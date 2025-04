Trumpova cla v zrcadle českých politiků

6. 4. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

V Otázkách V. Moravce se eurposlanec Luděk Niedermayer (TOP09) pokusil identifikovat Trumpovu logiku v ekonomických otázkách. Jde prý o dva principy, oba absurdní. První princip, jak se ostatně dlouhodobě ví, spočívá v tom, že Trump o cla stojí (což odporuje různým nadějím, že chce cla ve skutečnosti snižovat a jejich zvyšování je jen nátlak tímto směrem), a stojí o ně proto, aby vrátil průmysl do USA.

Problém je, že návrat k industrializaci nedává ekonomicky smysl. Mzdy tam podle Niedermayera nemohou konkurovat službám, navíc v USA není a hlavně nebude levná pracovní síla i z důvodu Trumpovy migrační politiky. Druhým principem je dostat z cel peníze potřebné ke snižování daní. Opět je jasné, že cla Trump prostě potřebuje. Pozoruhodné je, že poslanec Karel Havlíček z ANO, který Trumpa, ne ovšem přímo ta cla, v pořadu hájil, s Niedermayerovým popisem trumpismu souhlasil.

Ke kritikům cel Havlíčkovi a Niedermayerovi se přidal i ministr Martin Kupka (ODS), který věnoval hodně energie polemikám s eurposlancem Filipem Turkem (motoristé) i s poslancem Havlíčkem. Havlíček, Kupka a Turek se ovšem shodli na tom, že EU je moc zelená a přeregulovaná. Jak jinak že? Havlíček popisoval, jak to Unii škodí, jak klesá zejména ve srovnání s Čínou. Čína asi není zdaleka tak zaměřená na zelenou tranzici a není asi zdaleka tak přeregulovaná jako EU… nebo ne?

Ani panu Turkovi se Trumpova cla moc nelíbí, ale je to prý nástroj pozitivní politiky USA s ohledem na zlepšení obchodní bilance. Trump prý ukázal svou vstřícnost vůči Británii nebo Austrálii. EU je podle Trumpa trestaná za byrokracii a protekcionismus. Švýcarsko, Japonsko, Korea atd. asi taky. Polemiky o to, zda EU je protekcionistická, nebo není, a jak to vlastně bylo s TTIP, resp. jestli Trump ve skutečnosti chce nízká cla, byly také důležitou součástí pořadu. Uklidnit by diváky možná mohlo to, jak se prakticky všichni shodli na tom, že ta Trumpova cla nejsou pro nás zásadním ohrožením. Tedy možná. Zejména pokud nedojde k těžkému poškození světového obchodu.

