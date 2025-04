Channel 4 News: Za papežem Františkem

21. 4. 2025

Moderátorka z Vatikánu, Channel 4 News, pondělí 21. dubna 2025: Zvony v pondělí ráno zvoní na úmrtí papeže Františka, radikálního reformátora, pastýře chudých.

Papež František zemřel po dlouhé nemoci, včera zde ve velikonočním slunci naposledy hlásal klíčovou nauku své víry vzkříšení Krista, první Neevropan, který se ujal úřadu po téměř tisíciletí, byl papežem, který se pouštěl do politiky, mluvil o klimatických změnách a hrůzách války a vyhýbal se atributům úřadu. Zanechal však po sobě sporné dědictví reforem a změn v katolické církvi.

Po jeho pontifikátu je církev o něco liberálnější k homosexuálům a rozvedeným, o něco více akceptuje ženy ve vedoucích funkcích a o něco méně jí dominují Evropané. Až se zde kardinálové sejdou v konkláve, aby vybrali svého nástupce, budou si muset vybrat mezi těmi, kteří si myslí, že Františkovy změny zašly příliš daleko, a těmi, kteří si myslí, že nezašel dost daleko. Světoví lídři nyní zaplavují papeže Františka poctami. Papež František se věnoval chudobě a nerovnosti a také tomu, že se církev stala tolerantnější a inkluzivnější. Některé davy se již shromáždily zde na Svatopetrském náměstí, aby mu během příštího týdne vzdaly hold.

Reporér: Právě včera, na Velikonoční neděli, několik hodin předtím, než se papež František podle slov Vatikánu vrátí do otcovského domu, pronesl svůj vůbec poslední veřejný projev.





Bratři a sestry, šťastné Velikonoce, řekl.





Poslední projížďka po Svatopetrském náměstí v popemobilu. Dokonce i palec nahoru, přestože sedm let bojoval s vlastní nemocí. Poslední návštěva amerického viceprezidenta JD Vance. Ale pak se dnes brzy ráno kardinál Kevin Farrell podělil s 1,4 miliardy katolíků na světě o zprávu, že papež zemřel.

„S hlubokým zármutkem vám musím oznámit, že zemřel náš Svatý otec František.“





Věřící dnes přišli do Vatikánu vzpomenout na prvního pontifika pocházejícího z Latinské Ameriky, jehož nuancovaný odkaz ho bude definovat jako více než jen reformátora.





Pocty dorazily od vedoucích představitelů z celého světa. Britský král, který se s papežem setkal právě před 11 dny v Římě, řekl, že on a královna Camilla byli tou smrtí zasaženi. Oceňuji jeho práci a péči o lidi i planetu, řekl král. Hluboce zasáhl do života mnoha lidí.





Pro biskupa z Buenos Aires, papežova rodného města, byl František především mužem lidu.





"Papež chudých nás opustil. Papež lidí na okraji společnosti, těch, které nikdo nechtěl."





Zatímco katolíci v Sýrii o velikonočním víkendu přemýšleli o významu papežova odchodu, tak co dál?





Oscarový film Konkláve zdramatizoval starobylý proces, který vybírá nového papeže. V Sixtinské kapli je uzavřeno 120 kardinálů, kteří zde debatují a hlasují, dokud se 2/3 neshodnou na příštím pontifikovi. Tajné hlasovací lístky jsou spáleny, davy na Svatopetrském náměstí čekají a sledují. Černý kouř, žádná volba,bílý, papeže zvolili.





Co bude nové vedení znamenat pro církev, která se za Františka zbavila okázalosti ve prospěch zbožnosti? Papež, který cestoval po Středozemním moři, kde se zasazoval o blaho migrantů. Který od začátku války každý večer telefonoval katolické církvi do Gazy, nedávno vyzval k příměří a zmírnil postoj katolicismu k sexualitě i k roli žen. Hledání nástupce papeže Františka, který se podle katolíků stane 267. pozemským zástupcem Krista, začne během několika týdnů.





Moderátorka z Vatikánu: Papež František byl prvním latinskoamerickým papežem, narozeným v rodině italských přistěhovalců, reformátorem odhodlaným otevřít církev a oslovit marginalizované komunity. Své progresivní poselství František přenesl do zemí po celém světě a prohlásil, že církev by měla být útočištěm pro každého. Harry Fawcett se ohlíží za jeho životem.





Reportér: Psal se březen 2013, když se Jorge Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires, stal 266. papežem římskokatolické církve.





„Pojďme teď rovnou na náměstí a ten obrovský řev, který se zvedá, tuším, že francouzský kardinál, který oznámí, kdo je tento papež, je na pódiu.“





A i mezi tolika předchůdci za tolik set let byl tento papež předurčen k tomu, aby vynikl. První neevropský papež po více než tisíciletí, vůbec první z Jižní Ameriky. A první od roku 1415, který po odstoupení papeže Benedikta XVI. převzal úřad po dosud žijícím předchůdci. Přechod zachycený ve filmu mezi konzervativním, přísným papežem, kritizovaným za neřešení skandálů se zneužíváním dětí duchovními, a mužem vhodným dát církvi modernější, osobnější tvář.





Ta změna, to bych nikdy nemohl být já."





Ale papež František? Bylo by to jméno zvolené tak, aby sdělovalo pokorné spojení s chudými. Jeho první papežské návštěvy připomínaly nadšené přijetí Jana Pavla, druhého papeže Františka, projevujícího podobnou vřelost na veřejnosti a dokonce hvězdnou sílu.





Jorge Bergoglio se narodil v roce 1936 v Argentině a pochází z Itálie, v mládí prodělal zánět pohrudnice a byla mu odstraněna část plíce. Bylo to znamení, že se objeví problémy s dýcháním. Své povolání našel ve 22 letech a v církvi se vyšvihl í během tzv. špinavé války v 70. letech. Vždy popíral obvinění, že se podřídil vojenské diktatuře Jorgeho Videly, a jednomu životopisci řekl, že u něj tajně intervenoval, aby zachránil životy.







Na vrcholu mezinárodního zájmu o HIV AIDS líbal a umýval nohy nemocným, kteří se snažili skoncovat se stigmatizací, a dával přednost prostému bydlení a veřejné dopravě před oficiálními auty a rezidencemi.





Přes veškerou změnu tónu, kterou přinesl jeho papežský úřad, nebyl žádným arciliberálem. V otázce svěcení žen a manželství homosexuálů se držel tradiční doktríny. Vedl přelomovou vatikánskou konferenci o sexuálním zneužívání dětí a políbil ruku jedné z obětí, ale sklidil kritiku mnoha dalších, kteří ho obvinili, že pouze opakuje obecné sliby.





„Vyzývám všechny úřady i jednotlivce k totálnímu boji proti zneužívání nezletilých, sexuálnímu i v jiných oblastech, neboť máme co do činění s ohavnými zločiny, které musí být vymazány z povrchu zemského.“





„Odsoudit takového člověka je hřích. Kriminalizovat lidi s homosexuálními sklony je nespravedlnost.“





V loňském roce se však Vatikán musel omluvit poté, co byl papež citován, jak říká biskupům s použitím protihomosexuální nadávky, že v katolických seminářích je od počátku roku 2023 již příliš mnoho homosexuálů.





Závažnost zdravotních problémů papeže Františka byla stále zřetelnější. Jeho poslední roky poznamenaly opakované záchvaty dýchacích potíží. Chřipka, bronchitida, operace střev. Stejně jako zhoršující se pohyblivost. Byly však také poznamenány tím, co mnozí považovali za vyvrcholení jeho pontifikátu. Tříletý projekt, v jehož rámci si vyžádal názory z celého katolického společenství a snažil se o reformy tváří v tvář konzervativní opozici.





Byl to přístup, který odrážel dva výrazné aspekty jeho osobnosti, pokoru a ambice postavené proti sobě. A skrze to všechno ocelovost, která se znovu projevila v posledních dnech jeho života, odhodlání označit Velikonoční neděli podle svých možností. Možná i až za hrob.





Moderátorka: Krishnan Guru Murthy hovořil s kardinálem Vincentem Nicholsem, westminsterským arcibiskupem, a začal otázkou na Františkovy silné stránky a na to, proč byl jako papež tak účinný.





Vincent Nichols: No, myslím, že míra smutku a poselství, která se dnes objevují, naznačují, že skutečně měl dosah a schopnost zasáhnout lidi, která byla velmi obrovská. Takže si myslím, že jeho dary spočívaly v tom, že se setkával s lidmi, navazoval s nimi kontakt a dával jim pocit, že v tuto chvíli jste v jeho srdci tím nejdůležitějším. To se pak promítalo do pozoruhodné schopnosti zachytit věci gestem, dobře si vzpomínám na jeho pozdrav člověka se strašně zdeformovanou tváří na Svatopetrském náměstí před všemi kamerami.





Reportér: Byl kritický k Trumpovi, kritizoval Trumpovy imigrační plány a stavění zdí. Často mluvil o Gaze. Gazu ve své mysli upřednostňoval. Je to ten druh vedení ve velmi hlučném a rozděleném světě, který katolická církev potřebuje?





Vincent Nichols: Myslím, že ve většině těchto výroků, některé byly velmi absolutní, ale ve většině z nich nechyběla ani jemnost. Částečně šlo o způsob jejich interpretace, ale setkal se s Vancem, on věděl, jak se dostat do titulků, věděl také, kdy je to nutné, co vyžaduje diplomacie.





Reportér: Podařilo se mu velmi účinně formovat konkláve tím, že jmenoval obrovské množství kardinálů, kteří budou hlasovat. Je tím jeho odkaz trvalejší?





Vincent Nichols: Nikdy jsem v konkláve nebyl, takže zatím nerozumím její vnitřní dynamice. Knihu jsem četl, ale film jsem neviděl. Takže se na to opravdu těším.





Reportér: A jedete tam jako jednotlivec, nebo jako zástupce?





Vincent Nichols: Myslím, že pojedu jako jednotlivec, jako jednotlivý kardinál. A být kardinálem znamená být poradcem papeže a v roli papeže, ne tak jako biskupa Říma, ale jako univerzální hlavy církve, takže si myslím, že můj pohled by musel být spíše ten širší, než že bych zastupoval Anglii a Wales.





Reportér: A chtěl byste, aby církev pokračovala ve směru, kterým se vydal František?





Vincent Nichols: Nechtěl bych naznačovat, že směr, kterým se vydal, je nějaký radikální odklon od ústředního jádra přesvědčení a víry, chci říct, že mnoho jeho postojů k věcem bylo v jistém smyslu docela tradičních. Zapadaly do hlasu církve, protože byl mužem církve.

Reportér: Říkal velmi soucitné věci o komunitě migrantů. Mohl by příští papež toto všechno zrušit?







Vincent Nichols: Předpokládám, že by mohl. Nečekal bych to, protože realita církve, doufám a modlím se za ni, je taková, že má stálý tep. A to není totéž jako politické pozorování, analýza progresivní nebo konzervativní. To je krok vedle a je to interpretační nástroj, který se používá, a ne vždy užitečně.









Vincent Nichols: Je to nádherný den pro návrat domů, protože je to přesně ten den, kdy se Ježíš zjevil svým učedníkům a povzbudil je, řekl jim, aby šli dál, a přišel a vzal je nahoru.

