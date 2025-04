Macron: Musíme uznat palestinský stát

11. 4. 2025

čas čtení 1 minuta

„Musíme směřovat k uznání (palestinského státu),“ říká Emmanuel Macron. Francouzský prezident doufá, že bude předsedat konferenci, na které by se dosáhlo „vzájemného uznání“ Izraele i palestinského státu někdy v červnu.

Francie by mohla uznat palestinský stát, říká Macron. A tak v nadcházejících měsících to uděláme. A já to neudělám pro věc jednoty, nebo aby se to líbilo té či oné osobě. Udělám to, protože jsem přesvědčen, že v určitou chvíli to bude správně a také se chci podílet na kolektivní dynamice. To znamená, že musíme také dovolit, všem těm, kdo hájí Palestinu, aby také uznali Izrael - což mnozí z nich nedělají - a musíme jasně ukázat, jak bojovat proti těm, kteří popírají právo Izraele na existenci, což je Írán, a angažovat se sami v kolektivní bezpečnosti v tomto regionu. Naším cílem je předsedat této konferenci se Saúdskou Arábií někdy v červnu, kde bychom mohli finalizovat hnutí směrem k vzájemnému uznání.

‘We need to move towards a recognition (of a Palestinian state)’ says Emmanuel Macron.



The French president says he hopes to chair a conference to reach ‘mutual recognition’ of both Israel and a Palestinian state some time in June. pic.twitter.com/2xT3loAzpo