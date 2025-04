Channel 4 News: Izrael vyvraždil v Gaze dalších 78 lidí. V Gaze vládne hlad, trpí jím především děti

Foto: Izraelem vybombardované stany civilistů v Gaze

Británie, Německo a Francie tento týden označily blokádu za neúnosnou a vyzvaly k okamžitému obnovení neomezené humanitární pomoci. (Lipavský nevyzval k ničemu.)

Foto: Demonstrace v Izraeli s fotografiemi vyvražděných palestinských dětí

Je to téměř dva měsíce, co Izrael přerušil veškeré dodávky pro 2,3 milionu lidí v Gaze, a Světový potravinový program konstatuje, že jeho zásoby potravin již došly. Agentura OSN dnes dodala poslední zásoby do tamních kuchyní s teplým jídlem, kterým by měly v příštích dnech dojít potraviny. A při bombardování není vidět žádné polevení.





Channel 4 News, 25.4. 2025: Další desítky mrtvých v Gaze a hladovění pic.twitter.com/PXh3Ve9GGM — Britské listy (@blisty) April 26, 2025