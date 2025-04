Carole Cadwalladr: Říkejme pravdu technologickým bohům: Vracím se na TED

11. 4. 2025

čas čtení 20 minut

Ruský a americký prezident nyní mluví stejnými slovy.

Říkají stejné lži.

Sledujeme rozpad mezinárodního řádu v reálném čase.

A to je teprve začátek.



Před šesti lety jsem byla žalována za pomluvu. Teď znovu hovořím o kolaborantech a znásilňovačích dat ze Silicon Valley. Co by se mohlo pokazit?



V roce 2019 jsem na TEDu přednesla přednášku, která vyvolala vlny: nejprve na konferenci, pak na internetu a pak křečovitě i v mém vlastním životě. TED je posvátná půda Silicon Valley. Je to nejvýznamnější technologická konference na světě a v roce 2019 moje přednáška s názvem „Role Facebooku v brexitu - a hrozba pro demokracii“ narušila běžný provoz. Bylo to poprvé, kdy někdo, kdo tam mluvil, přímo zapletl Silicon Valley do politických zmatků roku 2016. Odrazilo se to z konference na internet, kde to dodneška vidělo pět milionů lidí. A co je nejkatastrofálnější, urychlilo to soudní proces, který pohltil můj čas, energii a zdraví.



Tento týden jsem se tam vrátila.



Byla to velká událost na mnoha úrovních. Pro mě osobně, pro TED a, jak věřím nebo alespoň doufám, pro Silicon Valley. Měl jsem možnost poslat vzkaz vedoucím představitelům těchto společností z platformy, která je uvnitř jejich chrámu. Ztratila jsem hlas a cítím se, jako bych prožil tornádo....ale s vědomím, že je to tornádo, která jsem se rozhodla já spustit.







(Český překlad níže, ale na videu je možno si pustit automatické české titulky.) (Český překlad níže, ale na videu je možno si pustit automatické české titulky.)





TED můj projev právě zveřejnil jako první přednášku z konference. Musím pojmenovat to, co se děje, tak, jak to je: převrat. Firmy ze Silicon Valley, které se této konference účastní, a dokonce ji sponzorují, nazývám kolaboranty, kteří se podílejí na režimu strachu a krutosti. A Sama Altmana, generálního ředitele OpenAI, který zde v pátek hovoří, obviňuji nejen z krádeže dat, ale i ze znásilnění dat.



Je toho tolik, co bych chtěla říct, a brzy napíšu víc, ale zatím budu moc vděčná, když se na to podíváte a podělíte se o to se svými rodinami a přáteli. Navzdory všemu jsem vděčná za to, že mi byla poskytnuta tato platforma a že mohu sdělovat to, co považuji za životně důležité pravdy, ale za tuto práci jsem zaplatila určitou cenu a poslední týden byl horskou dráhou emocí: pochybnosti, sebezpytování, popírání, přetížení, strachu.



A uprostřed toho, večer před odletem na TED, jsem šla na rozlučkový večírek Observeru. Tuto neděli končí tyto noviny, jak je známe. Před šesti lety jsem měla možnost psát o zážitcích z přednášky na TEDu do Guardianu/Observeru. Šéfredaktor Paul Webster to dal na titulní stranu.





Tentokrát to není možné. TED mi dal redakční svobodu říct, co jsem chtěla. Guardian/Observer mi ani nedovolí o tom napsat, a to v jakékoli formě. Navrhla jsem článek o této zkušenosti na tuto neděli. Byl by to můj poslední článek pro noviny, příští týden nedělník přechází do Tortoise, které mi odmítly prodloužit smlouvu; epitaf mé dvacetileté kariéry v těchto novinách a tečka za investigacemi, které Guardianu a Observeru přineslo mimořádnou pochvalu a nejvíce peněz, které kdy z nějakého článku získal. Bylo to odmítnuto. To je mimořádná obžaloba.



Tady je místo toho ukázka z rozhovoru. Věřím, že existující hnutí - dělnické hnutí, hnutí za občanská práva - jsou zásadní pro prosazení našich práv proti Silicon Valley, pro obnovu internetu od základů, pro odmítnutí autokratického převzetí nejen USA, ale i naší reality: všichni žijeme na těchto platformách.





Jsem o šest let starší než v době, kdy jsem přednášela poprvé, i když se cítím o 106 let starší. Částečným důvodem, proč jsem do toho šla - a bylo na vážkách, zda do toho půjdu -, bylo, jak říkám na konci, že se znovu hlásím ke svému příběhu. Byla jsem uvězněna v příběhu někoho jiného. A také jsem to opravdu chtěla využít jako osobní moment změny. V roce 2016 jsem se vrhla přes něco, co mi připadalo jako bomba, která má každou chvíli vybuchnout. Nakonec jsem absorbovala nárazový výbuch něčeho, co bylo mnohem větší než já: vlny destrukce, které technologické a politické změny roku 2016 vyslaly do systému. Musím tuto kapitolu označit za nyní ukončenou a dát dohromady některé kousky, které se tímto procesem roztříštily.



Ale hlavně je tento hovor obrovským poděkováním lidem, kteří mě během mých právních procesů podporovali. Více než 30 000 lidí, kteří přispěli na můj crowdfunding a podrželi mě. Jste vzorem pro to, co je potřeba v příštích dnech a letech.



To je to, proti čemu stojíme. Tohle byl Palmer Luckey, na pódiu den po mně. Vedle něj je autonomní raketa. Je to americký vojenský dodavatel, Trumpův roztleskávač. Sklidil ovace ve stoje.



Při své přednášce jsem cítila, jak z některých lidí v sále vycházejí vlny nepřátelství. TED je nulovou základnou zlaté horečky umělé inteligence. Ale bylo tam i fandění a já jsem byla ohromena obrovskou láskou a podporou od ostatních, kteří přesně vidí, co se děje. Je to ta nejpodivnější doba, kdy tu můžu být. A byla to ta nejpodivnější energie z publika ze všech přednášek, které jsem kdy měla. Ale tehdy to bylo zamýšleno tak, aby je to znejistilo. Politika je teď technologie. Silicon Valley se to zoufale snaží popřít, ale nemůže a my také ne.







Překlad: Takto vypadá digitální převrat



V souvislosti s touto přednáškou jsem pociťovala velkou paniku a strach.

A to nejen z běžných důvodů veřejného vystupování,i když ty jsou tu také.Ale také proto, že chci říct něco smysluplného,a jsem ohromena tou obrovskou mocí.toho, co se právě teď děje.A je tu určitý soubor okolností,které také přispívají k mému zmatku a odmítání.00:36A to proto, že když jsem na tomto jevišti stála naposledy,vedlo to k tříleté právní bitvě,která vyvrcholila u londýnského Nejvyššího soudu,v níž jsem si připadala, jako bych byl souzena o život,protože byla.Souzena o svou kariéru, o svou pověst, o své finance,dokonce i můj domov byl v sázce.A to všechno jen proto, že jsem sem přišla,abych vás varovala,že si nemyslím, že demokracie přežije technologii.kterou budujete,jakkoli je neuvěřitelná.01:13Ve skutečnosti jsem to byla já, kdo to málem nepřežil,a v podstatě všechno, před čím jsem varovala, se nyní naplňuje.Nemůžu to zlehčovat.Je to trochu na hlavu.01:27(Smích)01:30Z příchodu sem mám spoustu emocí.A TED je, předpokládám, cítí také.Ale co jsem si vlastně včera konečně uvědomila.že to odmítání a zmatek, které jsem cítila.je možná to, co cítíte i vy.01:48Opravdu dlouho jsem se cítila bezmocná.Takže jestli se tak cítíte i vy, tak to chápu.Ale musíme jednat hned.Můj poplašný systém už zase zvoní.Jsou věci, které můžeme udělat.V mém případě jsem přežila.A vy přežijete také.Ale jen díky tomu, že se naučíte bojovat.02:16Tohle je můj návod,a musí začít pojmenováním.Je to převrat.02:26Vím, že to asi nechcete slyšet, a už vůbec ne tady,ale nemůžeme s tím bojovat, když to nevidíme.A nemůžeme to vidět, když to nepojmenujeme.02:34(Potlesk)02:41Ruský a americký prezident nyní mluví stejnými slovy.Říkají stejné lži.Sledujeme rozpad mezinárodního řádu v reálném čase.A to je teprve začátek.02:58Převraty jsou jako beton.Když se přestanou hýbat, ztuhnou.Už je později, než si myslíme.03:07Tento obrázek, někteří z vás v této místnosti možná znají tyto lidi.Říkám tomu techničtí bratři v situacích rukojmích.Je to vzkaz pro vás.Tohle je Putinova příručka.Umožňuje podnikatelské elitě nevýslovně zbohatnout.výměnou za absolutní loajalitu.03:26Někteří lidé tomu říkají oligarchie,ale ve skutečnosti je to něco většího.Jde o globální platformy.Je to broligarchie.[Tech bros + oligarchie = broligarchie]03:40(Smích a šumění)03:42(Potlesk)03:48Dochází ke sladění zájmůkteré se táhne celým Silicon Valleyk tomu, co se nyní stává autokracií.Je to typ moci, který svět ještě neviděl.04:07[Sledujte data]04:09Vždy jde o data.Je to crack kokain Silicon Valley.Víte, první věc, kterou Elon Musk udělal,bylo, že poslal své kybernetické jednotky na americké ministerstvo financí,aby získali přístup k datům.To není náhoda.Je to hackerský útok.Tato data nyní slouží umělé inteligenci, která vybírá, koho vyhodit.a koho nahradit...Pardon - eliminují podvody a plýtvání.04:34(Smích)04:36Když jsme zveřejnili příběh o Cambridge Analytica.o sběru [dat] 87 milionů lidí na Facebooku,lidé se právem vyděsili.[Ve srovnání s tímhle to nebylo vůbec nic.]Ale je to plán.Vždycky jde o data.Proto je to tak důležité.abyste začali přemýšlet o svém soukromém životě.Broligarchie nechce, abyste ho měli.Toto je staré sídlo východoněmecké tajné policie.Vedli podrobné spisy téměř o každém třetím občanovi.To není nic ve srovnání s tím, co má Googleo každém z nás,a stovky dalších firem.Celý obchodní model Silicon Valley spočívá ve sledování.Sbírá naše údaje, aby nám mohl prodávat zboží.Už teď žijeme uvnitř architektury totality.05:40(Na zdraví)05:42(Potlesk)05:44Možná to nebylo úmyslné,ale nyní se musíme začít chovat, jako bychom žili ve východním Německu,a Instagram je Stasi.05:58Politika navazuje na kulturu.Takže jsem se to vlastně naučila od někoho,koho považuji za jednoho z největších filozofů naší doby,Steva Bannona.06:10(Smích)06:11Vlastně to ukradl někomu jinému.Ale nejsou to politici, kdo má tu moc.On to ví.To je důvod, proč je v těchto dnech podcastovým bráchou.Ale kultura je teď jen to, co máte v telefonu.A to je umělá inteligence.Kultura je teď umělá inteligence.A zapomeňte na roboty zabijáky.Jestli chcete vědět, co je první velká apokalypsa AI,už ji prožíváme.Je to totální informační kolaps.A pokud si z této přednášky odnesete jen jednu věc,je to, že politika je nyní technologie.A proto se všichni v této místnosti nemůžete dívat jinam.To je důvod, proč se vaši generální ředitelé dostali do zajetí.a jsou předváděni v televizi jako rukojmí.Ale vy, vy máte na výběr.07:13Takže Trump nazývá tisk nepřáteli lidu.A nejspíš ani neví, že cituje Stalina.Takže to, co se mi stalo, je příručka,a teď to přichází pro všechny ostatní lidi.Vlastně to byl přítel toho člověka, který po mně šel.Nigel Farage.Je to sponzor brexitu.Nebudu zabíhat do super detailů.Ale 19 organizací na ochranu svobody tisku.označilo žalobu proti mně za SLAPP.To znamená, že jde o strategický soudní spor proti účasti veřejnosti.Opravdu zdlouhavý způsob, jak říct.že jde o použití práva jako zbraně k umlčení lidí.Nejen novináře, ale i další veřejné osoby.A funguje to.08:06Chtěla jsem vám říct jen o jednom aspektu toho soudního sporu,který mi připadá děsivý.A to bylo shromažďování údajů.Možná znáte jeden citát, je to kardinál Richelieu,„Když mi dáte šest řádkůnapsaných rukou nejčestnějšího z lidí,najdu v nich vždycky něco, co ho přivede na šibenici.“V mém případě,první forenzní prohlídky mého telefonu a notebooku.shromáždily 40 000 údajů.Byly to mé zprávy, mé e-maily,moje hlasové poznámky, můj osobní život.A celá ta věc kolem toho,útok, který na mě přišel, byl opravdu osobní.Protože věc týkající se tohoto soudního sporu je pouze jednou částí této příručky.Byla to také taková masivní online kampaň týrání,která funguje prostě den za dnem,den po dni, den po dni.Protože mým nejneodpustitelnějším zločinem bylo to, že jsem zveřejňovala zprávy jako žena.Bylo to digitální upalování čarodějnic.09:16A věřím, že ten člověk po mně šel osobně,po deníku Guardian a ne po TEDu,bylo to proto, že jsem vypadala jako nejslabší článek.Ale mýlil se.09:29(Pozdrav a potlesk)09:37Třicet tisíc lidí povstalo, aby mě podpořilo.Přispěli téměř milionem liber na fond právní obhajoby.Protože viděli tyrana, který se mě snaží rozdrtit,a nenechali to jen tak.A vždycky mě to dojme, když si na to vzpomenu.Právě jsem slyšela, jak někdo říká, ten člověk s kamerou,Nevím, kde jsou, přispěli.Celý tenhle rozhovor je vlastně můj vděk vůči všem, kteří to udělali.Ale je to také důvod, proč vím o tom, co musíme udělat dál.Víte, Trump žaluje zpravodajské organizace,a každý den se s ním vyrovnávají a ustupují muJsou to velké korporace s korporátními zájmy.Ne každý se může postavit moci,ale jsou lidé, kteří to dělají, a my je můžeme podpořit.Musíme si teď navzájem krýt záda.Protože my jsme teď kavalerie.10:35Víte, tohle je pro mě opravdu důležité,ale před tímto rozhovorem jsem mluvila s britským právníkem, který se zabývá pomluvami.Chci říct, že je tam uvedeno strašně moc faktů.v tom rozsudku Nejvyššího soudu,a my nyní případ předáváme Evropskému soudu pro lidská práva.Zkoušíme Spojené království v oblasti jeho zákonů týkajících se svobody projevu.Takže se podívejte na fakta.Budou vám chybět, až zmizí.Toto je Wayback Machine.Dejte jim peníze,snaží se zachovat internet, protože je den za dnem mazán.11:08(Potlesk)11:12Historie je naše nejlepší šance, jak se z toho dostat.11:16Tuto větu asi znáte,„Nebuďte poslušní už předem.“To je Tim Snyder, který je historikem autoritářství.Nyní se nacházíme v technoautoritářství.Musíme se naučit digitálně neposlouchat.To může být tak jednoduché, jako je počítačové úložiště.Nepřijímat soubory cookie,neuvádějte své skutečné jméno,stáhněte si Signal, aplikaci pro šifrované zasílání zpráv.Nebombardujte Jemen,nepřidávejte si do skupinových chatů redaktora časopisu The Atlantic.11:44(Smích)11:49Neexperimentujte na dětech.Víte, společenské mravy se mění.Už neposíláme děti do uhelných dolů.A v příštích letech,když dovolíte, aby byla od vašeho dítěte od narození sbírána data,bude to považováno za zneužívání dětí.Nevěděli jste to, ale teď už to víte.12:09Soukromí je moc.A máme jí víc, než si myslíme.12:17Včera jsem měla takové malé prozření, při kterém jsem si vlastně uvědomila,že ve chvílích, kdy jsem se cítila nejvíc bezmocná.byly chvíle, kdy jsem se cítila být vlastně nejmocnější.Bylo to proto, že moje novinařina měla dopad.Chtějí, abychom se cítili bezmocní.Takový je plán.Je toho ale tolik,co se můžeme naučit od lidí, kteří si tím už prošli.12:39Alexej Navalnyj,vůdce ruské opozice,vždycky mluvil o krásném Rusku budoucnosti.Vykreslil svou vizi.Existuje krásný internet budoucnosti,bez korporátního zajetí a sledování dat.Můžeme ho vybudovat.Bude to vyžadovat hnutí.Ale můžeme se poučit z hnutí, která tu byla před námi.Tohle je můj kolega a já při stávce v prosinci.protože moje zpravodajská organizace, „The Guardian,“se rozhodla prodat náš koutek, nedělní titul „The Observer“.A byla to bitva, kterou jsme v této době opravdu nepotřebovali,a vlastně jsme ji ani nevyhráli,ale víte, nemůžete vyhrát každou bitvu.Ale rozhodně nevyhrajete, když nebudete bojovat.13:33(Potlesk)13:38Takže vás chci zanechat s tímto.Tohle je ChatGPTpíše TED Talk ve stylu Carole Cadwalladr.A je to děsivě věrohodné.Ale co to neví,protože umělá inteligence je ve skutečnosti hloupá jako kámen,je, že se obrátím na Sama Altmana,který sem přijde, jako řečník na TEDu,a řeknu mu, že tohle není vaše..ChatGPT byl vyškolen na mé IP adrese,na mé práci, na mých osobních údajích.14:18(Potlesk a povzbuzování)14:24A já jsem s tím nesouhlasila.14:28Víte, „The Guardian“ se účinně zbavilvíce než 100 novinářů.Příští týden vlastně opustíme budovu.A krátce poté,podepsal syndikační smlouvu s OpenAI.Nebo, jak o tom přemýšlím já,že se oženil se svým násilníkem.14:49Ale já s tím nesouhlasím.A dokud u nás ještě platí autorský zákon, tak se to nedělá,Britská vláda se ty zákony momentálně snaží zrušit.aby se podbízela Silicon Valley a Trumpovi.Ale dokud je máme, používejte je.Protože to, co se děje s mým odvětvím.se děje i s vaším.A je to víc než krádež.Práva na údaje jsou lidská práva.15:18(Potlesk)15:23V roce 2019,jsem sem přišla a vzývala bohy ze Silicon Valley.Mýlila jsem se.Sam Altman, Mark Zuckerberg, Elon Musk,vy nejste bohové.Jste lidé a nedáváte si pozor.15:45(Potlesk a jásot)15:53Myslíte si, že když se spojíte s autokratem.budete chráněni.Takhle dějiny nefungují.Tak nefunguje ani oligarchie.16:04Toto je Michail Chodorkovskij.Byl oligarchou, dokud ho neposlali na Sibiř,na deset let do vězení,poté, co se Putinovi omrzel.16:15Podlézáte tyranovi ....který se snaží zničit zákonykteré umožnily vaše podnikání.Jste kolaboranti.Jste spoluviníky režimu strachu a krutosti.Ale my ostatní,my všichni zde, máme na výběr.16:43Rozhodla jsem se vrátit na TEDprotože se znovu hlásím ke svému příběhu, ke svým slovům.16:52(Pozdrav a potlesk)17:03Nejsme bezmocní.Těch 30 000 lidí, kteří mě podpořili.to dokázali - nejsme bezmocní.Protože víme, kdo jsme, a víme, za čím si stojíme.A moje otázka pro Silicon Valley zní,víte to i vy?17:26