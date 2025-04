Channel 4 News: Trump zvýšil cla proti Číně na 145 procent

10. 4. 2025

čas čtení 20 minut

Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 10. dubna 2025, 19 hodin: Americké akcie a dolar klesají, protože prezident Trump nedokázal uklidnit trhy a ještě více zvýšil cla na Čínu, a to na 145 %.

Trump: „To všechno dopadne velmi dobře. Myslím, že to vyjde. Opravdu velmi dobře.“

Moderátor: Dobrý večer z Washingtonu, kde Bílý dům lpí na oficiální verzi událostí. i když realita je mnohem méně růžová. Ano, dluhopisy drží Donalda Trumpa na krátkém vodítku. Jsou to ony, co ho ve středu přesvědčily, aby pozastavil některá ze svých nejtvrdších cel. protože finanční systém sklouzává k jeho uměle vytvořenému kolapsu. Trhy a dolar se dnes brutálně střetly s realitou. Poslední týden vážně pošramotil důvěru v Ameriku. Chaos nebyl zažehnán. A vše výše uvedené ještě umocnila obchodní válka s Čínou, která se opět zintenzivnila. Cla jsou nyní na úrovni 145 procent, což znamená, že obchod mezi dvěma největšími světovými ekonomikami se prakticky zastaví, což bude mít nevyhnutelné dopady na běžné ceny. Američanů.

Všichni chtějí uzavřít dohodu, prohlásil dnes Donald Trump, když připustil, že na trzích došlo k určitým přechodným potížím. Evropská unie přistoupila k pozastavení svých odvetných opatření, ačkoli Kanada uvedla, že bude i nadále bojovat. proti tomu, co označila za neodůvodněná a zavádějící cla, a americká obchodní válka s Čínou postoupila na další stupeň. Trhy klesly zpět do červených čísel s pomstou, kterou byste mohli říci. Zde je naše ekonomická zpravodajka Helia Ebrahimi.





Trump: „A včera byl velký den, vždycky se vyskytnou přechodné potíže, ale pro trhy to byl největší den v historii. Takže jsme na tom velmi dobře, velmi spokojeni s tím, jak země funguje.“





Reportérka: Prezident udělal velkou show, když pozval kamery na zasedání vlády, zatímco tajemníci vrkali, jak se jim všechno daří:





„Daří se nám. Dostáváme respekt, který si nyní zasloužíme, a myslím, že se dočkáte historických úspěchů. Dohody jednu za druhou. Myslím, že to bude opravdu velmi dobře.“





Reportérka: Ale zatímco Trumpův pauza včera vedla k růstu trhů, dnes Trump zvýšil sázku ve své obchodní válce s Čínou a akcie a dluhopisy se opět silně propadly do do červených čísel.





Wall Street se nyní otevírá se záporným znaménkem. Nejistota je extrémně vysoká.







Cla proti Číně, které byly zvýšeny z 20 % na 54 % až 104 %, byly dnes opět zvýšena na 145 %.





Čínský činitel: „Pokud budou trvat na na pokračování celní války, Čína odpoví stejnou měrou a bude bojovat až do konce. do konce. Výhrůžky nátlakem nebo vydírání nejsou správným způsobem jednání. s Čínou.“





„Nikdo neví, jak to dopadne, a každý, kdo vám řekne, že ví, jak to dopadne, je neupřímný. A hodně to souvisí s rozmary jedné osoby. Je to prostě tak že ta osoba je nejmocnější osobou na světě a... sídlí v Bílém domě tady ve městě.“





Obavy byly stále vysoké, protože ceny dluhopisů prudce rostly a ceny akcií se propadly.





„Dopad nejistoty je potenciálně obrovský. Je to typ věci, pro kterou ekonomové nemají nástroje, jak se s ní vypořádat. Nemáme modely, které by se s tímto prvkem lidského chování vypořádaly. Ale pokud se zamyslíte nad množstvím firem, které pozastavují investice, rozhodnutí, pozastavují přijímání nových zaměstnanců, je to nejistota a pak stagnace.“





Reportérka: Na Kapitolu, Republikáni ve Sněmovně reprezentantů schválili návrh zákona o rozpočtu, který podle nich přinese masivní daňové a výdajové škrty, přičemž předseda parlamentu novinářům řekl, že Trump měl pravdu, když pozastavil jednostranná cla.





„Dobrý den. Víme, že trhy byly trochu nestabilní. Chtějí vědět, že Kongres pracuje, a já jsem tady, abych vám řekl, že pracujeme.“





Reportérka: Zatímco EU pozastavila svá odvetná opatření vůči USA v oblasti oceli a hliníku na 90 dnů, stále nebylo jasné, jak se tyto obchodní obavy projeví. ač byly zmírněny.





„Myslím, že nikdo již nedůvěřuje obchodní politice USA. Myslím, že vlády budou stále pokračovat a pokusí se vyjednávat, nejsem si jistý, zda se jim podaří dosáhnout dohody, a i když se dohody dosáhne, není jasné, na jak dlouho. vydrží.“





Reportérka: Nikdo nevyhraje v obchodní válce mezi nimi. Na USA a Čínu připadá více než 1/3 světového HDP, ale přesto tu máme dvě hlavní světové ekonomické velmocí, které proti sobě stojí kvůli obchodu, a to bude mít za následek důsledky pro všechny.





HDP USA činí 25 a půl bilionu dolarů oproti Číně 18 bilionů. Když se však zaměříme na bohatství na hlavu, USA jsou na tom daleko vpředu. V Číně je to méně než 12 a půl tisíce dolarů. Na USA je to více než šestkrát tolik, tedy 83 000 dolarů. Ale podívejte se, jak rychle tyto ekonomiky rostou, Čína mnohem víc než USA, a pochopíte, proč USA cítí nervozitu, nemluvě o čínské kontrole vzácných zemin, minerálů, o jejím technologickém pokroku a také o jejích zbraních. Hromadění zásob amerického dolaru klesá, zadlužení stoupá a akcie všech amerických společností, Mike Knight, Goldman Sachs a Chevron jsouopět ve výprodeji. Pokud je toto jistota, zatím se to neprojevuje ve finančních trzích.





Moderátor: No, za chvíli budu hovořit s bývalým úředníkem Obamovy administrativy a s republikánským stratégem. Ale nejprve Cathy hovořila s Victorem Gao. z Centra pro Čínu a globalizaci v Pekingu a bývalým členem překladatelem čínského vůdce Deng Siao-pchinga. Nejprve se ho zeptala zda si myslí, že se Spojeným státům podařilo úspěšně izolovat Čínu.





Victor Gao: Myslím, že Spojené státy tím, že zahájily takovouto globální obchodní válku nebo válku cel, dělají špatnou věc. Nejenže tím výrazně narušily životní úroveň a kvalitu života Američanů, ale také to způsobilo rozvrat na akciovém trhu, na trhu s dluhopisy a na trhu s cennými papíry. Je to naprosté nerespektování svrchovanosti a územní celistvosti mnoha zemí světa.





Reportérka: Problémem je že ostatní svět se nyní snaží uzavírat dohody s USA. Některé z nich jsou již poměrně blízko podpisu, jak uvádí Amerika. Kde tedy zůstává Čína?





Victor Gao: No, pokud si myslíte, že když mají pistoli u hlavy, většina lidí zpanikaří a bude zoufalá a pravděpodobně udělá to, co jí přikážete nebo nadiktujete. Ale jestli jsou ochotni to udělat, jestli skutečně respektují vaši autoritu, to je jiná věc.





Reportérka: Ale problém spočívá v tom, že v tomto scénáři, abych použila vaši metaforu, mají Spojené státy větší zbraň, a tak Čína nakonec z této obchodní války ztratí víc, nebo ne? Víte, že nemůžete unést ztrátu 15 % svého vývozu, vývozu do USA.





Victor Gao: Vůbec ne. Čína je plně připravena bojovat až do konce, protože svět je velký. dostatečně velký. Spojené státy nepředstavují jediný trh na světě. Takže pokud se Spojené státy chtějí vydat tímto směrem. zcelase uzavřít před čínským trhem, nechť si poslouží.





Reportérka: A Čína ztratí americký trh, který, jak jsem již řekla, činí 15 %.







Victor Gao: Nám je to jedno. Nám to jedno. Čína je tu už 5000 let. Většinu času neexistovaly Spojené státy a my jsme přežili. A jestli Spojené státy chtějí šikanovat, budeme situaci řešit bez Spojených států a očekáváme, že přežijeme dalších 5000 let.





Reportérka: Zajímalo by mě, jak agresivní může být Čína ve snaze odloupnout EU, Spojené království, Austrálii, odtrhnout tyto země od jejich dohod s USA.





Victor Gao: My nechceme oddělovat další země, ale je pravda, že hlasy, které se ozývají, které jsem zachytil tady v Pekingu, sdělují, že vedoucí představitelé EU a Číny si telefonují, vyměňují si delegace. Hovoříme o možnosti podepsat komplexní dohodu o spolupráci. dohody o investicích nebo dokonce směřující k volnému obchodu. mezi Čínou a EU.





Reportérka: Když slyšíte, že Donald Trump říká, že Čína chce dohodu, jen neví, jak na to. jak to udělat. Jsou to hrdí lidé. JD Vance hovořil o čínských vesničanech. Co si o jejich chování v tomto ohledu myslíte?





Victor Gao: Pokud JD Vance si myslí, že jedná v Číně s vesničany, a já jsem hrdý na to, že jsem potomkem rolníků, většina z nás jsou potomci rolníků. Každopádně je to naše tradice. Dříve jsme byli zemědělci, ale nyní jsme jednou z předních průmyslových ekonomik na světě. Takže je mi líto. JD Vance neví, o čem mluví. A proto si nemyslím, že dojde k dialogu mezi Čínou a USA, pokud Spojené státy nezmění svůj postoj k Číně, a pokud nezačnou jednat s Čínou jako takovou, jaká je, pokud nebudou projevovat Číně úctu, úctu čínskému lidu a čínským občanům, nebudou se snažit vnucovat svůj předsudek a zaujatý pohled na Čínu. Na tento druh předsudků neskočíme ani na diskriminaci ze strany Spojených států. Ne, nikdy to nepřijmeme.





Reportérka: Slyšet vás mluvit a Donalda Trumpa, se zdá být zcela jasné, že v dohledné době nedojde k žádné dohodě, pokud někdo nezmění svůj postoj. Neznamená to pak celosvětovou recesi a opravdu bídu pro mnoho lidí na celém světě?





Victor Gao: No, moje obavy jsou, že pokud Spojené státy nepřijmou zásadní opatření, aby zařídily nápravu všech těchto celních válek, obchodní války, kterou zahájily Spojené státy, budeme mít recesi. Prezident Trump si musí uvědomit. že Řím nebyl postaven přes noc, aby se dalo mluvit o milionech lidí, pracovních míst ve výrobě, žer se vrátí zpět do Spojených států. Spoléhat se na cla je marný pokus.









Victor Gao: No příští rok budou volby v polovině volebního období, a ať už Američané povstanou nebo ne. zda budou hlasovat nohama, nevím. A budou všeobecné volby, prezidentské volby v roce 2028. Výsledky budou známy v 2029. Pokud sledujete americký politický rytmus, žádná strana tam není úplně trvale u moci a všichni se musíme připravit na to, že tam budou změny. No a v Číně máme stabilitu, předvídatelnost, jistotu. Vždycky říkáme, že máme plán pro příštích 100 let pro mír, stabilitu a rozvoj.





Reportérka: Victore Gao děkujeme, že jste se k nám připojil.





Victor Gao: Děkuji vám. že jste mě pozvali. Je mi velkou ctí.





* * *







Moderátor: Nyní se ke mně připojil Peter Loge, bývalý Obamův spolupracovník. a republikánský stratég Lance Trover. Moc vám oběma děkuji, že jste přišli. Petere, dovolte mi začít vámi. Prezident Biden, předtím prezident Obama, všichni říkali, že se musíme vypořádat s Číňany. Republikáni samozřejmě říkali totéž. Je schopen prezident Trump konečně udělat něco, co měla udělat Bidenova administrativa. udělat?





Peter Loge: Dělá něco proti Číně a jedná s Čínou přímo. Bez ohledu na to, zda je to něco, co měl udělat Biden nebo kdokoli jiný. Zda to má dělat, to je otevřená otázka.





Moderátor: Ale nedělá toho příliš mnoho? Dělá příliš málo? Chystá se vyřešit problém?





Peter Loge: Záleží na tom, který problém máte na mysli. Pokud je to problém globálního obchodu, tak já. si myslím, že američtí voliči, Američané, budou mít prázdnou peněženku docela rychle a docela tvrdě. A myslím si, že stále častěji, zahraniční země začínají uzavírat dohody s Čínou, protože upřímně řečeno, je to spolehlivější obchodní partner, protože co víte, jaká cla budou v daném okamžiku platit. A tady v USA, není jasné, co se stane v dlouhodobém horizontu.





Moderátor: Lanci, podívejme se na reakci na to, co se děje na trzích. Před dvěma týdny se ekonomika docela slušně rozvíjela. Inflace klesala, , všichni se dívali na Ameriku jako na zemi, které svět závidí. A teď jste zažili týden naprostého zmatku. Trhy křičely radostí, protože včera došlo k pozastavení cel. Ale dnes se zase vrátily do pěkně ošklivého červeného teritoria. Ještě se vám nepodařilo uklidnit trhy.





Lance Trover: No, minulý týden jsme tady v Americe měli fenomenální zprávu o zaměstnanosti. Dnes ráno jsme měli zprávu, která ukázala, že inflace v březnu klesla. Americká ekonomika je silná. O tom není pochyb. Čínská ekonomika se potýká s problémy, ale americká ekonomika je silná. Ano, Wall Street trochu vyšiluje, ale já si nemyslím. že by střední Amerika, která viděla svá města zdecimovaná kvůli obchodní nerovnováze s.Čínou. zcela souhlasí s Wall Street.





Moderátor: Ale velký rozdíl včera spočíval v tom, že trhy s dluhopisy, trhy s dluhopisy, které jsou ukazatelem důvěry v Ameriku, se v podstatě vyděsily. A proto si to v té budově tamhle dole,v Bílém domě, to rozmysleli, Goldman Sachs říkal, že už jsme efektivně v krizi. nakonec v recesi. Co se děje na Wall Street, to se vyplavuje do obyčejných ulic.





Lance Trover: Jo, možná. Chci říct, podívejte, možná dojde k nějakým úpravám. O tom není pochyb. Ale jestli více než 75 zemí přijde do Bílého domu s tím, že chtějí uzavřít obchodní dohodu, pak předpokládám, že v průběhu příštích měsíců uvidíme tyto dohody a rovnováhu s těmito zeměmi. A ano, budou na této cestě nějaké překážky? Určitě. Ale nezapomeňte, že se vracím ke střední Americe, která zažila náraz za posledních 20 nebo 30 let, kdy se zavíraly továrny a pracovní místa unikala do zámoří. S tím se střední Amerika potýká.





Moderátor: Petře, tyto problémy se táhnou už opravdu velmi dlouho a znovu, po sobě jdoucí vlády slibovaly, že vyřeší problémy Rezavého pásu a vrátí tyto továrny do USA zpět a znovu, to se neděje. Nestalo se to ani za vaší vlády. Stále se to neděje ani nyní.





Je tu ještě jeden příběh, který se netýká jen ekonomiky, ale toho, zda Američané a lidé na celém světě vidí administrativu situaci zvládá? Že ví. co dělá, a když se podíváte na pracovníky, kteří chrání americkou ekonomiku, na lidi z jaderných zařízení, kteří byli propuštěni, vyhodili člověka, který měl na starosti klíče od toalet v národním parku. Další příběh je,že světoví lídři a američtí voliči si možná říkají, že se mi líbí něco z toho, co se děje, ale nejsem si jistý, jestli tito lidé na tento úkol stačí.





Moderátor: To znamená, že je to skutečný problém, že? Že jste ztratili důvěru nebo že svět ztratil důvěru v americké instituce, v americké trhy, ve schopnost této země dělat správné věci ve správný čas. A když Trump v podstatě pozastavil svá cla,, tak si lidé říkají: Panebože, on se úplně zbláznil. To není vítězství.











Lance Trover: Prezident se nezbláznil. Nemyslím si, že by všichni opravdu ztratili důvěru. Podívejte, jsme v těžkém období, o tom není pochyb. Všichni mluvili o tom, že máme 300 miliard dolarů obchodní nerovnováhy s EU, s Čínou. To je to, co Amerika má. Ukradli 600 miliard dolarů ročně duševního vlastnictví Ameriky a pronikli do naší ekonomiky. Na univerzitách už 20 let provozují své Konfuciovy instituty. Administrativy mluví o tom, že se Číně postaví čelem. To je to, co tento prezident dělá.





Moderátor: Ano, ale děláte totéž, co Donald Trump navrhl, abychom udělali s covidem, tedy abychom pili bělidlo, které by mohlo virus zabít a také zabít pacienta? Je to to, co on navrhuje se svými cly, to už zašlo příliš daleko.





Lance Trover: Myslím, že jediné co by v tomto případě mohlo fungovat, je to, že potřebujeme reset, a proto 75 zemí přichází, aby učinily dohodu. protože vědí, že potřebují Ameriku víc než Amerika potřebuje je.

Peter Loge: Globální ekonomika tak úplně nefunguje. Trhy reagují a opravdu si myslím, že je to otázka důvěry. Mluvil jsem s jedním zahraničním evropským lídrem, který zde byl na obchodní cestě, před několika týdny na obchodní misi a řekl, že by raději obchodoval se Spojenými státy, že s nimi sdílí zkušenosti amerických hodnot, jsme velkým obchodním partnerem, ale upřímně řečeno, my jsme nespolehliví. Ptal se mě, co mám dělat? Jedu do Číny, abych tam udělal obchodní dohody, protože se mi sice nelíbí jejich politika. Nelíbí se mi lidská práva, ale vím, co udělají. To se mě týká jako občana, to se mě týká jako spotřebitele.





Moderátor: A nakonec pokud bude tato obchodní válka tak špatná, jak vypadá, a tato cla jsou bezprecedentní, pak je to přesně to, co se v obchodních válkách stává. Jedna strana začne, druhá strana reaguje a bude to čím dál horší. a horší. Bude to mít dopad na americkou ekonomiku a na na svět.





Lance Trover: No, myslím, že v mezidobí, ano. Znovu opakuji, že si myslím, že jsou tu problémy, které se budou řešit. Ale jak tyto další země přicházejí do Ameriky, bude to složitá cesta, ale to se stává, když máte masivní obchodní nerovnováhu a snažíte se napravit to, co se děje. špatně pro Ameriku. A to je to, o co se prezident Trump snaží. Napravit tyto obchodní nerovnováhy.





Moderátor: Petře, když se mluví o novém vyjednávání, v nejlepším případě, kdybyste vy byl v v čele, v co byste doufal? Protože status quo, jaký byl předtím, také nebyl dokonalý. Co byste tedy udělal?





