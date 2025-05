Svátek práce jako svátek zachránění kapitalismu – a zachráníme kapitalismus i dnes?

1. 5. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Svátek práce jako státní svátek se slaví téměř ve všech zemích světa. V USA mají státní svátek práce až v první pondělí v září, ale mají ho. A je to logické. To, co svátek práce oslavuje, je fakticky záchrana kapitalismu a demokracie. Obrovský pokrok, který byl udělán v oblasti práv pracujících do 19. století, zachránil demokracii a kapitalismus.

A nějakou dobu se zdálo, s nástupem komunismu a nacismu, že demokracie musí prohrát. Připomenu, že v roce 1928 měla NSDAP ve volbách v Německu jen 2,6 procenta – a v roce 1932 to už bylo 37 procent. V lednu 1933 se Hitler stal kancléřem a během pár měsíců udělal z Německa brutálními zásahy totalitní stát. Po druhé světové válce, nota bene s nástupem SSSR jako supervelmoci, bylo v západní Evropě i USA to poučení jasné. Za prezidenta Eisenhowera byly daně pro nejbohatší vyšší než 90 procent. Za prezidenta Johnsona pak byly prosazeny spolu s lidskými právy Velké společnosti (zejména agenda desegragace) taky rozsáhlé sociální programy.





Samozřejmě oproti 19. století dnes žijeme v sociálním ráji, ale trend vede spíše opačným směrem. Otázka je, zda při brutálním rozvírání nůžek mezi bohatými a chudými můžeme demokracii a kapitalismus ještě zachránit – a zda to ještě někdo chce a kdo a za jakou cenu. Myslím, že bohatým lidem se žilo v 50. a 60. letech v USA nebo v západním Německu luxusně a že není žádný důvod, aby chtěli pořád více bez ohledu na to, že to může přinést něco opravdu příšerného. Ale možná teprve děsivé hrůzy přinášejí poučení.





Bohužel.

0