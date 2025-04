Indie, Pákistán a hrozby války o vodu: Co víme

30. 4. 2025

Indie rozzuřená po smrtícím útoku pozastavila smlouvu o vodách Indu s Pákistánem, přičemž Islámábád varoval, že jakýkoli pokus o zastavení vodních toků by byl považován za "válečný akt". Indie rozzuřená po smrtícím útoku pozastavila smlouvu o vodách Indu s Pákistánem, přičemž Islámábád varoval, že jakýkoli pokus o zastavení vodních toků by byl považován za "válečný akt".

65 let starý pakt byl považován za vzácný diplomatický úspěch mezi zarytými jadernými rivaly, kteří bojovali v mnoha konfliktech.

Ale jedna věc, na které se odborníci na obou stranách hranice shodují, je, že i když je to důležité, jeho pozastavení bude mít omezený okamžitý dopad na vodu.

Co se přihodilo?

Řeka Indus je jednou z nejdelších v Asii a protíná velmi citlivé demarkační linie mezi Indií a Pákistánem ve sporném Kašmíru s muslimskou většinou – himálajském území, které si obě země nárokují v plném rozsahu.

Nové Dillí pozastavilo svou účast na smlouvě poté, co ozbrojenci v indickém Kašmíru zaměřili se na turisty a 22. dubna zabili 26 mužů.

Indie obvinila Pákistán z podpory "přeshraničního terorismu", což Islámábád odmítl.

Pákistán, který tvrdí, že Indie opovrhuje mezinárodním právem, uvedl, že bude reagovat "plnou silou" na jakýkoli pokus o zastavení vody.

Co je to za smlouvu?

Smlouva z roku 1960, vyjednávaná Světovou bankou po několik let, zajišťovala "spravedlivé využívání" šesti přítoků, které napájejí říční systém Indu.

Otázka vody je pro oba národy hluboce citlivá.

Pro vyprahlý Pákistán je voda kriticky důležitá pro spotřebu a zemědělství.

V rámci dohody bylo dohodnuto, že Indie bude přímo kontrolovat tři východní přítoky Indu – Ravi, Sutlej a Beas.

Indie má neomezené právo používat je pro zavlažování a výrobu energie.

I když se většina vody používá, voda stále teče do Pákistánu, zejména v období dešťů, kdy jsou přehrady plné.

Tři západní řeky – Chenab, Jhelum a Indus – jsou přiděleny Pákistánu.

Indie je však může využívat pro nespotřební účely, jako je vodní energie.

Očekává se, že indické přehrady ve výstavbě na řece Chenab zvýší její využití.

Jaký dopad má pozastavení?

"V krátkodobém horizontu to nemusí mít žádné přímé praktické důsledky," řekl Himanshu Thakkar, koordinátor jihoasijské sítě pro přehrady, řeky a lidi se sídlem v Indii.

"Jakákoli bezpečná infrastruktura pro odklonění vody, nad rámec toho, co se děje nyní, trvá roky, většinou více než deset let."

Stávající indické přehrady nemají kapacitu blokovat nebo odklánět vodu.

"Indie nemůže okamžitě zastavit tok těchto řek, protože je to technicky neproveditelné a ekonomicky neživotaschopné," řekl pákistánský odborník na vodu Hassan Abbas.

Nejdůležitější úlohou smlouvy byl mechanismus řešení sporů, ale Thakkar tvrdil, že smlouva byla "víceméně v limbu" již několik let.

Proč ji tedy Indie pozastavila?

Praveen Donthi z Mezinárodní krizové skupiny řekl, že akce Indie je spíše řinčením zbraní pro Nové Dillí, aby ukázalo akci způsobem, kterému "masy porozumí".

"Veřejnost žádala odvetu, ale tato vojenská odveta vyžaduje čas," řekl Donthi.

"Může to trvat týden, dva týdny, ale bylo potřeba okamžité reakce."

Indická veřejnost to bude považovat za "kolektivní trest, který je za tento čin uvalen na Pákistán," řekl Donthi.

Hinduisticko-nacionalistický premiér Naréndra Módí již v roce 2016 po útoku v Indií ovládaném Kašmíru pohrozil, že použije vodu jako zbraň.

"Krev a voda nemohou proudit společně," řekl tehdy.

Má to dlouhodobější dopad?

V dopise Indie zaslaném Pákistánu se také uvádí, že od podpisu dohody došlo k "zásadním změnám okolností", včetně "populační dynamiky" a "potřeby urychlit rozvoj čisté energie".

Tento vzácný zdroj je vysáván rostoucí populací a rostoucími zemědělskými požadavky, stejně jako projekty vodních elektráren poháněnými rostoucími energetickými potřebami.

Výstavba dalších přehrad, které by mohly výrazněji brzdit tok, je v členitém horském terénu obtížný úkol, ale ne nemožný.

Rostoucí dopady změny klimatu, měnící se povětrnostní systémy a tání ledovců v širší oblasti Himálaje znamenají, že voda se stává cennější než kdy jindy.

Má to další důsledky?

Pákistánské noviny The Dawn také poukázaly na to, že pro Indii to "nebyl krok zadarmo".

Poznamenaly, že Čína kontroluje horní toky Brahmaputry, rozlehlé řeky klíčové k severovýchodu Indie.

"Pozastavením platnosti smlouvy a jednostranným jednáním vytváří precedens, který by mohl být jednoho dne použit proti ní," uvádí se v prohlášení.

Zdroj v angličtině: ZDE

