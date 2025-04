České firmy a nekonečný boj s papírovou hydrou

25. 4. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 3 minuty



Věru, český podnikatel je hrdina moderní doby. Neštítí se bojovat s draky, kteří se jmenují „Vyplňte formulář B-38 v trojím vyhotovení“ nebo „Doložte potvrzení o neexistenci černé díry na pozemku“. Jeho meč? Propiska s červeným inkoustem. Jeho štít? Desky s razítkem „Schváleno“. A přece, jak praví staré moudro: „Čím více hlav hydře usekneš, tím více formulářů ti vyroste.“ Byrokracie, nebo spíš byro-kracie? Stát je jako starostlivá tchyně: stále má rady, jak uklidit dvorek, i když nemá kurník.

Podnikatelské prostředí v České republice čelí řadě dlouhodobých problémů, které brzdí růst, inovace i konkurenceschopnost tuzemských firem. Podle aktuálního průzkumu ČSOB mezi majiteli a zástupci firem jsou největšími překážkami podnikání v Česku především nadměrná byrokracie, nepřehledná legislativa, přísné regulace a trvalý nedostatek kvalifikovaných pracovníků.



Zbytečné papírování, komplikované povolovací procesy a časté legislativní změny jsou často uváděny jako hlavní důvody, proč podnikatelé ztrácejí čas i motivaci investovat do rozvoje. Prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček v této souvislosti uvedl, že Evropa - a tím i Česko - potřebuje „byrokratický detox“. Podle něj je až 80 % regulačních požadavků generováno na úrovni Evropské unie, což komplikuje podnikání napříč všemi sektory.





Podnikatelé dlouhodobě volají po zjednodušení legislativy, elektronizaci veřejné správy a efektivnější komunikaci mezi státními institucemi. Zvláště malé a střední podniky se potýkají s tím, že jim administrativa odebírá zdroje, které by jinak mohly směřovat do vývoje, marketingu či expanze na nové trhy.





Dalším klíčovým problémem je akutní nedostatek pracovních síl, především kvalifikovaných technických profesí. (Pozn. JČ: To by se vyřešilo imigrací.) Více než polovina firem hlásí obtíže s obsazením volných pozic. To vede nejen ke zpomalení výroby, ale i k odkladu investic do nových projektů. Podle podnikatelů by nejefektivnější podporou podnikání bylo snížení byrokratické zátěže, zrychlení stavebních řízení, úpravy zákoníku práce a cílené investiční pobídky, zejména pro malé a střední firmy. Dále volají po daňových úlevách na výzkum, vývoj a zavádění nových technologií.









Ale nezoufejme nad tímto kolosem z papíru a paragrafů! Neboť český podnikatel, ten neohrožený Theseus, již dlouho bloudí labyrintem vyhlášek, kde místo Mínotaura číhá úředník s otázkou: „Máte to potvrzené na třicetiletém papíře s vodoznakem státní moudrosti?“ A přece se šklebí, zatímco jeho propiska, věrná jako meč, brousí si hrot na další kolonku formuláře Č-42/DŽ.

Nedávno jsem musel otevřít novou společnost pro svůj časopis Diplomatic Herald ( diplomaticherald.com ) a trvalo to více než 5 měsíců, než jsem přicházel a odcházel s novými dokumenty, které vyžadovaly ještě nové dokumenty atd. Když jsem otevíral firmu v Německu, trvalo to 3 týdny a vše bylo jasné, písemné, na rozdíl od České republiky, kde záleží na momentální náladě úředníka.

