Trumpovo insider trading - trestný čin

11. 4. 2025

čas čtení 4 minuty

Obchodovat na burze na základě exkluzivních, všeobecně nezveřejněných informací, je trestný čin. Trump má ovšem prezidentskou imunitu. Je to zvláštní: Kdykoliv je v Británii nějaký poslanec obviněn z trestného činu, je okamžitě zbaven svého poslaneckého křesla. V USA se však může prezidentem stát jakýkoliv zločinec...



Toto píše o Trumpově trestném činu server Tortoise, upozorňuje Albín Sybera:

Trumpova pumpa





Ve středu v 9.37, krátce po otevření newyorské burzy, zveřejnil Donald Trump na sociální síti Truth Social zprávu: „TOHLE JE SKVĚLÝ ČAS NA NÁKUP!!!“ napsal a následně uvedl své iniciály (DJT) a ticker ID své společnosti Trump Media & Technology Group, která je na burze kótována.





Ve 13.18 hodin oznámil 90denní pauzu v zavádění cel a poslal akciový trh prudce vzhůru. Společnost Trump Media zažila svůj nejsilnější den v tomto roce.





Co z toho plyne? Demokraté volají po formálním vyšetřování „manipulace s trhem“ a „obchodování zasvěcených osob“ (insider traading. Bílý dům reagoval, že Trumpovy komentáře měly za cíl „uklidnit trhy a Američany“. Ve zmatku je jisté jen jedno: vzestup a pád světových akciových trhů ještě nikdy nebyl tak závislý na všeříkajících výrocích jednoho muže.





Co víme. Několik minut před Trumpovým příspěvkem prudce vzrostl objem výzev k nákupu opcí na Nasdaqu a dvou dalších burzách. Celkový majetek 500 nejbohatších lidí světa na papíře vzrostl během jediného dne o 304 miliard dolarů, což je největší skok, jaký byl kdy zaznamenán v indexu miliardářů agentury Bloomberg. Zde je první pětka:





Elon Musk: k 9. dubnu o 35 miliard dolarů oproti celoroční ztrátě 107 miliard dolarů.

Jeff Bezos: nárůst o 18,5 miliardy dolarů oproti ztrátám od začátku roku ve výši 28,7 miliardy dolarů.

Mark Zuckerberg: nárůst o 25,8 miliardy dolarů oproti ztrátám od začátku roku ve výši 723 milionů dolarů.

Warren Buffett: nárůst o 8,1 miliardy dolarů oproti ziskům od začátku roku ve výši 20 miliard dolarů.

Larry Ellison: nárůst o 15,5 miliardy dolarů oproti ztrátám od začátku roku ve výši 32 miliard dolarů.





Jak je to možné? Nic nenasvědčuje tomu, že by tito lidé nebo kdokoli jiný kromě Trumpa věděli, co přijde, a vsadili na to. Dokonce i někteří z Trumpova vlastního týmu se zdají být zaskočeni.





V klipu, který se mezitím stal virálním, demokratický poslanec Steven Horsford zpochybnil Trumpova obchodního zástupce Jamiesona Greera, proč o prezidentově celní pauze nevěděl: „Jak je to možné! Kdo to má na starosti?“. Horsford se zeptal. „Protože to rozhodně nevypadá, že by to byl obchodní zástupce. Právě vám vytáhli koberec zpod nohou.“





Co říká zákon? „Jeho příspěvek na Truth Social sám o sobě pravděpodobně není porušením zákona, ale je otázkou, zda je součástí vzorce, který by byl určen k manipulaci s trhy,“ říká Richard Painter, hlavní právník pro etiku Bílého domu za vlády George W. Bushe.





„Pokud ví, jaká bude celní politika administrativy, a obchoduje na základě toho, jednalo by se o trestný čin. Pokud dá tip členovi rodiny, byl by to trestný čin... Neobviňuji z toho prezidenta, ale bylo by to vážné znepokojení.“





Obchodování s cennými papíry je „činem z titulu osobní způsobilosti“, což znamená, že předchozí nález o imunitě ve věci Trump proti Spojeným státům by se neuplatnil, pokud by čelil obvinění podle amerického zákona o cenných papírech.





Tržní euforie trvala krátce a index S&P 500 při včerejším uzavření klesl o 3,5 %. Trumpova pauza ve skutečnosti příliš úlevy nepřinesla. Podle rozpočtové laboratoře na Yaleově univerzitě





- desetiprocentní plošné clo na všechny země; plus vyšší 125procentní clo na Čínu; se rovná 25procentnímu zvýšení celkové efektivní celní sazby.



Ať už je důvod Trumpova snížení cel jakýkoli, nepodařilo se mu rozptýlit bombu, kterou svrhl na globální ekonomiku. Volatilita je vyšší než kdy jindy a panují obavy, že výkyvy na trzích zhoršují obchodní strategie založené na umělé inteligenci, které podporují „stádovitost a koncentraci trhu“.





Navíc... Datum do diáře: 15. května je další termín, kdy musí američtí zákonodárci zveřejnit své veřejné akciové podíly. Očekávejte, že se tehdy dozvíte více o tom, kdo vyhrává a kdo prohrává. Titul nejlepšího sběratele akcií v Kongresu, kterým se pyšní Nancy Pelosiová, může mít své vyzyvatele.

