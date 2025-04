Putin a Witkoff se setkali v Kremlu, u Moskvy byl zabit ruský generál

25. 4. 2025

Americký vyslanec a ruský vůdce se sešli na plánované schůzce. Generálporučík Jaroslav Moskalik byl zabit v Balašichu.



Vysoce postavený ruský vojenský důstojník byl zabit bombou nastraženou v autě ve městě nedaleko Moskvy

Nejvyšší ruský orgán pro vyšetřování trestných činů potvrdil zabití generálporučíka Jaroslava Moskalika. Zástupce vedoucího hlavního operačního oddělení v generálním štábu ruských ozbrojených sil byl zabit výbušným zařízením umístěným v jeho autě.



Mluvčí výboru Světlana Petrenko uvedla, že výbušné zařízení bylo opatřeno šrapnely. Dodala, že na místě jsou vyšetřovatelé.



Výbor se nezmínil o možných podezřelých, ale Ukrajina byla obviněna ze smrti generálporučíka Igora Kirillova 17. prosince loňského roku, kdy bomba ukrytá na elektrickém skútru zaparkovaném před jeho bytem.

Výbor se nezmínil o možných podezřelých, ale Ukrajina byla obviněna ze smrti generálporučíka Igora Kirillova 17. prosince loňského roku, kdy bomba ukrytá na elektrickém skútru zaparkovaném před jeho bytem.

V Trumpově rozhovoru pro časopis Time americký prezident tvrdí, že „Krym zůstane s Ruskem“. Dále:



"Řekl jste, že válku na Ukrajině ukončíte hned první den."





Trump: "No, řekl jsem to obrazně a řekl jsem to jako nadsázku, protože abych něco naznačil, a víte, ono se to samozřejmě dostane podle fake news [nesrozumitelné]. Lidé samozřejmě vědí, že když jsem to řekl, tak to bylo řečeno v žertu, ale také bylo řečeno, že to skončí."





Zelenskyj upozorňuje na pomoc Ruska ze strany Severní Koreje, vyzývá k tlaku na Moskvu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zopakoval své tvrzení, že raketa použitá ke včerejšímu útoku na Kyjev, při němž zahynulo 12 lidí a více než 90 jich bylo zraněno, byla vyrobena v Severní Koreji - ale také zdůraznil roli amerických společností v dodavatelském řetězci.

Kyjev obdržel masivní kombinovaný útok dronem a raketou ruských sil během čtvrtečního časného rána. Útok klobouk vedl ke smrti 12 lidí a zranění více než 90 dalších, podle ukrajinských úřadů.

V aktualizaci na sociálních sítích, uvedl:

Nedostatečný tlak na Rusko jim umožňuje dovážet takové rakety a další zbraně - a používat je zde, v Evropě.

Nedostatečný tlak na Severní Koreu a její komplice umožňuje zejména výrobu takových balistických raket.

Raketa, která zabila civilisty v Kyjevě, obsahovala nejméně 116 komponentů pocházejících z jiných zemí - a většinu z nich bohužel vyrobily americké společnosti.

Dodal:

V dnešním světě se do jakékoli války může velmi rychle zapojit široká škála aktérů a každá země, která se stane obětí agrese, se nikdy nebrání proti jedinému subjektu, ale proti skupině kompliců. Proto je tak důležité, aby obrana byla založena také na kolektivním úsilí.

Poté se vrátil ke své výzvě k většímu tlaku na Rusko, aby bylo donuceno přijmout příměří.

Trváme na tom, že Rusko musí okamžitě a bezpodmínečně souhlasit s úplným příměřím.

Ukrajina před 45 dny souhlasila s návrhem prezidenta Trumpa na příměří na obloze, na moři i na frontových liniích. Nabídli jsme, aby bylo komplexní a aby bylo prodlouženo příměří, které mohlo být uzavřeno o Velikonocích. Rovněž jsme předložili přímý návrh Rusku, aby alespoň zastavilo údery na civilní cíle.

Rusko to vše odmítá.

Proto se to nedá vyřešit bez nátlaku. Tlak na Rusko je nezbytný. Ukončení zabíjení je první prioritou.

Z dokumentů zveřejněných v pátek vyplývá, že USA navrhují, aby Ukrajina mohla usilovat o členství v EU, pokud si to bude přát, ale aby jí byl trvale znemožněn vstup do NATO. Zabránit členství Ukrajiny v NATO bylo jedním z válečných cílů Vladimira Putina.





Zdroj v angličtině ZDE

- že by byla nucena uznat jakoukoli část ukrajinského území za ruskou- umožnění, aby jakákoli země měla právo veta v otázce, jaká spojenectví může Ukrajina uzavírat- uvalení jakýchkoli omezení na ukrajinské ozbrojené síly