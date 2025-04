Nové podrobnosti o zabití patnácti zdravotníků v Gaze jsou v rozporu s verzí izraelské armády

25. 4. 2025

čas čtení 4 minuty





Zpráva deníku Haaretz přichází v době, kdy nejvyšší soud dal izraelskému premiérovi více času na reakci na prohlášení propuštěného šéfa tajné služby Šin Bet

V případu zabití 15 palestinských zdravotníků a záchranářů izraelskými vojáky v pásmu Gazy minulý měsíc se objevily nové skutečnosti. Důkazy vyvracejí tvrzení izraelské armády, že vojáci nestříleli slepě na všechny zdravotníky bez rozdílu.



Izraelský deník Haaretz ve středu informoval, že jeho analýza materiálů izraelské armády shromážděných v rámci vnitřního vyšetřování incidentu je v rozporu s tvrzením armády, že vojáci v časných ranních hodinách 23. března slepě nestříleli na palestinské sanitky a hasičské auto.



Haaretz naopak uvedl, že vojáci stříleli na vozidla nepřetržitě po dobu tří a půl minuty zblízka, přestože se zdravotníci snažili prokázat svou totožnost.

V případu zabití 15 palestinských zdravotníků a záchranářů izraelskými vojáky v pásmu Gazy minulý měsíc se objevily nové skutečnosti. Důkazy vyvracejí tvrzení izraelské armády, že vojáci nestříleli slepě na všechny zdravotníky bez rozdílu.Izraelský deník Haaretz ve středu informoval, že jeho analýza materiálů izraelské armády shromážděných v rámci vnitřního vyšetřování incidentu je v rozporu s tvrzením armády, že vojáci v časných ranních hodinách 23. března slepě nestříleli na palestinské sanitky a hasičské auto.



Rodina Assada al-Nsasrah, jednoho ze dvou přeživších útoku, podala ve středu u izraelského nejvyššího soudu žádost o podrobnosti o jeho zadržení v Izraeli. Izraelské úřady minulý týden potvrdily, že Nsasrah je ve vazbě, ale podle válečného nouzového zákona může být místo pobytu zadržených z Gazy utajeno a může jim být po dobu 45 dnů zakázáno setkání s právníkem. Nsasrah nemá do 7. května přístup k právní pomoci.



Ve čtvrtečních izraelských politických zprávách Nejvyšší soud prodloužil Benjaminu Netanjahuovi lhůtu do neděle, aby podal oficiální odpověď na čestné prohlášení svého propuštěného šéfa Šin Bet, Ronena Bara.



Očekávalo se, že izraelský premiér obviní šéfa bezpečnostní služby ze lži v čestném prohlášení, které mělo být předloženo do konce čtvrtka v reakci na tvrzení bezpečnostního šéfa v jeho 31stránkovém čestném prohlášení z počátku tohoto týdne.



Izraelský Nejvyšší soud pozastavil kontroverzní propuštění Barra po hlasování vlády minulý měsíc, po rozsáhlých protestech. Poastavil také petici generální prokurátorky Gali Baharavy-Miary s odůvodněním, že může být protiprávní. Boj mezi Netanjahuem a Barou žene zemi na pokraj ústavní krize.



Šin Bet vyšetřuje Netanjahuovy blízké spolupracovníky pro údajné porušení národní bezpečnosti, včetně úniku tajných dokumentů zahraničním médiím a údajného přijetí peněz od Kataru, který je známý tím, že poskytuje významnou finanční pomoc Hamásu.



Ve své písemné výpovědi Bar obvinil Netanjahua, že se ho pokusil propustit poté, co odmítl splnit jeho požadavky, včetně špehování protivládních demonstrantů a pomoci premiérovi odložit jeho výpověď v trestním řízení. Bar také tvrdil, že mu bylo jasně řečeno, že se od něj očekává „osobní loajalita“ vůči premiérovi.



Netanjahu uvedl, že ztratil důvěru v Barovu schopnost vést Šin Bet. Ve středu večer, před očekávaným podáním žaloby, zesílil své útoky na Bara zveřejněním nahrávky telefonického rozhovoru mezi agentem Šin Bet a policistou, která údajně dokazuje, že agentura „pronásleduje pravicové aktivisty“.



Vztahy mezi těmito dvěma muži, které byly již tak napjaté, se ještě více zhoršily po zveřejnění vyšetřování Šin Bet, které poukázalo na politické problémy v období před útokem Hamásu 7. října 2023.



Netanjahu nikdy nepřijal žádnou odpovědnost za nejhorší katastrofu v oblasti národní bezpečnosti Izraele, při které zahynulo 1 200 lidí, převážně civilistů, 251 lidí bylo uneseno a drženo jako rukojmí v pásmu Gazy a která vyvolala ničivou válku na palestinském území.



Šéf mocného izraelského odborového svazu Histadrut Arnon Bar-David ve čtvrtek pohrozil, že pokud vláda neuposlechne případný příkaz Nejvyššího soudu k obnovení Bara ve funkci, vyhlásí celostátní stávku, což označil za „červenou linii“.



Dvě předchozí stávky Histadrutu vystavily Netanjahuovu krajně pravicovou koalici značnému tlaku. Jedna z nich se konala v březnu 2023 a byla vyvolána rozhodnutím premiéra propustit ministra obrany Yoava Gallanta kvůli jeho odporu proti navrhované justiční reformě. Stávka v září 2024 se konala na podporu dohody o propuštění rukojmích a příměří ve válce v Gaze poté, co Hamas zavraždil šest zajatců.





Ve středu izraelské letecké údery v Gaze zabily podle ministerstva zdravotnictví tohoto území, jehož údaje OSN považuje za přesné, nejméně 28 lidí.





Zdroj v angličtině ZDE

0