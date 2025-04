Channel 4 News: Trumpův pokračující chaos

7. 4. 2025

čas čtení 17 minut

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 7. dubna 2025, 19 hodin: Pro Trumpa jako Mistra chaosu se nic zvláštního neděje, zatímco skutečný svět se potýká s koncem globální ekonomiky, jak ji známe. Dobrý večer. Hovořím s vámi zvenčí newyorské burzy na ulici. Všechno, všude najednou, dalo by se říct, od chaosu na trzích po všeobecný chaos a globální bezpečnost. To je to, co dva a půl měsíce Trumpa, pokračování zatím vytvořilo: dnes den zmatků, které začaly dvoucifernými propady v Asii a rychle se rozšířily na evropské trhy. Před zraky ohromeného světa jsme minulý týden zaznamenali jedny z nejhorších ztrát od krachu v roce 2000 a dnes večer prezident Trump pohrozil Číně dalšími 50 % cel. Dnes večer se také setkává s izraelským premiérem Netanjahuem, ale zatím žádné náznaky dohody o clech pro Izrael, a vlastně ani pro nikoho jiného. Dnes večer jsme živě ve Washingtonu, Paříži a Londýně.









Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by prezident Trump ustupoval od své celní politiky. Ta je pro něj již desítky let závazným článkem a dnes pohrozil Číně dalšími 50 % cly poté, co minulý pátek oplatila 35 % cly na americké výrobky. Takto vypadá spirála globální obchodní války s ničivými důsledky pro miliony lidí na celém světě. Den začal tím, co bylo popsáno jako krvavá lázeň na asijských trzích. Evropské trhy pak tyto ztráty kopírovaly a již třetí den po sobě od oznámení rozsáhlých cel se americké trhy při otevření propadly, načež zprávy o 90denní pauze v uplatňování cel poslaly akcie opět krátce vzhůru, než to Bílý dům odmítl jako falešné zprávy a poslal trhy opět dolů. Zde je naše ekonomická zpravodajka Helia Ebrahimiová, která se věnuje dalšímu dni propadu trhů v důsledku Trumpovy akce pro krach.





Reportérka: Masakr na Wall Street. Ztráty ve výši 10 bilionů dolarů a jejich počítání, když Trumpova cla destabilizovala trhy po celém světě. Hang Seng zaznamenal nejhorší propad od finančního kolapsu v roce 2008. Německý DAX otevřel s 10% poklesem. Ve Velké Británii jsou trhy a společnosti všechny v červených číslech. Prezidenta Trumpa to však neodradilo.





Trump: „Nechci, aby něco šlo dolů, ale někdy musíte vzít lék, abyste něco napravili, a my máme tak strašnou, že s námi ostatní země zacházely tak špatně.“





Na sociální síti Truth Social Trump popřel, že by hrozilo nějaké riziko inflace, a svým stoupencům řekl, aby oslavovali pokles cen ropy.





Trump: „A nakonec se to srovná a naše země bude zase pevná a silná.“





Reportérka: Čísla však vypovídají o něčem jiném. Dnes index S&P 500 vstoupil do teritoria medvědího trhu. To znamená 20% propad od jeho vrcholu, což jej řadí do blízkosti největších pádů v historii. V roce 1987 černé pondělí smazalo 28 % akcií, Covid zaznamenal 34% pokles hodnoty a bankrot Lehmanu vedl k 57% pádu.





"No, zatím je to špatné a myslím, že jedna věc, která lidi zajímá, jak dlouho může Donald Trump v této politice vytrvat? Pokud se ukáže, že působí velké škody, zejména na akciových trzích?"





"Trump má svou vizi toho, čeho je třeba dosáhnout pomocí cel. Určitě neustoupí od svého základního plánu, kterým je skutečně změna rovnováhy světového řádu s cílem izolovat Čínu a obnovit Ameriku a její obranyschopnost. A ekonomickou sílu.L





Reportérka: Ale jak se rozptýlilo bilionové bohatství. Titáni z Wall Street prezidenta prosili, aby změnil kurz. Jamie Dimon, šéf JP Morgan, varoval před recesí, zatímco Trumpův donátor a největší americký hedgeový investor Bill Ackman prohlásil, že obchodní politika hrozí ekonomickou jadernou zimou.





Největší roztržka se však nakonec možná neodehraje s Čínou nebo financemi, ale s americkým Federálním rezervním systémem a mužem v jeho čele, který se zatím Trumpově vůli nepodřizuje.









Jerome Powell, předseda Fedu, ne vždy dělal to, co po něm Trump požadoval, a není pochyb o tom, že exekutiva v podobě Trumpa v Bílém domě by si přála, aby byl Federální rezervní systém vůči exekutivě o něco vstřícnější, než jsme byli svědky za mnoho let.







Vstřícnější, nebo už ne nezávislý?





Nezávislost centrální banky, to je kluzká cesta mezi vstřícností a tím, že není nezávislá, ale myslím, že i investoři se začínají zajímat o to, jak bude fungovat nový světový řád. Víte, USA jako vůdce svobodného světa, vůdce globalizace po mnoho desetiletí, odstupují od všech těchto závazků a lidé se snaží zjistit, no, jestli USA odcházejí. Především, kdo to bude řídit, když to neřídí USA? Je to Evropa? Je to Čína? Je to někdo jiný? A pokud to nikdo neřídí, vzniká poněkud chaotičtější situace.





Je prezident Trump největším ničitelem hodnot, jakého kdy historie poznala?





Určitě ponese odpovědnost za něcoz toho, co se stalo v průběhu posledních dvou nebo tří dnů. Jsem si jistý, že by argumentoval tím, že jde o něco, co bychom mohli označit jako růstové bolesti, ale v tuto chvíli, kdy spolu mluvíme, jde o velmi skličující okolnosti.





Jak to tedy skončí: krachem trhu, nebo kapitulací? Jistě, dnes prezident hrozil ještě vyššími trestními cly vůči Číně. A jak akcie padaly, konečná cena bude zaplacena vyšší inflací a menším počtem pracovních míst, léků, které si moc lidí neužije.





A tady v USA tento chaos na trhu přiměl Trumpovy věrné ze světa byznysu kritizovat prezidentův plán. Sám Trump však pokračoval, jako by se nic nedělo. V Bílém domě přivítal vítěze Světové série v baseballu LA Dodgers. Naše washingtonská zpravodajka Siobhan Kennedyová přináší nejnovější informace.





Reportérka: Nevadí, že z amerických akciových trhů zmizelo více než 5 bilionů dolarů a varování před celosvětovou recesí přicházejí stále častěji. Donald Trump dnes ráno zdánlivě nevzrušeně přivítal v Bílém domě baseballový tým LA Dodgers a byl samý úsměv, když stál po boku mistrovského baseballového týmu.





Televize: „Další těžký den pro trhy. Výprodej se zhoršuje.“







V zákulisí se odehrávalo další tržní šílenství. EM, když index S&P 500 nakrátko vstoupil do teritoria medvědího trhu, kde akcie klesly o více než 20 % z nedávného maxima. V jednu chvíli se trh dramaticky vrátil a přešel z červené do zelené, když se objevily zvěsti, že prezident Trump se chystá oznámit 90denní pauzu ve svém plánu cel.





Rychle se však vybičovaly zpět do červených čísel poté, co Bílý dům tyto zvěsti popřel.





Pokud něco, tak prezident siotuaci zdvojnásobil, když ve svém příspěvku na sociálních sítích pohrozil zvýšením čínského cla na 50 %, pokud Peking do zítřka nestáhne své odvetné 34% clo na Ameriku.





Chaos na trhu nastal poté, co miliardář a Trumpův podporovatel Bill Ackman jako první veřejně varoval prezidenta, že jeho kolosální cla by mohla být kolosální chybou.





„Prezident má příležitost vyhlásit 90denní přestávku na vyjednávání a vyřešení nespravedlivých asymetrických celních dohod a vytvořit biliony dolarů nových investic v naší zemi. V opačném případě se řítíme do ekonomické nukleární zimy, kterou jsme si sami vyvolali, a měli bychom se začít choulit do země.“





Jeden z Trumpových ekonomických poradců byl dnes dotázán na navrhovanou celní pauzu a v odpovědi uvedl toto, což zřejmě způsobilo krátký nárůst trhu.





„Víte, já si myslím, že prezident se rozhodne, jak se rozhodne. Představa, že to bude nukleární zima nebo něco podobného, je naprosto nezodpovědná rétorika.“





Ozvali se však i další významní podnikatelé, včetně Jamieho Dimona, vlivného šéfa banky JP Morgan Chase, který varoval v dopise akcionářům. Že cla zvýší inflaci a způsobí globální hospodářský pokles, možná dokonce recesi. A dokonce i Trumpův hlavní roztleskávač Elon Musk se s prezidentem rozešel, když i on veřejně vyzval k ukončení celní války.





„Doufám, že mezi Amerikou a Evropou mohou být velmi úzké vztahy. A doufám, že například v souvislosti s cly, že se nakonec, doufám, že se dohodne, že Evropa i Spojené státy by měly přejít, podle mého názoru ideálně, k nulovým clům, čímž by se fakticky vytvořila zóna volného obchodu.“





Jediný pohled na akcie společnosti Tesla vám napoví, proč si Musk přeje, aby všechny tyto bolesti pominuly a vývoz automobilů a automobilových dílů pokračoval bez cel. Bílý dům však trvá na tom, že prezident stojí pevně na svém a je odhodlán řešit to, co podle nich představuje obrovskou obchodní nerovnováhu. mezi USA a ostatním světem, kvůli níž má Amerika obrovský deficit. A přitom Trump zároveň otevřeně říká, že jednání s těmi zeměmi kromě Číny, které o schůzky požádaly, začnou probíhat okamžitě.





Není divu, že jsou trhy zmatené. Nesnášejí nejistotu a Trumpova celní blamáž jim ji přesně dává. A to ve velkém. Příklad: izraelský premiér Benjamin Netanjahu včera večer přijel do Washingtonu a už jednal s ministrem obchodu Bílého domu o 17% izraelské dani.









Vstoupili jsme do burzy a odvážili se na obchodní parket, abychom zjistili, zda je Trumpova tržní medicína podobná jeho řešení pro covid, pití bělidla. Spíše zabije pacienta než virus. Jedná se samozřejmě o nejikoničtější burzovní parket na planetě, kde se spolu denně přetahují chamtivost a strach. No, když se dnes podíváte pozorně, převládá strach. A to se samozřejmě odráží v sytě červených číslech napříč burzami a všemi jednotlivými trhy. Tady se ukazuje, že skutečný Vlk z Wall Street nesídlí tady na ulici nebo v této budově. Sídlí v Bílém domě.





Máte náladu mluvit? Ukazuje se poněkud překvapivě, že zvuk strachu je zvukem soustředěného ticha. Všichni se tu soustředí na ty trhy, soustředí se na ta červená čísla a na to, jak se dostat ven ve správný čas. Proto nevidíte takový chaos, jaký jsme očekávali. Naštěstí jsme narazili na profesora trhů z Georgetownské univerzity, který nám poskytl určité souvislosti.





:Jediný způsob, jak si mohu vysvětlit, co se děje, je, že Trump a jeho tým jsou extrémní izolacionisté. Extrémní izolacionisté. Ano. Téma, které se v americké historii objevuje už stovky let. Představa, že jsme tak velcí, že vlastně nechceme být. Zapojeni do těch zahraničních propletenců. A tak to, co Trump dělá, je v podstatě ničení 75 let americké politiky. A posílá zbytek světa k čertu.."





Trumpovy kroky v oblasti cel by neměly nikoho překvapit už od dob, kdy byl newyorským realitním magnátem. Trump, samozvaný příáklad obchodníka, měl velmi jasný názor na to, zda se s Amerikou zachází jako s poraženým, pokud jde o zahraniční obchod.





:Ale my teď nemáme volný obchod, protože když chcete jít do Japonska nebo když chcete jít do Saúdské Arábie nebo do různých jiných zemí, je pro Američana prakticky nemožné v těchto zemích podnikat. Prakticky nemožné."





Pan Trump?





Dobrý den, pane Matte Frei.





Trump: Čína nás obědvá. Čína si vykořisťuje Spojené státy jako nikdo jiný než snad OPEC."





Reportér: Ale Donalde, oni tvás neobědvají. Platí vám za váš oběd. Jsou vaším bankéřem a s bankéřem se nehádejte.





Trump: Ne. Nerozumíte ekonomii. Čína využívá tuto zemi tak, jako ještě nikdo nevyužíval Spojené státy. A podívejte se, co se v této zemi děje. My teď nevyrábíme své výrobky. Čína a další země vyrábějí naše výrobky.





Reportér: Ale chci říct, že žijeme z čínské výroby, ať se nám to líbí, nebo ne.





Trump: „Když říkáte, že jsme hloupí, tak jste vy hloupý.“





Reportér: Nazval jste mě špatným ekonomem. Já jsem hloupý. Co jste vy? Co chcete dělat? No tak.“





Trump: Nevypadáte dobře. Nejste dobrý ekonom. Nejste dobrý ekonom. Vůbec nejste dobrý ekonom. Nerozumíte podnikání a nerozumíte tomu, co říkám. S Čínou je to podle vás práce? To není práce.





* * *









Moderátor: Miliardáři, kteří povzbuzovali Trumpa k moci a slouží v jeho vládě, možná panikaří, když sledují, jak jejich jmění vykrvácí. Proč ho vůbec nechali zajít tak daleko a mohou ho zastavit, když se Den osvobození změnil v Týden likvidace?





Inu, vzhledem k tomu, že Evropské unii od středy hrozí 20% clo na její zboží směřující do USA, se ministři obchodu EU sešli na mimořádném zasedání v Lucemburku. Náš zahraniční zpravodaj. Paraic O'Brien se k nám připojuje z Paříže. Jaká byla jejich reakce?





Reportér: Přístup EU k tomu vytváří dojem takové té spaghetti westernové scény. Znáte to, když máte na stole džentlmenský poker a pod ním nabitou zbraň. Komisař EU pro obchod dnes z těch jednání vyšel a nasadil poměrně odměřený tón. Hovořil o obchodních vztazích mezi EU a USA. Jsou největší na světě. Jsou obrovské, hodnota tohoto vztahu činí asi 1,6 bilionu dolarů. Ale také pokračoval v líčení toho, co je v sázce, pokud se to dostane do plnohodnotné obchodní války.





Maroš Šefčovič: Tohle je tak trochu černý den pro trhy, řekl bych, že po celém světě, protože jsme viděli propad amerických akciových trhů, ale to samé v Asii a také v Evropě. Takže to je prostě, řekl bych, reakce trhu na to, co myslím mnozí z mých kolegů v sále označili za nejdůležitější změnu paradigmatu globálních obchodních partnerů od druhé světové války.





„Vyšší cla si budou razit cestu naší ekonomikou a v příštích čtvrtletích pravděpodobně zvýší inflaci.“Stejně jako ostatní svět se pravděpodobně chystá pokusit snížit tuto daň na nulu. Na rozdíl od zbytku světa však má audienci u samotného prezidenta, aby mu své argumenty přednesl osobně.***Vítejte zpět na Wall Street. Tady v New Yorku je šedivý den plný mrholení, ale na Wall Street to už třetí obchodní den v řadě chvílemi spíše bouří. Trhy zde prudce klesly, jakmile se otevřely. Byl tu ten krátký náraz s těmi falešnými zvěstmi o 90denní pauze v celním programu. A ve skutečnosti pak trhy skončily o něco výše. Ale než se to všechno stalo. Ta trocha dobrých zpráv. Šel jsem na obchodní parket, abych viděl pravý opak. Pondělní ranní špička na Wall Street před burzou, vysokou citadelou kapitalismu, která byla nucena reagovat na Trumpovu politiku.V roce 2013 při naše rozhovoru odmítal potvrdit, zda se chystá kandidovat na prezidenta, ale hádali jsme se kvůli globálnímu obchodu.Jako jeden ze způsobů, jak přimět Trumpa ke smysluplnému jednání v souvislosti se zrušením těchto cel, se uvádí možnost prodloužení bezcelního nákupu a prodeje automobilů. Aby se to rozšířilo i na další průmyslové zboží. To je jeden z možných bonbónků na stole. Dalším je možnost zrušení evropské daně z digitálních služeb, a EU nakupuje hodně služeb od USA, zejména v technologickém sektoru, takže to jsou některé pobídky, aby se USA pokusily zapojit kolem zrušení některých z těchto cel. Pokud jde o razantní opatření, vědí všichni, co to znamená, znamená to totální vzájemnou obchodní válku, která bude bolet, způsobí jako nevýslovnou bolest. Kráčejí po tomto napjatém laně. Na jedné straně nechtějí přehnaně reagovat nebo být viděni, že přehnaně reagují. Ale na druhou stranu se musí ujistit, že Trump ví, že jsou ochotni ten krok udělat.