Banánoví muži severu

V Bukelem vidí Trump svůj ideál: mladý, neomezený, zbožňovaný masami, které neumějí hláskovat. A v Trumpovi vidí Bukele patrona průměrnosti povýšené na mýtus. Je to vzájemná halucinace, za kterou platíme my ostatní.



Byly časy, dávno, kdy Spojené státy spravovali muži, kteří četli knihy, rozuměli dějinám a báli se potomků. Dnes vládnou muži, kteří čtou průzkumy, rozumí značkám a bojí se jen zapomnění.



Dalo by se očekávat, že jednomyslný rozsudek amerického Nejvyššího soudu - „usnadnit jeho návrat“ - bude mít určitou váhu, dokonce i pro ty, jejichž vztah k Ústavě je podobný vztahu televizního kazatele ke svatému textu: dekorativní při citování, nepohodlný při uplatnění. Leč Trump a jeho temně šťastný ventrilokvista Stephen Miller objevili novou formu amerického výjimečného postavení: schopnost překroutit zřejmé právní pokyny v jakýsi zenový paradox.Co vlastně pro tyto muže znamená usnadnit? Nejednat, samozřejmě. Usnadnit znamená zamyšleně pokývnout, zatímco jiní trpí; nabídnout dopravu, kterou nikdy nezajistíte; a prohlásit, že rozhodnutí je na Salvadoru - zatímco mu za zadržení dotyčného platíte.Bukele mezitím svou roli v této frašce hraje s olejovitým nadšením. Dříve označován za „prezidenta mileniálů“, dnes vládne přes emotikony a dekrety, poté co si justici rozebral jako stavebnici LEGO. Že si rozumí s Trumpem, není jen nepřekvapivé - je to nevyhnutelné. Oba muži si pletou krutost s jasností a věří, že dějiny jsou jen sbírkou titulků a instagramových lajků.Existuje zvláštní druh amerického egoismu, který kvete u mužů, kteří nikdy nebyli nuceni dočíst knihu. Trump je jeho křiklavým ztělesněním a Miller jeho autorem ze zákulisí. To nejsou „konzervativci“, ledaže by to slovo nyní znamenalo pouze „zachovat si beztrestnost“. Jsou to herci v druhořadé tragikomedii, kde právo je otravou, spravedlnost problémem PR a lidské životy pouhými rekvizitami.Abrego García mezitím sedí v cele, zapomenutý - kromě onoho nepopulárního konceptu: zákona. Je vedlejší škodou ego-politiky - připomínkou, že v tomto novém světě silných mužů jsou smlouvy bezcenné, soudy volitelné a slova jen pára, již lze tvarovat dle libosti. Nejsme svědky správy věcí veřejných, ale frašky - špatně nasvícené, špatně hrané a nekonečně opakované.