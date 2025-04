Izraelská armáda srovnala se zemí hranice Gazy, aby vytvořila „zónu smrti“, svědčí izraelští vojáci

7. 4. 2025

Svědectví bojovníků popisují, jak byly zničeny oblasti, aby vznikla „zóna smrti obrovských rozměrů“.

Mentalita v jejich jednotce byla taková, že nic takového jako „civilista“ neexistuje a každý, kdo vstoupí do perimetru, bude považován za „teroristu“.

Izraelská armáda srovnala se zemí obrovské plochy uvnitř obvodu Gazy a nařídila vojákům, aby z oblasti vytvořili „zónu smrti“, kde se každý, kdo vstoupí, stane terčem, vyplývá ze svědectví vojáků, kteří tento plán realizovali.



Izraelští bojovníci uvedli, že dostali rozkaz zničit domy, továrny a zemědělskou půdu zhruba 1 km uvnitř obvodu Gazy, aby vytvořili „nárazníkovou zónu“, přičemž jeden z nich popsal, že oblast vypadala jako Hirošima.

Tato svědectví jsou jedněmi z prvních výpovědí izraelských vojáků, které byly zveřejněny od zahájení poslední války v říjnu 2023 po útoku Hamásu na Izrael. Shromáždila je skupina Breaking the Silence (Prolomení mlčení), kterou v roce 2004 založili izraelští veteráni, jejichž cílem je odhalit realitu vojenské nadvlády nad Palestinci. Deník Guardian vedl rozhovory se čtyřmi vojáky, kteří svědectví potvrdili.



Ve zprávě nazvané „Perimetr“, která byla zveřejněna v pondělí, se uvádí, že deklarovaným účelem plánu bylo vytvořit hustý pás země, který by Izraelským obranným silám (IDF) poskytl jasnou viditelnost pro identifikaci a zabíjení bojovníků. „V tomto prostoru neměly být žádné plodiny, stavby ani lidé. Téměř každý objekt, infrastrukturní zařízení a stavba uvnitř perimetru byly zničeny,“ uvádí se v něm.



Vojáci „dostali rozkaz záměrně, metodicky a systematicky vyhlazovat vše, co se nacházelo ve vymezeném perimetru, včetně celých obytných čtvrtí, veřejných budov, vzdělávacích institucí, mešit a hřbitovů, až na velmi malé výjimky“, dodává zpráva.



Konečným výsledkem však bylo vytvoření „zóny smrti obrovských rozměrů“, uvádí zpráva. „Místa, kde dříve lidé žili, hospodařili a zakládali průmysl, se proměnila v obrovskou pustinu, pás země, který byl celý vyhlazen.“



Táhne se podél hranice s Izraelem, od pobřeží Středozemního moře na severu až po jihovýchodní cíp pásma u Egypta.



Seržant bojového ženijního sboru uvedl, že jakmile byla oblast v perimetru „v podstatě prázdná od jakýchkoli Gazanů, začali jsme v podstatě dostávat mise, které se týkaly v podstatě vyhazování domů do povětří nebo toho, co z domů zbylo“.



To byla podle nich rutina: „Ráno vstaneme, každá četa dostane pět, šest nebo sedm míst, sedm domů, na kterých má pracovat. O místech, která jsme ničili, jsme toho moc nevěděli, ani proč to děláme. Myslím, že tyhle věci dneska, z mého dnešního pohledu, nejsou legitimní. To, co jsem tam viděl, pokud mohu posoudit, bylo nad rámec toho, co mohu zdůvodnit, že bylo potřeba.“



Někteří vojáci vypověděli, že velitelé považovali ničení za způsob pomsty za útoky Hamásu ze 7. října, které vyvolaly současnou válku, kdy palestinští ozbrojenci zabili stovky lidí a unesli izraelské i zahraniční občany.



Zatímco Izrael tvrdí, že válka je zaměřena proti Hamásu, premiér Benjamin Netanjahu bojuje u mezinárodního trestního soudu proti obvinění z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, včetně vyhladovění civilistů a „vyhlazování“.



IDF na žádost o komentář ke zprávě a výpovědím bojovníků nereagovaly.



Jeden z vojáků, kteří pod podmínkou anonymity poskytli svědectví pro Breaking the Silence, uvedl, že jejich jednotka dostala příkaz zastřelit každého, kdo se nachází v perimetru, na potkání. Mentalita v jejich jednotce prý byla taková, že nic takového jako „civilista“ neexistuje a každý, kdo vstoupí do perimetru, bude považován za „teroristu“.



Pravidla pro to, koho lze na místě zabít, se podle výpovědí u různých jednotek lišila.



Seržant obrněného sboru uvedl, že v roce 2024 dostal rozkaz „zastřelit“ každého dospělého muže, který vstoupil do perimetru. „Pro ženy a děti [rozkaz zněl] 'střílet, abyste je zahnali', a pokud se přiblíží k plotu, zastavíte [je]. Ženy, děti ani starší lidi nezabíjíte. 'Střílejte, abyste je zahnali' znamená palbu z tanku,“ řekl.





Ale kapitán jednotky obrněného sboru, který v Gaze operoval již dříve během války, v listopadu 2023, popsal pohraniční oblast jako „zónu zabíjení“ a řekl: ´ „Hraniční pásmo je zónou zabíjení. Každý, kdo překročí určitou linii, kterou jsme vymezili, je považován za hrozbu a je odsouzen k trestu smrti.“



Jiný kapitán uvedl, že „v žádném bodě neexistují jasná pravidla nasazení“, a popsal „obecně masivní použití palebné síly, zejména jako u tanků“. Dodali: „Bylo tam hodně podněcování palby pro podněcování palby, někde mezi [snahou vyvolat] psychologický efekt a prostě bezdůvodně.



„[Do války] jsme se pustili z urážky, z bolesti, ze vzteku, z pocitu, že musíme uspět. Na rozdílu [mezi civilním obyvatelstvem a teroristickou infrastrukturou] nezáleželo. Nikoho to nezajímalo. Rozhodli jsme se pro hranici ... za kterou je každý podezřelý.“



Jak Palestinci poznají, že překračují neviditelnou linii, jim nebylo vysvětleno, uvedli vojáci. „Jak to poznají, to je opravdu dobrá otázka. Při překročení této linie zemřelo nebo bylo zraněno dost lidí, takže se k ní nepřibližují.“



Před poslední válkou Izrael již dříve zřídil uvnitř Gazy nárazníkovou zónu, která sahala do vzdálenosti 300 metrů, ale ta nová měla podle svědectví sahat od 800 do 1 500 metrů.



Satelitní snímky již dříve odhalily, že IDF zničily stovky budov, které stály ve vzdálenosti 1 až 1,2 km od obvodového plotu, v rámci systematického demoličního aktu, který podle skupin na ochranu práv může představovat kolektivní trest a měl by být vyšetřován jako válečný zločin. Minulý týden izraelský ministr obrany uvedl, že armáda v rámci nové ofenzívy obsadí „rozsáhlé oblasti“ v Gaze.



Perimetr představuje něco přes 15 % území pásma Gazy, které je pro palestinské obyvatele zcela nepřístupné. Podle zprávy představuje 35 % veškeré zemědělské půdy v pásmu.



Navzdory rozkazům střílet a zabíjet uvedl praporčík umístěný v severní Gaze, že Palestinci se do oblasti „znovu a znovu vracejí poté, co jsme na ně stříleli“.



Důstojník uvedl, že Palestinci zřejmě chtěli sbírat jedlé rostliny rostoucí v oblasti. „Byla tam hubeiza [sléz], protože se k ní nikdo nepřibližoval. Lidé mají hlad, a tak přicházejí s pytli, aby si natrhali hubeizu, myslím si.“



Někteří utekli s jídlem i se životem, řekl policista. „Jde o to, že v tu chvíli IDF skutečně plní přání veřejnosti, které zní: „V Gaze nejsou žádní nevinní“.“



V rozhovoru tentýž důstojník uvedl, že útok Hamásu 7. října 2023 vyvolal v mnoha Izraelcích pocit „potřeby vzít do ruky zbraň“.





„Mnoho z nás tam šlo, já jsem tam šel, protože oni zabili nás a my teď zabijeme je,“ řekl. „A zjistil jsem, že nezabíjíme jen je - zabíjíme je, zabíjíme jejich ženy, děti, kočky, psy. Ničíme jejich domy a močíme na jejich hroby.“







Zdroj v angličtině ZDE

