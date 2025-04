Trumpovy úřady zatkly soudkyni!

25. 4. 2025

FBI zatkla soudkyni za údajné maření operace zatýkání imigrantů





Zatčení soudkyně je významnou eskalací v agresivním programu Trumpovy administrativy deport\ce migrantů z USA





Kush Desai: V prohlášení poskytnutém televizi NBC News uvedl mluvčí Bílého domu





Dny aktivního napomáhání nelegálním cizincům, kteří napadají naši zemi, skončily.





Trumpova administrativa nikdy nezaváhá, pokud jde o to, aby Američané a Amerika byli na prvním místě, a to díky nesmyslnému přístupu k vymáhání imigračních zákonů. V této administrativě se každý, kdo se dopustí trestného činu, vystavuje trestní odpovědnosti.







FBI zatkla soudkyni z Wisconsinu za údajný pokus o zmaření zatýkací operace na imigranty, uvedl ředitel FBI Kash Patel v mezitím smazaném příspěvku na Twitteru.V pátek ráno Patel napsal - a poté rychle smazal:„Právě TEĎ FBI zatkla soudkyni Hannah Duganovou z Milwaukee ve Wisconsinu na základě obvinění z maření imigrační zatýkací operace - poté, co se minulý týden objevily důkazy o tom, že soudkyně Duganová mařila imigrační zatýkací operaci.Domníváme se, že soudkyně Duganová úmyslně nesprávně nasměrovala federální agenty od subjektu, který měl být zatčen v budově jejího soudu, Eduarda Florese Ruize, čímž umožnila subjektu - nelegálnímu cizinci - vyhnout se zatčení. Naši agenti naštěstí pachatele dostihli pěšky a od té doby je ve vazbě, ale obstrukce soudkyně způsobily zvýšené nebezpečí pro veřejnost.Brzy se s vámi podělíme o další informace. Výborná práce @FBIMilwaukee.“Úřady zatím obviněného neidentifikovaly, ale podle listu Milwaukee Journal Sentinel se zdá, že jde o Eduarda Florese-Ruize, mexického přistěhovalce, který čelí třem obviněním z ublížení na zdraví.List uvádí, že Flores-Ruiz byl 18. dubna v soudní síni Duganové na jednání o rozvrhu. Podle zdrojů, které s listem hovořily, se deportační policisté z ICE toho rána dostavily do soudní síně a po vstupu do kanceláře Duganové soudkyně nasměrovala obžalovaného a jeho právníka k bočním dveřím v soudní síni, poté do soukromé chodby a do veřejného prostoru v 6. patře.