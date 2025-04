Pokrytecký Izrael odsoudil ruský útok na město Sumy

15. 4. 2025

Na Květnou neděli jste vybombardovali křesťanskou nemocnici v Gaze. Vaše pokrytectví překračuje všechny hranice!



Izraelské ministerstvo zahraničí: Vyjadřujeme hlubokou soustrast obyvatelům a vládě Ukrajiny a rodinám, které přišly o své blízké při nedávném ruském útoku v Sumách. Zraněným přejeme brzké uzdravení.

You bombed a Christian hospital on Palm Sunday. Your hypocrisy is off the scale. https://t.co/IQOKDTxu5e

Ministerstvo zahraničních věcí vyjadřuje co nejostřejší odsouzení ohavného zločinu, kterého se dopustily izraelské okupační síly bombardováním baptistické nemocnice v pásmu Gazy.

#Statement | The Foreign Ministry expresses Saudi Arabia’s condemnation in the strongest terms of the heinous crime committed by the Israeli occupation forces in bombing the Baptist Hospital in the Gaza Strip. pic.twitter.com/8Xx6CWFjjX