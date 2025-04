V pondělí 28. dubna začíná slyšení Mezinárodního soudního dvora o závazcích Izraele

27. 4. 2025

Izraelský Nejvyšší soud zamítl druhou žádost o zrušení zákonů proti UNRWA, zatímco e šest škol UNRWA v okupovaném východním Jeruzalémě čelí uzavření.

Příští týden, počínaje pondělím 28. dubna, zahájí Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) veřejné slyšení o povinnostech Izraele ve vztahu k OSN, včetně UNRWA a dalších mezinárodních organizací a třetích států pracujících ve prospěch Palestinců na okupovaném palestinském území (OPT). V průběhu jednoho týdne přednese 40 států a mezinárodních orgánů před soudem ústní vyjádření.





Při této příležitosti se Adalah, právní centrum pro arabskou menšinu v Izraeli, snaží upozornit na kritický vývoj v rámci své právní výzvy u izraelského Nejvyššího soudu proti dvěma novým zákonům, přijatým v říjnu 2024, jejichž cílem je zrušení UNRWA. Přijetí těchto zákonů a mnoha dalších drakonických omezení uvalených Izraelem na pracovníky OSN na OPT podnítilo Valné shromáždění OSN, aby v prosinci 2024 požádalo MTS o vydání poradního stanoviska.



Dne 16. ledna 2025 podala Adalah jménem palestinských uprchlíků a Gisha - Právního centra pro svobodu pohybu petici k izraelskému Nejvyššímu soudu, v níž napadla tyto dva nové zákony s argumentem, že porušují základní lidská práva a závazky Izraele podle mezinárodního práva.



O dva týdny později, 29. ledna 2025, izraelský Nejvyšší soud zamítl žádost petentů o pozastavení provádění zákonů a povolil, aby vstoupily v platnost navzdory jejich ničivému dopadu na palestinské uprchlíky, kteří jsou závislí na službách UNRWA - a to i v Gaze, kde Izrael pokračuje v genocidním útoku a záměrné hladové kampani, vynucované zčásti blokádou, která trvá již více než dva měsíce od ukončení příměří.



V nedávné době vydalo izraelské ministerstvo školství 6. dubna 2025 příkaz k uzavření šesti škol provozovaných UNRWA ve východním Jeruzalémě, čímž bylo bezprostředně ohroženo vzdělávání téměř 800 palestinských studentů. Příkazy mají vstoupit v platnost 7. a 8. května 2025.



V reakci na to předložili navrhovatelé Nejvyššímu soudu naléhavý návrh, v němž požadují zastavení výkonu těchto příkazů k uzavření škol, dokud nebude vydáno konečné rozhodnutí o petici. Dne 23. dubna 2025 reagoval stát tvrzením, že jeruzalémský magistrát nabízí alternativní školní výuku a že by se navrhovatelé měli obrátit na okresní soud. Stěžovatelé již prokázali, že alternativy navrhované obcí jsou zcela nedostatečné. Téhož dne Nejvyšší soud zamítl návrh stěžovatelů týkající se nařízení o uzavření školy.



MTS je nyní pověřen Valným shromážděním OSN, aby přezkoumal povinnosti Izraele jako okupační mocnosti, pokud jde o přítomnost OSN a dalších mezinárodních organizací na OPT. V jiných případech již MTS nařídil Izraeli, aby zajistil nerušené dodávky základních služeb a humanitární pomoci do Gazy, a to v plné spolupráci s OSN; tento příkaz je součástí jeho předběžných opatření ve věci genocidy, kterou podala Jihoafrická republika. Izrael tento příkaz nadále porušuje - nejen tím, že odmítá spolupracovat, ale i tím, že otevřeně útočí na humanitární organizace a zabíjí stovky poskytovatelů humanitární pomoci.



Kromě útoků na UNRWA zavedl Izrael nový registrační systém pro mezinárodní humanitární organizace, který umožňuje odepření nebo zrušení právního statusu a víz na základě širokých, politicky motivovaných důvodů.





Adalah zdůrazňuje, že agresivní kampaň Izraele proti UNRWA a životům a živobytí palestinských uprchlíků na OPT podkopává kritické humanitární úsilí a hrubě porušuje mezinárodní právo. Izraelský Nejvyšší soud dosud hrubě selhal při ochraně práv palestinských uprchlíků závislých na životně důležitých službách UNRWA. Adalah vyzývá mezinárodní společenství, aby důrazně požadovalo zrušení zákonů namířených proti UNRWA a aby pokračovalo v podpoře UNRWA.





Celé tiskové prohlášení Adalah ZDE

