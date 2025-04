Večeře Bílého domu s novináři v době eroze demokracie

Je-li pravda, jak kdysi poznamenal Tocqueville, že demokracie přežívá nikoli díky dokonalosti svých institucí, ale díky neustálému zápasu mezi jejich idealismem a lidskou nedokonalostí, pak večeře WHCA roku 2025 představuje symptomatický záblesk této věčné dialektiky. Zde stojíme před paradoxem: novináři, údajní „strážci pravdy“, musejí nyní bránit samotné základy své existence proti moci, jež si nárokuje monopol na definici reality. A přece - jak ironické - že právě v této chvíli sebezkoumání, kdy tisk přiznává své pochybení v kauze Bidenova úpadku, se odhaluje jeho největší síla: schopnost sebekritiky, kterou žádný autoritářský režim nikdy nesnese.



Nezbývá než konstatovat, že tato „střízlivá“ večeře, zbavená komického balastu i iluzí, je vlastně triumfem žurnalistiky v jejím nejčistším stavu. Neboť co je svoboda slova, ne-li neustálé napětí mezi těmi, kdož se snaží odhalovat moc, a těmi, kdož se snaží moc skrývat? Trumpova administrativa, s jejími brutálními výpady proti AP či Voice of America, nevědomky naplňuje Madisonovu varovnou proroctví: „Tyranie se plazí tam, kde přestává svár.“ A svár - ten ušlechtilý, ten konzervativci tolik opěvovaný svár mezi vládou a tiskem - zde přetrvává, byť v tlumeném tónu.



Leč pozor: nelze přehlédout, že samotná asociace novinářů, hostící politiky a celebity v pozlacených sálech, riskuje stát se součástí establishmentu, který má hlídat. Ruffinové výrok o „republikánech na večeřích“ není pouhým vtipem, nýbrž memento. Kde končí zdravá symbióza a začíná kolaborace? Zde leží věčná otázka, již si žurnalistika musí klást, zejména když se její nepřítel dere k moci s ústavou v jedné ruce a kladivem cenzury v druhé.





Veritas non opprimitur - pravda nelze udusit. A pokud by se tak stalo, nebude to vinou těch, kdož psali, nýbrž těch, kdož přestali číst.





Večeře WHCA, zrozená v roce 1920 jako skromné setkání novinářů a politiků, se postupně stala zvláštním rituálem amerického veřejného života. Koncem 20. století už to byla lesklá show: prezidenti od Reagana po Obamu přijímali pozvání, pronášeli sebeironické vtipy, zatímco komici jako Stephen Colbert je s vtipem i náklonností sekali do živého. Rozpory večera - kritika halená do kamarádství, novináři večeřící s mocnými, které mají hlídat - se často promíjely jako oslava síly Prvního dodatku Ústavy. Best WH Correspondents' Dinner Jokes Of All Time | msnbc - YouTube Ale étos večeře byl vždy spjat s politickou dobou. V roce 2025 tuto dobu definuje druhé funkční období Donalda Trumpa, poznamenané právními útoky na média, hrozbami proti financování veřejnoprávních médií a vylučováním kritických hlasů z prezidentského doprovodu. WHCA, kdysi fórum pro vzájemné potyčky tisku a prezidenta, se nyní ocitá v otevřeném konfliktu s administrativou, která popírá samotnou legitimitu svobodného tisku.Eugene Daniels, prezident WHCA, nastolil tón projevem, který připomněl historický účel večeře: připomenout prezidentům všech stran jejich povinnost bránit svobodu tisku. Montáž minulých lídrů - Reaganova šarmu, Bidenova lidového vtipu - zdůraznila Trumpovo nápadné absence. „Nejsme opozice. Nejsme nepřátelé,“ prohlásil Daniels za bouřlivého potlesku. Poselství bylo jasné: v éře sílícího autoritářství musí tisk znovu potvrdit svou roli strážce demokracie.Slavnost předávání cen podtrhla tuto vážnost. Novináři byli oceněni ne za senzace, ale za odolnost: laureáti mluvili o Prvním dodatku jako o ohroženém druhu. Alex Thompson z Axiosu zasáhl do živého, když připustil selhání médií při vyšetřování úbytku Joea Bidena před volbami v roce 2024. „Přiznání chyb buduje důvěru,“ uznal, jeho upřímnost vytvořila v roztříštěné profesi vzácný okamžik jednoty.Zrušení vystoupení komičky Amber Ruffinové, původně pozvané, ztělesnilo křehkou rovnováhu večeře. Její sžíravá kritika Trumpovy administrativy - označení za „bandu vrahů“ - se organizátorům zdála příliš provokativní. Její následná narážka, že První dodatek existuje, aby „byli milí k republikánům na večeřích“, odhalila napětí mezi satirou a přežitím v době odplaty. Chyběly i hvězdy první ligy a davy politiků, kteří večeru dodávali lesk. Dorazila jen hrstka, jako senátorka Amy Klobuchar nebo britský herec Jason Isaacs. Klobucharová chválila návrat k „kořenům“ - prostou oslavu novinářské práce bez lesku červeného koberce.Večeře 2025 vyvolává srovnání s temnějšími kapitolami dějin tisku. Trumpovy taktiky - umlčování médií, zneužívání pomluvových zákonů - připomínají autoritářské manuály na potlačování dissentu. Přesto večer evokoval i starší americké tradice: pamfletáře revoluce, odhalovače korupce z éry pokroku, kteří věděli, že svobodný tisk je zrcadlem i štítem demokracie. V tomto světle střízlivý tón večeře není ústupem, ale přizpůsobením. Odmítnutím komedie a celebrit WHCA konfrontovala drsnou realitu: když jsou sázky existenční, tisk si nemůže dovolit být vnímán jako součást elity, kterou má hlídat.Stipendia pro začínající novináře, mnohé z nedostatečně zastoupených komunit, naznačovala odhodlání hledět vpřed. Tito mladí reportéři dědí profesi zmítanou úpadkem důvěry a politickou nenávistí. Jejich přítomnost však symbolizovala naději: že příští generace může obnovit nejvznešenější ideály žurnalistiky.Na závěr večera se nelze ubránit vzpomínce na slova Waltera Lippmanna, který před stoletím varoval, že demokracie upadá, když tisk nedokáže osvětlovat „neviditelné prostředí“. V roce 2025 je toto prostředí stále temnější, formované dezinformacemi a státním zastrašováním. Večeře WHCA, kdysi žoviální rituál, se stala výzvou k odporu - připomínkou, že svobodný tisk není jen kronikářem dějin, ale i jejich tvůrcem.