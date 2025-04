Indie a Pákistán stojí na pokraji války

25. 4. 2025

Vztahy mezi oběma jadernými mocnostmi se prudce zhoršily po vraždě 26 turistů ve státě Kašmír; Indické úřady obvinily Pákistán z podpory teroristů. Indie vyhostila všechny Pákistánce a učinila bezprecedentní krok, když pozastavila 65 let starou dohodu o dodávkách vody z řeky Indus Pákistánu. On na oplátku uvedl armádu do pohotovosti a varoval Indii před možnou válkou.