Právo Ukrajiny na vlastní armádu má být ústupkem Ruska

25. 4. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta



Včera Trump prosil: Vladimíre, přestaň! Dostal za odměnu další vražedný útok Ruska na Ukrajinu. Ale USA prý po Rusku chtějí ústupky! Nejen po Ukrajině, ale i po Rusku. Považte!

Samozřejmě, jak řekl Lavrov, žádná dohoda mezi USA a Ruskem o míru na Ukrajině neexistuje, takže Trump zase žvanil a lhal, když mluvil, že taková dohoda už je uzavřena a čeká se jen na Ukrajinu. Ale podívejme se na ty požadavky na ústupky, které mají Trumpovy Spojené státy na Rusko.

Za Bidena bylo samozřejmé, že se vyšetřují ruské válečné zločiny na Ukrajině a že Rusko bude muset Ukrajině platit reparace. Dnes Spojené státy za prezidenta Trumpa, o němž se se tolik nažvanilo, jak dokáže být tvrdý a jak je schopný diplomat a jak má nějaký chytrý plán kdesi v n-té dimenzi, chtějí po Rusku jako ústupek – ústupek! – to, že vrátí Ukrajině jadernou elektrárnu a uzná právo Ukrajiny na to mít vlastní armádu.

Putin samozřejmě fakticky neudělá ani to (možná bude kolem trochu mlžit). Proč by to dělal? Nemá nejmenší důvod. Nicméně to slovo ústupek bychom si měli stále opakovat. Ukrajina dá Rusku pětinu svého území bez jakýchkoli bezpečnostních záruk a mírových sborů, tedy fakticky přestane mít právo na existenci, ale Rusko za to udělá ústupky: uzná právo Ukrajiny mít vlastní armádu a používat záporožskou elektrárnu.





https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-amerika-usa-maji-seznam-ustupku-ktere-budou-pozadovat-po-rusku-je-velmi-konkretni-40518620







0

430

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2; background: transparent }a:link { color: #0563c1; text-decoration: underline }