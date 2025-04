Soudci Mezinárodního trestního soudu nařídili, aby žádosti o zatykač v případě Palestiny zůstaly utajeny

29. 4. 2025

Prokurátor nesmí při přípravě zatykačů pro izraelské podezřelé zveřejňovat žádná oznámení

V příkazu vydaném tento měsíc za zavřenými dveřmi soudci ICC sdělili žalobci Karimu Khanovi, že již nesmí zveřejňovat oznámení týkající se existence žádostí o zatykač nebo svého záměru o ně požádat.



Nov nařízení přichází v době, kdy Khan připravuje nové kolo žádostí o vydání zatykače na Izraelce podezřelé v souvislosti s válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti na okupovaných palestinských územích.



Nedávný příkaz ukládající Khánovi omezení přichází uprostřed napětí mezi prokurátorem a soudci ICC kvůli jeho postupu při vyšetřování v Palestině a několika dalších případech, v nichž veřejně oznámil své rozhodnutí požádat o zatykače, což je krok, který se liší od diskrétnějšího přístupu jeho předchůdce.





Khan v posledních měsících uvedl, že požádal o vydání zatykače na vojenského vůdce Myanmaru, nejvyššího vůdce Talibánu a afghánského nejvyššího soudce, ale zatím ho nedostal. Na zasedání OSN rovněž naznačil, že bude usilovat o vydání zatykačů na osoby obviněné ze zvěrstev v súdánském západním Dárfúru.





Ve svém tajném příkazu v palestinském případu soudci zablokovali publicitu a nařídili Khanovi, aby se zdržel zveřejnění jakýchkoli připravovaných žádostí, pokud k tomu nedostane jejich svolení.

Vyšetřování se zintenzivnilo v květnu 2024 Khanovým rozhodnutím požádat o vydání zatykačů na vysoké izraelské a hamasovské představitele, ale pokračovalo i v prověřování řady dalších údajných zločinů, a to jak při ofenzivě v Gaze, tak na Západním břehu Jordánu, kde došlo k zintenzivnění násilí izraelských osadníků a smrtících vojenských operací.





Zdroj v angličtině ZDE

Khan čelil vyhlídce na americké hospodářské sankce proti němu - které se v únoru naplnily.Podle soudních úředníků publicita vyvolaná Khanovými výroky frustrovala soudce ICC a zaměstnance úřadu žalobce kvůli obavám, že se jeho jednání odchýlilo od běžné praxe a vytvořilo tlak na soudce, kteří žádosti posuzují.Podobný příkaz vydal samostatný senát soudců ICC nejméně v jednom dalším případě.Proces podávání žádostí o vydání zatykače ICC často probíhá v rámci uzavřených řízení. Důvodem může být ochrana integrity vyšetřování, zajištění bezpečnosti svědků a obětí a zvýšení šancí na nalezení a zadržení podezřelých osob.Státní zástupce má však značnou autonomii a může žádosti o zatýkací rozkazy zveřejnit, pokud by to například mohlo mít odrazující účinek na pokračování trestných činů a nebrání to možnostem zatčení.Khanova předchůdkyně Fatou Bensouda odhalila existenci zatykače až poté, co jej schválili soudci. První hlavní žalobce soudu Luis Moreno Ocampo během svého devítiletého funkčního období třikrát veřejně oznámil záměr podat žádosti.Khán poprvé veřejně oznámil žádost o vydání zatykače v roce 2022, tedy necelý rok po začátku svého funkčního období, a to na podezřelé osoby obviněné ze zločinů v Gruzii. Tuto strategii zopakoval i loni, kdy v dramatickém videoprohlášení a rozhovoru pro CNN odhalil žádosti o vydání zatykačů v rámci vyšetřování soudu v Palestině na izraelské představitele a představitele Hamásu.Podle zdrojů obeznámených s vyšetřováním se proti rozhodnutí státního zástupce zveřejnit první kolo zatykačů v palestinském případu postavili někteří z Khnových nejvyšších pracovníků. Tento krok podle nich vystavil tři soudce, kteří na případ dohlížejí, bezprecedentnímu tlaku veřejnosti.Zdá se, že senát soudců, který v listopadu zatykače schválil, nyní zabránil Khanovi v podobném postupu při podávání nových žádostí o zatykač v této kauze. Soudní zdroje uvedly, že očekávaly, že se zatykače zaměří na údajné zločiny na Západním břehu Jordánu.Bensoudová zahájila palestinský případ ICC jako formální trestní vyšetřování v roce 2021. Khan toto vyšetřování zdědil a urychlil po útocích vedených Hamásem 7. října a následném izraelském bombardování Gazy.