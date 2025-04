Okamurovo (špatné) umění klamání a pokrytectví

Zatímco pro koalici Spolu předseda opozičního SPD Tomio Okamura nešetří slovy a označuje ji za „voličský podvod“, své vlastní spojenectví se Svobodnými, Trikolórou a hnutím PRO Jindřicha Rajchla vidí jako naprosto průhledný kousek politického kouzelnictví.





Okamura, známý kuchař politických pokrytectví, vzal do ruky vařečku a jal se míchat. „My žádný podvod neprovádíme! My jsme upřímný a poctivý guláš! Na rozdíl od jiných, kteří vaří nepoctivou bramboračku!“ zvolal a práskl pokličkou.





„Podívejte, my máme memorandum, což je takový politický recept. A podle receptu bude vše chutnat stejně, žádné překvapení!“ Jenomže guláš je jedna věc, ale když každý kuchtík do něj přidá svoji tajnou ingredienci, může se stát, že místo lahodného pokrmu dostaneme něco nepoživatelného.



A skutečně, už se začalo ozývat: „My jsme svobodní a rozhodně nechceme chutnat jako Trikolóra!“ naříkal Svobodný Libor Vondráček. „Minule jsme se spálili, ale teď věříme, že nás Okamura povaří správně.“





Jindřich Rajchl mezitím přihazoval do hrnce ostré koření: „Přátelé, chceme silný a výrazný program, žádné mdlé chutě! Musíme vařit jinak než ostatní, jinak nás lidé neochutnají!“



A zatímco v hrnci to začínalo bublat a prskat, v dálce se ozvalo z tábora Spolu: „Oni tvrdí, že jsme slepenec, ale sami vaří guláš! Kdo je tady podvodník?!“





A tak se politická kuchyně dál otřásala v základech, hrnce cinkaly, vařečky létaly vzduchem a voliči čekali, co z toho všeho nakonec bude. Bude to chutné jídlo, nebo jen další politická polévka, která se nedá jíst? To se ukáže až po volbách.





Do té doby - dobrou chuť, pokud právě obědváte!

Podle něj je totiž rozdíl jako mezi manželstvím z rozumu a rozvodem ještě před svatební hostinou: jeho „koalice“ prý slíbila, že budou všichni v jednom poslaneckém klubu, zatímco Spolu hraje před voliči divadlo o jednotě, aby po volbách utekli každý do svého kouta a hájili zájmy jako rozhádaní sousedi o plot.