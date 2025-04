USA bombardují souřadnice v Jemenu, které jim poskytl náhodný účet na Twitteru. Co by se mohlo pokazit?

30. 4. 2025

Foto: Emily Thornberry. Labouristická předsedkyně výboru pro zahraniční věci Dolní sněmovny. Její výbor se v současné době zabývá vyšetřováním role Británie na Blízkém východě.

Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle děsivě blízko faktům

Tady je vzrušující příběh, o kterém si asi budete myslet, že jsem si ho vymyslela, ale on se opravdu stal!



Náhodný uživatel Twitteru zveřejnil, že identifikoval základnu Husiů v Jemenu, a nadšeně sdílel její souřadnice. Vypadá to, že se někdo v Nizozemsku nudil, začal si hrát s Google Earth a myslel si, že může radit Trumpově administrativě, jak vést válku.



Účet si říkal „OSINT“, což zřejmě znamená „open source intelligence“ (otevřené zpravodajské zdroje). CENTCOM samozřejmě předpokládal, že někdo s tak chytrou zkratkou se nemůže mýlit, a tak se neobtěžoval nic ověřovat. Místo toho někdo, kdo hrál příliš mnoho hrý Call of Duty, nadšeně stiskl tlačítko, za které pravděpodobně neměl být zodpovědný, a tu základnu Husiů bombardoval.



Bylo mi řečeno, že CENTCOM byl nucen použít neortodoxní metody shromažďování informací, protože Nasrallah neustále sestřeloval jejich sledovací drony a oni netušili, jak postupovat. Byli proto neuvěřitelně vděční za příspěvek náhodného uživatele Twitteru.



Majitel účtu OSINT se omluvil za nesprávnou identifikaci základny Husiů a věnoval nějaké peníze na charitu, aby se zbavil viny za masovou vraždu. Možná by Netanjahu mohl věnovat nějaké peníze na charitu, aby Mezinárodní trestní soud ICC zrušil jeho zatykač.



OSINT uvedl, že již nebude zveřejňovat žádné další informace o možných základnách Husiů, což znamená, že CENTCOM přišel o svůj jediný zdroj informací. Nyní bude nucen bombardovat Jemen náhodně a doufat v to nejlepší, ale vzhledem k tomu, že Jemen je samá poušť, náhodné bombardování by mělo snížit počet obětí.



Lze s jistotou říci, že válka v Jemenu probíhá neuvěřitelně dobře. Mezi úspěchy USA patří bombardování bytového domu, kde bydlela přítelkyně vědce zabývajícího se raketami, a, ehm, ztráta 20 bezpilotních letounů Reaper, které stály 33 milionů dolarů každý. Aha, a ztratili také stíhací letoun F/A-18, který spadl z letadlové lodi (to se stává i těm nejlepším).



Potěší vás, že se do akce zapojilo i Spojené království a také začalo bombardovat Jemen. Není jasné, kolik civilistů jsme zabili, ale stačí vědět, že jsme vstoupili do války bez parlamentní debaty, protože proč by nám nějaký demokratický proces měl kazit zábavu?



Labouristická ministryně Emily Thornberryová na Twitteru napsala, že kdyby Húsiům záleželo na Palestině, přestali by. Nejsem si jistý, co tím „přestali by“ myslela. Přestali slavit svátek Eid? Přestali stavět civilní domy tak, aby pro neškolené oko vypadaly jako základny? Přestali mít přítelkyně, které žijí v bytových domech? Přestali nutit loď USS Truman prudce zatáčet?



Veřejnost s Emily souhlasila tak silně, že získala neuvěřitelných šest lajků a komentáře vypnula. Jednou z osob, které příspěvek lajkly, byla sama Emily.



Bohužel Emily nenapadá žádné jiné řešení, které by mohlo vést k míru, jako například nebombardovat Jemen a neposílat zbraně Izraeli. Emily se o Palestinu stará natolik, že si myslí, že bychom měli bombardovat jednu z nejchudších zemí světa kvůli Izraeli. Je zřejmé, že Jemen musí být potrestán za to, že se snaží zastavit genocidu. Všichni, komu záleží na Palestině, s tím souhlasí.

