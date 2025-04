Strmý pád Tesly nutí Elona Muska vystoupit z Trumpova gangu, alespoň pod světlem reflektorů

Toto náhlé snížení vládního nadšení se, zcela náhodou, kryje s finančními zprávami Tesly. Zdá se, že výrobce elektrických vozů, kdysi miláček Wall Street, zažil poněkud… výrazný propad. Zisky, podobné vyfukujícímu se skákacímu hradu, se zhroutily o ohromujících 71 %. Tržby, kdysi mohutná řeka, se scvrkly na pouhý čůrek, což nechává analytiky škrábat se na hlavě a mumlat cosi o „krizi značky“.„Budoucnost Tesly je lepší než kdy dřív,“ prohlásil Musk s neochvějným optimismem muže prodávajícího ledové kostky na Sahaře. „Hodnota firmy spočívá v poskytování udržitelného blahobytu s našimi dostupnými roboty poháněnými umělou inteligencí. V podstatě je to radostná budoucnost, ta nejradostnější, jakou si dokážete představit.“Člověk se musí ptát, zda tato „radostná budoucnost“ zahrnuje i legie majitelů Tesel, kteří se podle spolehlivých zdrojů nyní snaží zbavit svých vozů s frenetickou energií veverek zahrabávajících ořechy před zimou. A nezapomínejme na vandalizované Tesly, zrušené účasti na autosalonech či stažení téměř každého vyrobeného Cybertrucku. Opravdu idylická představa.Musk, věčný pragmatik, přisuzuje potíže společnosti „makroekonomickým trendům“, což v jeho slovníku znamená „není to moje chyba“. Analytici jsou však méně přesvědčeni a naznačují, že jeho výprava do spletitého světa vládní efektivity možná nechtěně pošpinila značku Tesly, podobně jako zatoulaný holub pošpiní čerstvě vyleštěnou sochu. „Pokud Musk opustí Bílý dům, dojde k trvalému poškození značky… ale Tesla získá zpět svá nejdůležitější aktiva a strategického vizionáře na plný úvazek jako generálního ředitele,“ poznamenal analytik Wedbush Securities s přímostí obvykle rezervovanou pro diagnózu obzvlášť tvrdohlavé zahradní trpaslíkové nákazy. Elon Musk to pull back in Doge role starting May amid 71% dip in Tesla profits | Tesla | The Guardian Mezitím Musk nadále slibuje samořídící auta nejpozději do konce roku, což je výkon srovnatelný s naučením kočky hrát na klavír. „Zkouškou ohněm je, zda můžete v autě usnout a probudit se v cíli své cesty,“ prohlásil. „A jsem přesvědčen, že tato funkce bude do konce roku dostupná v mnoha městech USA.“ Člověk si jen představí davy ospalých pasažérů řítících se ulicemi měst, svěřujících své životy rozmarům algoritmů a občasným zatoulaným veverkám.