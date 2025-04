Donald Trump sdělil Kongresu, že posiluje americké síly na Blízkém východě, aby chránil Izrael

24. 4. 2025

čas čtení 3 minuty

V březnovém dopise představitelům Kongresu prezident uvedl, že nařídil „rozsáhlé údery“ na Jemen. Bílý dům v úterý zveřejnil dopis, který prezident Trump 25. března zaslal Kongresu, v němž uvedl, že nařizuje navýšení amerických vojenských sil na Blízkém východě, aby ochránil Izrael a americká aktiva v regionu. V dopise adresovaném předsedovi Sněmovny reprezentantů Mikeu Johnsonovi a dočasnému předsedovi Senátu Chucku Grassleymu Trump uvedl, že jej píše proto, aby je informoval o situaci v Jemenu a širším blízkovýchodním regionu, informuje na webu Antiwar Dave DeCamp.

„Nejprve jsem nařídil ministerstvu obrany, aby na Blízký východ přesunulo další bojové síly a aby posílilo obranné schopnosti, které mají jednotky Spojených států k dispozici - aby se tak usnadnily nezbytné vojenské akce,“ napsal prezident.

Uvedl, že vojenské posílení zahrnuje „kapacity pro vzdušnou a protiraketovou obranu Izraele a míst, kde se nacházejí síly Spojených států, a také stíhací, podpůrné a průzkumné letouny, které umožní údery na húsijské cíle“.

Začátkem tohoto měsíce izraelská média informovala, že USA poslaly do Izraele druhou baterii THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) spolu s bateriemi protivzdušné obrany Patriot. USA rovněž vyslaly na Blízký východ další letadlovou loď, bombardéry B-52 na ostrov Diego Garcia a další letecké prostředky do regionu.

Trump v dopise rovněž uvedl, že na jeho pokyn Ústřední velení USA „zahájilo rozsáhlé údery v oblastech kontrolovaných Húsíi v Jemenu s cílem eliminovat schopnosti, které Húsíové využívají k útokům na síly Spojených států a obchodní lodě v Rudém moři a okolních vodách“.

USA zahájily bombardovací kampaň v Jemenu 15. března a o více než měsíc později Húsiové, oficiálně známí jako Ansar Alláh, nejsou zlomeni a pokračují dále v útocích.

Zatímco američtí představitelé rámcují letecké údery jako reakci na útoky na americké lodě, Húsíové ukončili veškeré operace v regionu, jakmile 19. ledna vstoupilo v platnost příměří v Gaze. USA obnovily svou bombardovací kampaň v Jemenu v reakci na oznámení Húsíů, že kvůli úplné izraelské blokádě Gazy, která je porušením dohody o příměří, znovu zavedou blokádu izraelské lodní dopravy, ale ještě předtím, než skutečně zahájili jakékoli útoky.

Vysoce postavený člen politického byra Ansar Alláha uvedl, že Húsíové přestanou útočit na americké válečné lodě, pokud USA přestanou bombardovat Jemen. Američtí představitelé, včetně samotného prezidenta Trumpa, tvrdili, že by zastavili letecké útoky, pokud by Húsíové prohlásili, že přestanou útočit na americké lodě, ale nic nenasvědčuje tomu, že by USA o této nabídce uvažovaly, protože ve skutečnosti bombardují Jemen kvůli Izraeli.

Celý text v angličtině ZDE

