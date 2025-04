BBC: Izrael systematicky mučí vězněné Palestince

7. 4. 2025

Zatímco Česká televize bezostyšně vysílá islamofobní bláboly Jakuba Szantó , zjevně se souhlasem jejího vedení, rozhlas BBC vysílá toto:

Moderátorka, pořad The World at One, BBC Radio 4, pondělí 7. dubna 2025, 13 hodin: Palestinský Červený půlměsíc vyzval k nezávislému mezinárodnímu vyšetřování, které by pohnalo k odpovědnosti osoby odpovědné za zabití patnácti jeho pracovníků v Gaze minulý měsíc. Zaměstnance zastřelila izraelská armáda, uvedly Izraelské obranné síly. Původně uvedli, že vozidla neměla zapnutá nouzová světla a postupovala podezřele, proto na ně prý stříleli. IDF poté pohřbily těla i vozidla do mělkých hrobů. Tento víkend zveřejnila Palestinská společnost Červeného půlměsíce sedmiminutové video, které bylo nalezeno v telefonu jedné z obětí a které jasně ukazuje, že prohlášení IDF bylo nepravdivé. Je na něm vidět, že vozidla byla jasně označena a měla blikající světla. Je slyšet, jak cestující v autě opakovaně říká: „Ať nás Bůh ochraňuje.“ A když vidíte, jak vozidla v přední části konvoje zastavují, můžete vidět muže mimo vozidlo ve vestě s vysokou viditelností. V tu chvíli začíná střelba.

(zvuky střelby)

No, toto bylo jen asi dvacet vteřin. Střelba na videu trvá více než 5 minut. To, co tam je slyšet, je muž, který opakovaně říká Svědčím, že není Boha kromě Boha, Mohamed je Alláhův posel, říká islámskou šahádu, modlitbu před smrtí.







Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvedla, že tým nebyl ozbrojen, a IDF nyní uznala, že neexistují žádné důkazy o tom, že by někdo z účastníků konvoje byl ozbrojen. Tvrdí, že prověřují chyby v původní zprávě o identifikaci vozidel, ale stále se drží linie, že mezi patnácti zabitými bylo nejméně šest příslušníků Hamásu. Jeremy Bowen je náš mezinárodní redaktor a Jeremy, Izrael je pod obrovským mezinárodním tlakem, aby vysvětlil, co se tak pokazilo.





Jeremy Bowen: Ano. A palestinský Červený půlměsíc dnes ráno uspořádal tiskovou konferenci, na které řekl, že je třeba, aby bylo provedeno nezávislé vyšetřování toho, co se stalo, protože zjevně nedůvěřují vyšetřování, které by byla schopna provést izraelská armáda. Je třeba jasně stanovit řetězec událostí. Především, co se stalo na tom místě? No, máme docela dobrou představu z toho videa, které podává úplně jinou verzi. Chci říct, že realita je úplně jiná, jak jste říkali, než to, co tvrdil Izrael, že se stalo, a je potřeba zjistit, jak se ty lži začaly šířit. A já si dovedu představit, že původně pocházely od dotyčné jednotky. Kteří vystřelili stovky nábojů během pěti minut, a pak v podstatě řekli spoustu lží o okolnostech, proč zahájili palbu. Takže je tu mnoho, mnoho otázek, na které je třeba odpovědět. A myslím, že je tu také skutečnost, že telefon s tímto videozáznamem vykopali z mělkého hrobu, kde Izraelci těla narychlo zasypali pískem, prý aby je ochránili před útoky divé zvěře. Chci říct, že to má také jakousi další symbolickou sílu, že důkaz pochází ze samotného hrobu. Takže si myslím, že tohle Izraelcům jen tak neprojde.





Moderátorka: Tady ve Velké Británii právníci podali zprávu týmu pro válečné zločiny londýnské Metropolitní policii, v níž tvrdí, že deset britských občanů se podílelo na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, když bojovali v izraelské armádě v Gaze, což je zajímavý vývoj vzhledem k mezinárodnímu úsilí v této věci.





Jeremy Bowen: Ano, mezinárodní úsilí v oblasti válečných zločinů samozřejmě zahrnuje zatykače vydané na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a jeho tehdejšího ministra obrany na začátku války, Yoava Gallanat, to jsou zatykače vydané Mezinárodním trestním soudem, a je tu také větší vnitrostátní vyšetřování, které probíhá u Mezinárodního soudního dvora v případu, který podala Jihoafrická republika, že se Izrael dopustil a dopouští genocidy uvnitř Gazy, takže se s tím dějí obrovské věci, a toto je něco, co přichází z Británie. A protože to jsou lidé, proti kterým vznášejí obvinění, oni je nejmenovali z právních důvodů, ale je jich deset, myslím, že by mezi nimi byli i lidé s dvojí státní příslušností, izraelsko-britskou, protože jsou to britští občané, spadalo by to pod jurisdikci Metropolitní policie. Takže proto byl předložen tento spis.









Moderátorka: Jeremy, děkuji vám. Zůstaneme u Izraele. Ten byl také obviněn z mučení a špatného zacházení s Palestinci, které vzal do izraelské vazby, někteří z těch, kteří byli zatčeni v měsících po útocích Hamásu 7. října a kteří byli propuštěni v rámci příměří na začátku tohoto roku, hovořili s BBC o svých zkušenostech. Jejich výpovědi doplňují množící se zprávy o týrání v izraelských kasárnách a věznicích. Izrael tvrdí, že se nezapojil do systematického týrání zadržených. Alice Cuddyová informuje o tom, co se jim podle vězňů stalo.





Alice Cuddyová: Mohammed Abu býval mechanikem. To bylo předtím, než ho loni zatkly izraelské síly. Říká, že mučení začalo téměř okamžitě.





„Strčili mi hlavu do kbelíku s chemikáliemi. Bili mě do hlavy a do oka.“





Nyní má na těle jizvy po ročním zadržování. Kůži kolem očí má silně poškozenou. Hodně zhubl. Nejvíce šokující jsou však jeho záda a paže, které jsou nyní pokryty silnými červenými šrámy. Podle jeho slov ho izraelští vojáci ve dnech po jeho zadržení ve vazbě polili chemikáliemi, bili ho a zapálili mu záda. Říká, že špatné zacházení pokračovalo.





„Nebyla tam žádná úleva. Mučili nás cestou, když nás odváděli z kasáren k lékaři nebo do výslechové místnosti. Mlátili nás. Pouštěli na nás psy, utahovali pouta. Takhle nás mučili.“





Mohammed byl jedním ze stovek palestinských vězňů z Gazy propuštěných v rámci příměří na začátku tohoto roku výměnou za izraelská rukojmí. Během pobytu ve vazbě byli vyslýcháni ohledně vazeb na Hamás a místa pobytu rukojmích. Nakonec však Izrael uvedl, že u žádného z propuštěných nebylo zjištěno, že by se podílel na útocích ze 7. října. Přesto mnozí vězni tvrdí, že po celou dobu pobytu ve vězení snášeli nepřátelství a strádání.





„Rýže, kterou jsme dostávali, byla nevařená. Byla jen namočená ve vodě a oni nám ji přinesli. Způsobovala nám žaludeční křeče, průjem a zácpu.“





Abdul Karim pracoval na jatkách v Gaze. Řekl, že byl zatčen izraelskými vojáky, když se snažil se svou rodinou přejít přes kontrolní stanoviště. Následoval podle jeho slov více než rok mučení a ponižování.





„Spoutali mě a bili tak, že mi tekla krev z rukou a nohou. Nohy mi otekly, udělaly se mi modřiny, otekly a začaly zapáchat.“





Říká, že mu odpírali vodu a mýdlo, což vedlo k tvorbě kožních puchýřů a infekcí.





„Byl jsem tři dny bez jediné kapky vody.“





„Když jsme požádali o lékařské ošetření, řekli, že dokud máte puls, jste v pořádku."





BBC po propuštění hovořila s několika dalšími vězni. Všichni uvedli, že během pobytu ve vazbě byli svlečeni, měli zavázané oči, byla jim nasazena pouta a byli biti. Byl jim odepřen přístup k lékařské péči. Byli svědky smrti svých spoluvězňů. Tato obvinění jsou v souladu se zprávami OSN a skupin pro lidská práva o špatném zacházení s palestinskými vězni zadržovanými v izraelských kasárnách a vězení. O tato obvinění jsme se podělili s profesorem Lawrencem Hillem Cawthornem, odborníkem na mezinárodní právo z Bristolské univerzity.





Profesor Cawthorne: „Takové údajné jednání by naprosto porušovalo mezinárodní a izraelské právo, právo ozbrojeného konfliktu vyžaduje, abyste se zadrženými nebo zadrženými zacházeli humánně. Existuje absolutní zákaz mučení a jiného nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a existují povinnosti týkající se uspokojování základních potřeb zadržených osob, včetně například lékařské péče.“





Naše tvrzení jsme podrobně předložili IDF, řekli nám: "DF zadržují v pásmu Gazy osoby, které jsou podezřelé z účasti na teroristických aktivitách.“ Uvedli také, že zcela odmítají obvinění ze systematického týrání zadržených osob, ale že tvrzení budou prověřena příslušnými orgány. Krátce poté, co byli muži, s nimiž jsme hovořili, propuštěni na svobodu, se příměří zhroutilo poté, co Izrael obnovil svou ofenzívu, Mohammed Abu říká, že zranění, která utrpěl během zadržování, mu zcela změnila život.







Zdroj v angličtině (audio) „Nejvíce trpím tím, že kvůli svým zraněním nejsem schopen nic dělat, protože mě bolí oko, které mi slzí a svědí, a všechny popáleniny na těle mě svědí. Hodně mě to trápí. Bohužel nejsem schopen v životě nic dělat."Zdroj v angličtině (audio) ZDE

