Haaretz: Izraelské podněcování k genocidě v Gaze se stává mainstreamem

28. 4. 2025

28. 4. 2025



Diskuse o genocidě se rozšířila do všech izraelských televizních studií jako legitimní téma. Od této chvíle by se mělo říkat: Vražděte. Zbývá jen diskutovat o tom, koho zabít a koho ušetřit



Bylo to jen otázkou času: diskuse nabyla neonacistických rysů. Padly hranice a krveprolití bylo legitimizováno, píše Gideon Levy



Poslanec Likudu Moshe Saada prohlásil v televizi Channel 14, že má „zájem“ hladem usmrtit celý národ. „Ano, vyhladovím obyvatele Gazy, ano, je to naše povinnost.“ Relativně populární zpěvák Kobi Peretz je přesvědčen, že máme „příkaz“ vyhladit [biblického úhlavního nepřítele] Amaleka. „Nelituji žádného civilisty v Gaze, mladého ani starého... Nemám ani špetku lítosti,“ citoval ho deník Yedioth Ahronoth na titulní stránce svého víkendového magazínu.

Saada a Peretz jsou sice jen malé rybky, ale rybník je plný podobných výroků a někteří lidé je rádi zdůrazňují, aby se zalíbili masám. Veřejná osoba v Evropě, ať už zákonodárce nebo zpěvák, který by pronesl takové výroky, by byl označen za neonacistu. Jeho kariéra by skončila a od toho dne by byl navždy vyloučen ze společnosti. V Izraeli takové výroky prodávají noviny.

Vyvrcholením tohoto podbízení se extrémní pravici bude, že se věci obrátí proti médiím, která takové chování propagovala. Peretz, Saada a jim podobní netouží jen po arabské krvi. Chtějí, abychom také mlčeli.





Zdroj v angličtině ZDE

Saada a Peretz podporují masové vraždění, zatímco jiní podporují pouze „zabránění humanitární pomoci“, což je totéž, jen v jemnější formulaci. Je to stejná krutost, jen v zdvořilé formě; stejná ohavnost, jen v údajně korektnější podobě.Je pravda, že je důležité odhalit neofašistické tendence šířící se ve společnosti a strhnout masky, ale toto odhalení dodává těmto zjevně nelegitimním řečem legitimitu a normálnost, které jim donedávna chyběly. Od této chvíle by se mělo říkat: Zabíjejme. Saada a Peretz tvrdí, že je to dokonce přikázání. Zbývá jen diskutovat o tom, kdo by měl být zabit a kdo ušetřen.Pomalu, ale jistě se začínají projevovat dlouhodobé škody způsobené útokem ze 7. října. Kromě strašlivých osobních a národních tragédií tento útok zcela převrátil izraelskou společnost. Zničil, možná navždy, všechny zbytky tábora míru a humanity a legitimizoval barbarství jako vznešené přikázání.Pokud jde o zlo, které Izrael páchá na Palestincích, již neexistuje „povolené“ a „zakázané“. Je povoleno zabíjet desítky zajatců a vyhladovět celý národ. Kdysi jsme se za takové činy styděli, ale ztráta studu nyní bourá poslední bariéry.Snad nejhorší ze všeho je myšlenka, že se cynickým a populistickým médiím, jako je Yedioth Ahronoth, přezdívaným „noviny země“, které vždy ladily s náladou svých čtenářů, vyplatí dát genocidní řeči takovou publicitu. Genocida na titulní stránce ji nejen legitimizuje, jak redaktoři dobře vědí, ale také potěší čtenáře.Zpěvák Eyal Golan je možná kvůli svému sexuálnímu chování ostrakizován, ale kdo ostrakizuje džihádistu Kobiho Peretze? Koneckonců má pravdu. „Zmrzačili naše bratry a děti,“ řekl. Teď je řada na nás, abychom zmrzačili je.Nejde jen o Yedioth Ahronoth a televizní kanál Channel 14. Genocidní řeči se rozšířily do všech televizních studií jako legitimní téma. Bývalí plukovníci, bývalí členové obranného establishmentu, sedí v panelech a bez mrknutí oka volají po genocidě. Nejsou důležití ani zajímaví, ale utvářejí diskuzi.Až se budoucí historici jednoho dne pokoušet pochopit, co se v Izraeli během těch let stalo, najdou tyto hlasy jako hlas lidu. To přispěje k jejich pochopení: Takový byl tehdy Izrael.Tato legitimizace skončí slzami, slzami médií, která nyní propagují tento monstrózní diskurs. Zeptejte se kohokoli, kdo chce vyhladovět dva miliony lidí, kohokoli, kdo si myslí, že čtyřleté batole si zaslouží zemřít a že postižený člověk na vozíku je spravedlivým terčem hladovění, co si myslí o svobodném tisku a svobodě projevu, a zjistíte, že jsou pro uzavření většiny médií a umlčení tisku.