejněnou zprávou, podle níž prý Suri podporuje Hamás a má na něj vazby.



Úředník ministerstva vnitřní bezpečnosti na sociálních sítích obvinil Suriho, indického státního příslušníka, z šíření propagandy Hamásu a uvedl jeho vazby na vůdce Hamásu, čímž zopakoval prohlášení organizace Middle East Forum. Podle agentury Associated Press je Suri ženatý s americkou občankou palestinského původu, jejíž otec je bývalým poradcem Hamásu.



Gregg Roman, výkonný ředitel Blízkovýchodního fóra, uvedl, že organizace nemá seznam cílů, který by zasílala ministerstvu zahraničí nebo jiným agenturám, ani si není vědom toho, že by fórum obdrželo dotaz od vlády. Dodal však, že zprávy a bulletiny skupiny jsou mezi politiky dobře čteny.



„Doba, kdy profesoři používali štít akademické svobody k propagaci teroru, skončila,“ řekl Roman.



Další organizace, dlouholetá konzervativní organizace pro sledování médií Accuracy in Media, vytvořila více než 2100 doménových jmen osob, které považuje za antisemitské a které zveřejňuje na internetu, uvedl její prezident Adam Guillette.



„Právě žádáme o zápis do Guinnessovy knihy rekordů,“ řekl Guillette, “protože nyní vlastníme více doménových jmen než kdokoli jiný na světě.“



Accuracy in Media se po útoku Hamásu na Izraelce 7. října 2023 včas a hlasitě zaměřila na studenty. Skupina vozila po Harvardově univerzitě mobilní billboard se jmény a obrázky studentů zapojených do skupinového prohlášení, které z útoků obviňovalo Izrael a označovalo je za „přední harvardské antisemity“.



Guillette uvedl, že AIM dělala totéž na „desítkách“ kampusů, přičemž se opakovaně vracela na Kolumbijskou univerzitu, kde studenti uspořádali dlouhý propalestinský tábor.



Organizace se nedávno dušovala, že její nátlaková kampaň zabrala poté, co americké ministerstvo školství zahájilo vyšetřování "antisemitismu" na Kolumbijské univerzitě a Trumpova administrativa jí zrušila federální granty a smlouvy v hodnotě 400 milionů dolarů. Columbia přistoupila na řadu požadavků administrativy v naději, že obnoví financování, a poté za pokračujícího rozruchu vyměnila svou rektorku.



Guillette nicméně tvrdil, že Accuracy in Media se zaměřuje na ty, kteří se dopouštějí násilí nebo koordinují činnost s teroristickými organizacemi. Öztürková, absolventka Tuftsovy univerzity, „ve skutečnosti nebyla v našem hledáčku“, řekl.



Taktika, kterou tyto organizace používají, není nová, neobvyklá nebo omezená na pravici či levici. Po útoku na americký Kapitol 6. ledna skupiny třetích stran shromažďovaly videa a webové stránky, aby vyhledaly osoby, které se účastnily nepokojů, a tyto informace posílaly federálním úřadům.





O některých z těchto digitálních advokačních skupin, které vznikly za účelem boje proti antisemitismu, je známo jen málo, nevíme, jak jsou financovány ani jaká kritéria používají při sestavování svých seznamů.



Canary Mission, která existuje od roku 2015, je financována bohatými soukromými dárci. Z jednoho daňového přiznání z roku 2016 vyplývá, že Canary Mission je propojena s izraelskou neziskovou organizací Megamot Shalom. Neziskovka Forward uvedla, že posláním Megamot Shalom je využívat digitální média k ochraně Izraele před hnutím za bojkot, rušení investic a sankce. Izraelská a židovská média informovala, že izraelská vláda použila seznam Kanárské mise k tomu, aby zakázala politickým aktivistům vstup do země.



Liga proti hanobení (Anti-Defamation League) považuje Betar za extremistickou skupinu, podle níž se organizace hlásí k islamofobii a obtěžuje muslimy online i osobně.



Betar odmítl odpovědět na otázky týkající se způsobu sestavení seznamu a nebo tvrzení, že Trumpova administrativa operuje s informacemi, které tato organizace poskytla.



„I když děkujeme Trumpově administrativě, vyzýváme k mnohem rychlejším a větším deportacím,“ uvedl mluvčí Betaru Daniel Levy.



Saira Hussainová, vedoucí pracovnice neziskové organizace Electronic Frontier Foundation, která se zabývá digitálními právy, uvedla, že Trumpova administrativa musí být transparentní ohledně toho, o jaké informace a důkazy se opírá, když se snaží tyto studenty zatýkat a deportovat.





„Vláda musí ukázat svou práci,“ řekla Hussainová. „Jsme svědky toho, že právě teď dochází k masovým represím. Je namířena proti lidem, kteří se věnují projevům chráněným prvním dodatkem.“.





