Francie varuje před možnou válkou s Íránem, pokud nebude uzavřena nová jaderná dohoda

9. 4. 2025

2. dubna 2025 vydal francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot důrazné varování: Vojenský konflikt s Íránem se zdá být "téměř nevyhnutelný", pokud nebude brzy dosaženo nové jaderné dohody. Toto varování přichází v době, kdy svět sleduje rostoucí jaderné aktivity Íránu, zatímco klíčové sankce v rámci jaderné dohody z roku 2015 (JCPOA) mají skončit v říjnu 2025. Poselství Francie je jasné – bez naléhavých rozhovorů a kompromisů může svět směřovat k další válce na Blízkém východě.

Společný komplexní akční plán (JCPOA) byl podepsán v roce 2015 mezi Íránem a hlavními mocnostmi, včetně USA, aby zabránil Íránu ve výrobě jaderných zbraní. Na oplátku bylo zrušeno mnoho mezinárodních sankcí proti Íránu.

V roce 2018 však USA od dohody odstoupily za prezidenta Donalda Trumpa a od té doby Írán dohodu pomalu přestal dodržovat. Zvýšil obohacování uranu na úroveň blízkou tomu, co je potřeba pro jadernou bombu. Zpráva Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) z února 2025 tento znepokojivý trend potvrdila.

Klíčové části JCPOA, včetně sankcí OSN, mají vypršet v říjnu 2025. Evropské země závodí s časem, aby zabránily Íránu překročit jadernou linii.

Kde stojí hlavní země

Francie a Evropa

Francie, spolu s Německem a Británií (známým jako E3), se chce vyhnout válce. Tvrdě tlačí na to, aby se Írán vrátil k jednacímu stolu a doufají, že do srpna 2025 podepíší novou dohodu. Francie se domnívá, že pokud rozhovory selžou, USA nebo Izrael by mohly zaútočit na íránská jaderná zařízení, což by vedlo k širší válce na Blízkém východě.

Spojené státy americké

Za prezidenta Trumpa zaujaly USA tvrdý postoj zvaný "maximální tlak". To zahrnuje tvrdé ekonomické sankce a hrozby vojenskými údery. Trump varoval, že pokud Írán nebude souhlasit s dohodou, USA mohou bombardovat jeho jaderná zařízení. Varoval také země jako Čína, že nákup ropy z Íránu by mohl vést k sankcím. Nicméně USA řekly, že jsou stále otevřeny uzavření dohody – pokud bude Írán ochotný.

Írán

Írán odmítá mluvit přímo s USA, ale je otevřen nepřímým rozhovorům prostřednictvím zemí, jako je Omán. Prezident Masúd Pezeškjan 30. března 2025 řekl, že Írán dává přednost nepřímým rozhovorům. Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Chameneí však pochybuje o uzavření jakékoli dohody s USA. Írán tvrdí, že jeho jaderný program je mírový, ale jeho akce – jako je urychlení obohacování uranu – vyvolávají globální obavy.

Izrael

Izrael považuje íránské jaderné aktivity za velkou hrozbu. Již provedl společné letecké cvičení s USA a možná se připravuje na vojenský úder. Izrael věří, že Írán není hrozbou jen kvůli svému jadernému programu, ale také kvůli podpoře, kterou poskytuje skupinám jako Hizballáh, Hamás a Húsiové, kteří zahájili útoky na Izrael.

Co říkají odborníci a veřejnost

Mezi odborníky ani veřejností nepanuje shoda. Někteří si myslí, že Írán zastaví pouze vojenská akce, zatímco jiní varují, že válka by přinesla globální ekonomické problémy a učinila Blízký východ ještě nestabilnějším.

Zpráva Asociace pro kontrolu zbraní z března 2025 uvedla, že pokud do léta nedojde k dohodě, může Evropa obnovit sankce OSN, což by mohlo situaci zhoršit. Na sociálních sítích jsou uživatelé také rozděleni. Někteří se obávají, že jakýkoli vojenský úder by mohl vést k plné válce, zatímco jiní věří, že síla je jediným způsobem, jak Írán zastavit.

Co by se mohlo stát dál

Čas se krátí. Varování Francie ukazuje, jak vážnou se situace stala. Termín říjen 2025 je klíčový – poté by Írán mohl legálně rozšířit svůj jaderný program bez omezení, pokud nebude podepsána nová dohoda.

