Pozn. JČ: Kdyby jen ukrajinských. Izrael vyvraždil 17 400 palestinských dětí. Je to mnohonásobně více, než kolik dětí vyvraždil Putin na Ukrajině. Desetitisíce palestinských dětí přišly o rodiče a tisícům z nich musely být amputovány končetiny bez umrtvení. Trump to podporuje, stejně jako Lipavský, Fiala a česká vláda.



Všimli jste si, jak Trump tvrdě zareagoval na vraždění dětí ruským režimem na Ukrajině? Až to bere dech, že? To je ale kabrňák a alfa samec! Rusko mezitím spustilo na Ukrajině novou ofenzívu namířenou na Charkovskou a Sumskou oblast. Asi chce Putin Trumpovi poděkovat za to, že vyjednává to příměří. Nejlepší možný ze všech diplomatů Trump nám ukazuje v plné parádě, co umí. A jde z toho hlava kolem.