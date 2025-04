Paul Krugman: Trump se ohledně obchodování skutečně zbláznil

3. 4. 2025

„Den osvobození“ je ještě horší, než se čekalo





Jen rychlá aktualizace po Trumpově projevu v Růžové zahradě.

Je asi jen možné, že až se dozvíme podrobnosti o Trumpových clech, budou nižší než to, co právě oznámil, ale podle toho, co řekl, se zbláznil naplno. Nejde jen o to, že podle všeho zavádí mnohem vyšší cla, než téměř kdokoli očekával. Také o našich obchodních partnerech tvrdí nepravdy - v tomto případě si nejsem jistý, zda jsou to lži, protože je možné, že je skutečně tak hloupý -, které je jednak rozzuří, jednak jim velmi ztíží ústup.

V podstatě Trump tvrdí, že svět uvaluje na americké výrobky velmi vysoká cla a že on zavádí „reciproční“ cla, která jsou jen poloviční než ta, která oni uvalují na nás. Zde je graf, který ukázal:







V levém sloupci jsou uvedena cla, která ostatní údajně uplatňují na americké výrobky - a je to naprosto šílené. Zaměřte se na Evropskou unii. EU má stejně jako Spojené státy obecně nízká cla; průměrná sazba, kterou si účtuje na americké zboží, je nižší než 3 %.



Odkud se tedy bere číslo 39 procent? To netuším. Mnoho lidí spekulovalo o tom, že Trump bude do cel počítat daň z přidané hodnoty, ačkoli tomu tak není - evropští výrobci prodávající na trh EU platí stejnou DPH jako výrobci v USA, takže je nediskriminuje, a proto není protekcionistická. Ale i kdyby si to spletl, sazby DPH v EU se pohybují kolem 20 procent, takže se stále nelze přiblížit 39 procentům.